Финансовый управляющий Анатолия Ливады не смог продать доли в уставных капиталах «ФОНа» и ЖК «Яшьлек-2»

Фото: Олег Тихонов

Финансовый управляющий бывшего главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады Владимир Белов сообщил, что торги по реализации имущества должника признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Об этом говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Речь идет о 100%-х долях в уставном капитале ООО «Жилой комплекс «Яшьлек-2» и ЗАО «ФОН».

Ранее Верховный суд Республики Татарстан продлил домашний арест Ливаде до 13 мая. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а именно 2,5 млрд рублей. Бывшего главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года.



До апреля 2018 года Анатолий Ливада находился в СИЗО, позже ему изменили меру пресечения на домашний арест.