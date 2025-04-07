Власти Южной Кореи планируют провести президентские выборы 3 июня

В Южной Корее намерены провести досрочные выборы президента 3 июня. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники среди правительства. По информации издания, вопрос о проведении выборов поднимут на плановом заседании кабмина во вторник.

— Нет четких юридических норм, которые говорят о необходимости проведения заседания кабинета министров для определения даты выборов. Но поскольку это важный пункт, который потребует назначения временного выходного в день голосования, этот вопрос будет обсуждаться на заседании кабинета министров, — пояснил источник.

Уточняется, что и.о. президента Кореи премьер-министр Хан Док Су должен установить дату проведения выборов в течение 10 дней с момента отстранения президента — до 14 апреля. В течение 60 дней с момента отрешения должно пройти голосование.

Напомним, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. В декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение. Президент ввел его 3 декабря, обосновывая шаг необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок.

Елизавета Пуншева