Доля Анатолия Ливады в «ФОНе» выставлена на торги за 15 тысяч рублей

Долю в 100% в уставном капитале юрлица некогда многомиллиардной строительной империи оценили всего в $200

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как стало известно «Реальному времени», долю заслуженного строителя Татарстана Анатолия Ливады в уставном капитале юрлица скандально известной компании-застройщика «ФОН» выставили на торги. Весь ее объем, 100%, оценили в 15 тысяч рублей, притом что даже номинальный размер УК почти в семь раз больше — 100 тысяч. Впрочем, сегодня это уже скорее просто забавный инфоповод — созданная 26 лет назад организация обанкрочена и никаких ликвидных активов у нее давно нет.



Начальная цена — 15 тысяч рублей

Как стало известно «Реальному времени», на торги по банкротному делу заслуженного строителя Татарстана, бенефициара ООО «ФОН» Анатолия Ливады выставлена его 100-процентная доля в уставном капитале указанной компании. Начальная цена лота — всего 15 тысяч рублей, хотя сам уставной капитал в разы больше — 100 тысяч рублей.

При реализации доли Ливады возможен торг. Однако цена, по которой лот уйдет с молотка, не может быть ниже минимальной установленной стоимости. Минимальная цена реализации — минус 80% от оценочной стоимости имущества.

Лот на торги выставил финансовый управляющий Ливады — Владимир Белов. Как он рассказал «Реальному времени», пока интересующихся выставленным на продажу имуществом не было.

100% доли Ливады в уставном капитале «ФОНа» ликвидировано в феврале 2020 года, находилось под арестом по уголовному делу компании. Фото: Максим Платонов (архив)

К слову, в 2019-м Белов сообщил, что торги по реализации имущества должника признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Тогда речь шла о 100%-ных долях Ливады в уставном капитале ООО «Жилой комплекс «Яшьлек-2» и ЗАО «ФОН». Также два года назад по этой же причине не ушел с молотка земельный участок площадью более 172 тысяч «квадратов» в Буинском районе РТ с разрешенным использованием под строительство кирпичного завода.



Напомним, 100% доли Ливады в уставном капитале «ФОНа» ликвидировано в феврале 2020 года, находилось под арестом по уголовному делу компании. Сам Ливада признан банкротом еще в 2018-м. Как рассказывал «Реальному времени» в феврале Белов, какого-либо значимого имущества у должника нет.



Доходы «ФОНа» в пандемийном 2020-м составили почти 8 миллионов рублей, притом что расходы оцениваются почти в 43,2 млн рублей. В плюсе в прошлом году известная компания-застройщик оказалась лишь по выручке, но и та не превысила даже четверти доходов — 1,9 миллиона. В минусе на 35,2 млн рублей оказалась чистая прибыль, на 892 миллиона — чистые активы, на 570 тысяч рублей — денежный поток.



В прошлом году в Ново-Савиновский райсуд Казани поступило уголовное дело 1 300 обманутых дольщиков строительной империи. Фото: Ирина Плотникова

История банкротного вопроса «ФОНа»

ООО «ФОН» работало в Татарстане с 1995 года — возводило торговые комплексы «XL» и «Савиново» по проспекту Ямашева, комплекс «Западные ворота» в Альметьевске, ресторан «Парус» на Кремлевской дамбе и жилые дома. С 2004 года компания построила 18 жилых домов в Казани и Набережных Челнах, завод керамического кирпича в Услоне, развлекательный комплекс «Крепость» на казанской улице Чистопольской. Еще через год была создана компания «Фон-Ривьера». На ее счету — девять многоквартирных домов в Верхнем Услоне и Казани, включая ЖК «Солнечный город».

В прошлом году в Ново-Савиновский райсуд Казани поступило уголовное дело 1 300 обманутых дольщиков строительной империи — оно касалось трех проблемных ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС». Первое слушание по нему состоялось 20 мая. По версии МВД и прокуратуры Татарстана, с 2010 года Ливада и учредитель и экс-директор ООО «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор» Диана Ахметзянова «в сговоре с неустановленными лицами» увели 2,6 миллиарда рублей с трех жилкомплексов Казани. Сумма причиненного ущерба, по разным подсчетам, составляла от 600 тысяч до 38 миллионов рублей. Некоторые граждане ждали свои квартиры по 8—9 лет.

«ФОН» использовал такую схему расчета — расплатиться с застройщиком будущим покупателям предлагали путем покупки простого векселя ООО «Персона+». Эта компания с пропиской в Чувашии по факту размещалась в том же казанском офисе на улице Чистопольской, что и другие фирмы группы компаний «ФОН». Более того, пост директора «Персоны+» занимал инспектор отдела контроля «ФОНа» Рыбаков, который, как полагают в МВД, лишь подписывал нужные начальству документы, а сам решений по «своей» фирме не принимал и вообще считал, что она нужна «для оптимизации налогов». Следователи же считают: «вексельная схема» позволяла уводить деньги участников строительства мимо кассы компании-застройщика, причем полномочия Ливады и Ахметзяновой в трех фирмах — «ФОН», «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор» — были равными, хотя формально к двум последним основатель стройимперии отношения не имел.

Некоторые граждане ждали свои квартиры по 8—9 лет. Фото: Максим Платонов

Ливада утверждал, что все деньги направлял только на строительство, вел его на законных основаниях и ничего не похищал, в сговор с Ахметзяновой не вступал. Последняя на предварительном следствии признавала, что договоры с людьми заключались и без разрешения на строительство, но уверяла — хищений не было.

Стоит отметить, что до суда дело «ФОНа» шло больше четырех лет. Еще в ноябре 2015-го в следственной части ГСУ МВД Татарстана возбудили дело о предполагаемом мошенничестве в отношении неустановленных лиц. В апреле 2016-го статус подозреваемой получила Ахметзянова, спустя год задержали и отправили в СИЗО самого Ливаду.



И только 1 февраля 2021-го в Ново-Савиновском суде Казани огласили сенсационный результат процесса по делу «ФОНа» — аферы на 2,6 млрд рублей признали недоказанными. Недоказанными суд счел и иные хищения, будь то кража или растрата по жилым комплексам «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС».



Действия подсудимых квалифицировали по более мягкой статье — 165 УК РФ, то есть причинение потерпевшим дольщикам имущественного вреда без цели хищения их средств, но путем введения их в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности строек. Ливаде дали 4 года и 10 месяцев колонии общего режима — чуть меньше максимальной планки в 5 лет по статье. Однако уже в июле 2021 года Ливаду освободили из-под стражи. Ахметзянову суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.



Первоначально под арест по уголовному делу «ФОНа» попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Фото: Максим Платонов

Арестованная доля

Первоначально под арест по уголовному делу «ФОНа» попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Позже часть земель и иных объектов недвижимости выбыла из перечня арестованного. Там остались объекты движимого и недвижимого имущества, стоимость которых оценивалась в 190,4 млн рублей.

Среди них были 100% доли Ливады в уставном капитале «ФОНа». Помимо этого, у него под арест попали два нежилых помещения, две моторные лодки, «Казанка» и GRIZZLY, и транспортер.

Под арест попали также два земельных участка ООО «ФОН» в Казани и Верхнеуслонском районе РТ, жилой дом в 548 «квадратов», несколько нежилых помещений и трактор «Беларус» с прицепом.

