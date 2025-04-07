Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok в США введением пошлин

Сделка по приобретению активов соцсети TikTok в США сорвалась из-за того, что Китай пересмотрел условия соглашения. Причиной тому стало введение дополнительных таможенных пошлин со стороны Штатов на всю китайскую продукцию. Об этом заявил в общении с журналистами пресс-пула Белого дома президент США Дональд Трамп.

— У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки, однако затем Китай поменял условия из-за пошлин. Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут, — объяснил он.

По словам американского лидера, сложившаяся ситуация «показывает силу пошлин».

Сделка о выводе американских операций TikTok в новую компанию, базирующуюся в США, была финализирована к 2 апреля. По условиям соглашения, мажоритарная доля в новой компании должна была принадлежать американским инвесторам, а доля ByteDance, владеющей TikTok, составила бы 20%.

Данная сделка уже получила одобрение существующих и новых инвесторов TikTok, самой компании ByteDance, а также властей США. Однако позиция Китая оказалась определяющей, и сделка была приостановлена на фоне торговых разногласий между странами.

Напомним, что Китай с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Это решение озвучила комиссия по тарифам Госсовета КНР.

Елизавета Пуншева