Уфа меняет зеленые зоны на многоэтажки

Жители города такими изменениями недовольны, ведь новые дома часто строят без всякой инфраструктуры

Уфимские парки и зеленые зоны могут превратиться в каменные джунгли. По крайней мере, в последнее время широко обсуждается застройка парков Якутова и Гафури, Кошкиного леса и лесной территории в районе Зеленой рощи. Новости о застройке мест отдыха волнуют многих горожан. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Уфа превращается в памятник разгильдяйству и наживе»

За торговым центром, расположенным рядом с парком Якутова, планируется снести хозяйственные постройки и возвести 22-этажный дом с проектным населением 364 человека. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Уфы. Согласно документам, там же должен разместиться подземно-надземный паркинг на 115 машино-мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и встроенный детский сад на 60 мест.

Новость о возможном строительстве расстроила многих горожан, по их мнению, если проект реализуется, парк превратится в придомовую территорию. Уфимцы уверены, что строить многоэтажки следовало бы на окраинах, вместе с расселением аварийных домов, а центр города следует оставить в покое.

— Это что означает, парка не будет? Да стройте вы в Затоне, сносите бараки, ведь столько аварийных домов, трущоб, оставьте парки людям! — призывает городские власти изменить решение Надежда Погорелова.

Новость о возможном строительстве расстроила многих горожан, по их мнению, если проект реализуется — парк превратится в придомовую территорию. Фото: twitter.com/ufacenter

— Уфа превращается в памятник разгильдяйству и наживе… А ведь был красивый город, с национальным колоритом и прекрасными добрыми дворами… — сокрушается Наталья Городецкая.

Жителей города возмущает не только эстетическая сторона вопроса, но и проблемы с инфраструктурой и нехваткой социальных учреждений в загруженном центре. Рядом совсем недавно возвели элитный жилой комплекс, а по соседству — на улице Революционной — планируется строительство еще двух многоэтажек.

— Там и так парковаться негде, всегда пробки. Теперь и ходить тоже будет негде, — предполагает Юлия Сергеева.

— Ясно же, что существующие школы и детские сады не рассчитаны на такое количество детей. Ужас! — возмущается Светлана Жилякова.

В проекте предполагается удовлетворить потребность в социальных учреждениях за счет существующих объектов, однако местные жители уверяют — школы и садики уже переполнены. Елена Иликбаева пытается докричаться до городских властей:

— Господа! Эти школы переполнены и без вас! Вы что, издеваетесь? Если гимназии уже со вторыми сменами… Сначала давайте школу! Вот что за правило такое: построим много домов, а школа, детский сад, поликлиники нас не волнуют!

Уже несколько лет уфимцы пытаются отстоять и парк имени Мажита Гафури. Фото: администрация Уфы

Дело дошло до Следкома

Уже несколько лет уфимцы пытаются отстоять и парк имени Мажита Гафури. Горожане уверены — земли парка отданы под застройку незаконно, так как изменения в генплане Уфы были произведены без общественных слушаний. Сейчас этот вопрос активно изучает Следственный комитет России.

— Большинство последних изменений в генплан и правил землепользования застроек Уфы внесены без общественных обсуждений, то есть незаконно. В частности, без учета мнения горожан решением горсовета Уфы от 25 марта 2020 года в 19 микрорайонах Уфы изменены территориальные зоны земельных участков. Нам известны факты фальсификаций результатов как минимум четырех общественных обсуждений ПЗЗ и генплана Уфы. Эти деяния квалифицируются уголовным кодексом РФ. Более года при поддержке прокуратуры и Минстроя РФ мы боремся против отмены этих решений. В настоящее время на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, — говорит активист движения «Дворы наши» Даниль Кашапов.

Новостройки могут подступить к территории зеленой зоны со всех сторон. Недавно начался снос здания «А-Кафе», расположенного у границ парка со стороны проспекта Октября. На его месте планируется возведение многоэтажек.

Местные жители объединяются в общественные движения, проводят сходы, записывают открытые обращения с требованием оставить парк Гафури в покое. С каждой новой встречей несогласных с застройкой становится все больше. 23 октября прошел еще один флешмоб под лозунгом «Нет застройке леса!».

Недавно начался снос здания «А-Кафе», расположенного у границ парка со стороны проспекта Октября. Фото: Олег Яровиков/bashinform.ru

— У нас нет единой концепции развития города, как в других городах. Самара, Казань, Пермь, Екатеринбург. У нас же нет единого проекта. Парк — не парк, везде могут начать стройку, а с людьми даже не советуются, — рассказывает «Реальному времени» местный житель Борис Копыленко.

Как и в случае с застройкой у парка Якутова, в этом районе стоит острая проблема нехватки школ и детских садов. Никакие нормативы по числу детей в соседних школах уже не соблюдаются, уверяют местные жители.

— Это катастрофа! Построили «Тихую рощу», потом «Тихую рощу-2», «Шервуд», напротив большое количество более старых домов — но в микрорайоне нет ни одной новой школы! Куда смотрит администрация Уфы? Я понимаю, что жилье вводить нужно, строить нужно, но кроме домов обязательно нужно строить школы, детские садики, спортплощадки. А у нас привыкли — поставили многоэтажку-свечку, а инфраструктуры ноль! — выражает недовольство местная жительница Галина Касатонова.

Глумилино без школ и судьба Кошкиного леса

Кошкин лес — еще одна территория, которую уфимцы пытаются сохранить — расположен в новой части микрорайона Глумилино, где активно продолжается застройка. Проблемы у местных жителей те же — сохранить зеленые насаждения, добиться строительства социальных объектов. С критикой ситуации выступил руководитель Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории в аппарате правительства Республики Башкортостан Олег Байдин:

— Микрорайон Глумилино сейчас застроен высотками. При этом здесь практически нет социальной инфраструктуры: детских садов, школ. Надо признать, что у жителей микрорайона Глумилино есть право на претензии к городу: в предыдущие годы здесь реализовывалось исключительно жилье, причём со значительным превышением расчетных показателей. А заложенные в проекты социальные объекты, прежде всего школы и детские сады, столь же необходимые людям, как и квартиры, не строились. Собственники въезжали в свои квартиры, в семьях появлялись новые дети, и картинки с рекламных буклетов отделов продаж с утопающими в зелени домами никак не соответствовали реальности.

Олег Байдин отмечает, что проблемой он занимался, будучи еще на посту главного архитектора Уфы. Решение, по его словам, удалось найти:

— Для этого пришлось рассмотреть более широкую площадку. В проекте были запланированы: в Глумилино-2 школа на 2200, в Глумилино-1 образовательный центр в составе школы на 2200 и детского сада на 350 мест, в Глумилино-3 детский сад на 600 мест. Для обеспечения парковочными местами на месте недостроев (заброшенный ТЦ на Комсомольской и тоннель над проспектом Салавата Юлаева) многоуровневые парковки. Застройщики готовы были их строить самостоятельно. Для обеспечения удобных связей предусмотрены надземные переходы в Кошкин лес (Глумилино-5) и к ТЦ «Планета». Планировалось расширить узкие улицы и дороги. Школа в Глумилино-2 вошла в список приоритетных проектов ВЭБ РФ под номером один в Уфе.

Что касается самого леса, Байдин отметил, что деревья сохранят, лес облагородят и там появится современная велоинфраструктура:

— Сейчас это запущенная территория, не слишком привлекательная, вряд ли комфортная, а в темное время суток небезопасная. Территория — я неоднократно об этом говорил — относится к городским лесам. Все проектируемые объекты разместятся в южной и северной частях участка, примыкающих к собственно лесу, в самом лесу строить нельзя. Компания-застройщик обещает, что деревья не пострадают. Думаю, что волна протестов, поднявшаяся осенью прошлого года, простимулирует деликатное обращение с лесом. На сегодняшней встрече мы решили, что наиболее востребованной на этой территории будет велосипедная инфраструктура. И, кстати, последние изменения в законодательстве разрешают строить велодорожки с твердым покрытием в городских ласах. То есть мы можем получить в Кошкином лесу хорошую велосипедную инфраструктуру, которой сейчас в Уфе практически нет. Реализовать велосипедную доступность — мы даже решили ввести это новое понятие — в этом микрорайоне.

Правда вопросы у местных жителей по-прежнему есть, ведь проекты либо реализуются очень медленно, либо и вовсе остаются только на бумаге.

— Теперь вопрос и когда же это все наконец построится — садики и школы? Когда дети уже вырастут и уйдут, кто в университет, а кто в армию? Мы покупали квартиру в Глумилино-2 года, назад, и уже тогда был тот же проект, и нам говорили где «якобы скоро будет школа и садик». Прошло 2 года и ни один кирпич не был положен на месте школы на 2 200 мест. Если на утверждение проекта ушло 2 года, то боюсь подумать сколько времени уйдет на строительство — лет 10? А пока можно поездить в школы в соседние микрорайоны утром в час пик, в Сипайлово, например, или пешком несколько километров до школы в соседнем районе, особенно по нашей погоде осенью в дождь или зимой в метель и мороз, так получается? — задается вопросами жительница Глумилино Надежда Дубровина.

Потерять в зелени рискует и Зеленая роща. Фото: green-kurort.ru

Зеленая роща станет не такой зеленой?

Потерять в зелени рискует и Зеленая роща. Несколько дней назад власти столицы утвердили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами подполковника Недошивина, Авроры, санаториями «Зеленая роща» и «Салют», а также городскими лесами. На площади 16,26 гектара предусмотрено строительство двух многоквартирных домов с 10—29 этажами. На территории планируется построить несколько парковок и детский сад на 120 мест. Однако потребность в школах намерены удовлетворить за счет имеющихся учебных заведений.

Ожидается, что после завершения проекта в районе станет на 2 тысячи больше жителей. Однако факты нехватки школ и вырубки деревьев ради строительства многоэтажек вызвали общественное недовольство и здесь.

— Там школ нет, поликлиника переполнена, детсадов нет! Что они творят! — негодует Виталий Шахтарин.

— А что земля в республике закончилась? Парки и скверы начали застраивать, — заключает Вера Власова

Протесты и застройщики бывают разными

Директор аналитического агентства «План А», эксперт строительной отрасли Иван Зорин в разговоре с «Реальным временем» отметил, что несмотря на большое количество возмущений действиями застройщиков, далеко не во всех случаях активистами движет искреннее желание помочь своему району:

— Вопрос с лесными протестами в нашем городе — это часто вопрос войны одних сил с другими. Протесты и акции могут быть проплачены конкурентами. При этом нужно понимать, что активисты бывают разные, застройщики бывают разные. Где-то протест искренний народный. Просто в глазах обывателя все это единая масса информации. Никто не разделяет зерна от плевел. Для тети Маши в вакууме любой застройщик — это зло, уничтожающее лес. Даже если он хочет его благоустроить, а не вырубить в случае с ситуацией на Зорге.

Само же строительство вокруг зеленых зон, по мнению Зорина может быть благом, ведь территории вокруг парков часто оказываются брошенными и замусоренными.

— В основном вокруг наших крупных парков и лесных массивов сформирована не очень благоприятная среда, и они находятся в удалении от основных жилых домов и покрыты индустриальным мусором в виде незаконных гаражей и спонтанных гаражных кооперативов 90-х. Территория очень слабо благоустроена, либо вообще никак не благоустроена. В таких ситуациях приход застройщика для данной территории является благом. Руководство города совместно со строительной компанией вполне может вести совместную работу по благоустройству как прилегающей территории, так и самих лесных массивов без ущерба природе. В качестве примера можно взять сквер «Четыре сезона» около ЖК «Идель Тауэр» и сквер около ЖК «Венский лес». Если же мы говорим об уже сформированной городской среде и парковой зоне, как в случае с парком Якутова, то здесь встает вопрос качества благоустройства и так называемой АГО (архитектурно-градостроительной концепции), которая, увы, в Уфе на данный момент еще не действует, но работа над ней, по моим сведениям, ведется. Если в архитектурном плане новый жилой комплекс не выбивается, а наоборот дополняет уже сформированный жилой ландшафт, если после окончания строительства общее пространство вместе с благоустройством вокруг комплекса будет гармонично вписано в уже существующее, то строительство такого комплекса не просто возможно, а скорее необходимо, для того, чтобы устранить «черные», неблагоустроенные дыры на карте города. Особенно, если это брошенные гаражи, ветхие строения и стихийные свалки в центре города. Все решения в этом случае должны быть хорошо взвешены управлением архитектуры, администрацией города и застройщиком, чтобы в совокупности быть выгодным в финансовом плане застройщику и удовлетворять потребности жителей города в общественных пространствах, — отмечает эксперт.

Ситуации с возведением новых домов в Уфе в самых разных частях города очень похожи. Один из важнейших запросов горожан — строительство социальной инфраструктуры вместе с многоэтажками. Возможно, если бы этот запрос удовлетворялся в полной мере, возмущения из-за вырубки деревьев нивелировались бы действительно высоким качеством жизни в новых домах.