Анатолию Ливаде добавили через Арбитражный суд сотни миллионов долгов

Фото: Ирина Плотникова

Ливада и его компании

Чуть более недели назад Вахитовский районный суд, вынося приговор главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде, оставил без рассмотрения все гражданские иски потерпевших и отменил аресты на имущество подсудимого и его компании на 190 млн рублей. Однако параллельно с этим в Арбитражном суде Татарстана шли процессы по банкротству принадлежащих Ливаде компаний, «конкурсники» которых требовали привлечь ВИП-строителя к ответственности по долгам этих предприятий. За последние несколько месяцев они добились успеха в этих вопросах.

Так, через пару дней после приговора Вахитовского райсуда суд удовлетворил ходатайство «конкурсника» ЗАО «ФОН» — центральной компании бизнес-империи Ливады — о привлечении последнего к «субсидиарке». Размер этой ответственности еще не определен — конкурсный управляющий не стал комментировать решение суда. Однако из данных реестра банкротств можно подсчитать, что всего кредиторы «ФОНа» предъявляли требования на чуть менее чем 800 млн рублей.

А вот по заводу «Ключищенская керамика» (ООО «Клюкер») суд в конце 2020 года уже определил размер субсидиарной ответственности — 736,5 млн рублей. Суд установил, что Ливада не передал «конкурснику» «Клюкера» необходимую документацию, а также не принимал мер по улучшению финансового положения, а также не подал своевременно заявление о банкротстве компании. Напомним, что сам завод в итоге ушел с торгов бизнесмену из Тетюшей за 350 млн рублей, притом что в середине нулевых в строительство завода было вложено аж 1,5 млрд рублей. Дальнейшая судьба предприятия пока неизвестна.

Суд установил, что Ливада не передал «конкурснику» «Клюкера» необходимую документацию, а также не предпринимал мер по улучшению финансового положения. Фото: клюкер.рф

Имущества у вип-застрощика не нашли

Напомним, что суд признал Анатолия Ливаду виновным в причинении имущественного вреда дольщкам путем введения их в заблуждение относительно законности строительства домов «ФОНа». В ходе суда было установлено — работы по всем ныне проблемным объектам начинались до выдачи официального разрешения на стройку.

При этом суд счел недоказанными эпизоды с мошенничеством на общую сумму аж в 2,6 млрд рублей. Недоказаными суд счел и иные хищения, будь то кража или растрата по жилым комплексам «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС».

В результате Ливада получил 4 года и 10 месяцев колонии, его соратница Диана Ахметзянова, также проходившая по этому делу — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. С учетом уже отбытого в СИЗО срока Ливаде предстоит провести за решеткой менее полугода.

Недоказаными суд счел и иные хищения, будь то кража или растрата по жилым комплексам «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС». Фото: Максим Платонов (Строительство ЖК «Симфония», 2015 год)

Добавим, что числа в сотни миллионов, вероятнее всего, останутся числами на бумаге. Сам Ливада признан банкротом еще в 2018-м, причем, как заявил сегодня «Реальному времени» его финансовый управляющий, Владимир Белов, какого-либо значимого имущества у должника нет. В рамках уголовного дела Ливады арест налагался на два нежилых помещения, две моторные лодки «Казанка» и GRIZZLY и транспортер.

Александр Артемьев