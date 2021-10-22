Александр Галибин представил в Казани свою «Анну Каренину»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» вместе с приглашенным звездным режиссером поделился своим прочтением Толстого

Фото: предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

В Казани выступил третий гость-участник Качаловского фестиваля. Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга привез «Анну Каренину» в постановке актера и театрального режиссера Александра Галибина. В чем видит современную актуальность произведения Льва Толстого режиссер-постановщик, зачем в современной постановке древнегреческий хор и каким впервые в жизни увидел Качаловский театр Галибин — в репортаже «Реального времени».

Трагедия в масштабах страны

В своей работе Александр Галибин обратился к «обратной перспективе». Первое появление Анны в исполнении Ирины Савицковой — уже сломленная женщина, которая с нетерпением ждет загулявшего Алексея Вронского. Она нервно цедит капли в стакан под счет рассказчика-кочегара, которого играет Анатолий Дубанов. Как впоследствии узнает зритель, это морфин, на который «подсела» героиня во время тяжелых родов.

В спектакле нет красочных декораций или ярких костюмов. Лишь дважды Каренина появляется в привлекающих внимания платьях, хотя за время двухчасового действия неоднократно и стремительно актрисе приходится менять наряды. В черном — на знаковом балу, где она танцует с Вронским, и в красном — перед своей трагической смертью.

Начиная повествование с конца, режиссер при помощи рассказчика и хора артистов, который звучит как бы в голове мятущейся героини, возвращает зрителя к началу романа. Поезд, на котором Анна вместе с матерью Вронского прибывает в Москву, Стива, встречающий сестру в надежде, что она убедит Долли в бесконечной любви супруга, Китти, с нетерпением ожидающая бал. Само действие разворачивается стремительно, но Александр Галибин надолго задерживается в повествовании на сценах внутренних размышлений героев. Как сам он признается, за любовным треугольником, и даже самоубийством под поездом, кроется нечто большее: трагедия одного человека, одной семьи и в конечном итоге — целой страны.

Спектакль поставлен по пьесе Елены Греминой, которая создала для хора поясняющие стихи-речитативы, а для рассказчика-кочегара — исторические справки и бесстрастные комментарии. Фото предоставлено пресс-службой театра им Качалова

Хор: из Древней Греции в современность

Изначально Александр Галибин назвал свой спектакль «Анна. Трагедия» (премьера состоялась в сентябре 2016 года, — прим. ред.), делая отсылку к театрам Древней Греции. Тогда зрителя интересовал как раз не сюжет — мы и сегодня знаем многие мифы наизусть, — а именно переживания трагического содержания. Поэтому режиссер и вводит в повествование хор, неотъемлемую часть произведений Эсхила и Еврипида. Который, правда, с юмором позже использовал и Аристофан в комедии «Лягушки».

Спектакль поставлен по пьесе Елены Греминой, которая создала для хора поясняющие стихи-речитативы, а для рассказчика-кочегара — исторические справки и бесстрастные комментарии. Именно он рассказывает про морфин, который в XIX веке использовали как обезболивающее, делая из больных «бессознательных наркоманов». Хор говорит о количестве умерших при родах и от послеродовой горячки, что было частым явлением два века назад, или о погибших на строительстве железной дороге рабочих. Некоторые сцены и персонажи режиссер решил исключить — все для того, чтобы не удаляться от фигуры Анны. Ведь центр повествования — именно она, тогда как во многих других прочтениях Толстого повествование подается с точки зрения Алексея Каренина.

В спектакле нет знаменитых скачек, где падает лошадь Вронского — вместо нее хор артистов бодро скачет на стульях с декламацией. Не обозначена и судьба Константина Левина, только в конце говорится, что «Китти вышла замуж, и ее варенье славится на всю округу».

В спектакле нет знаменитых скачек, где падает лошадь Вронского — вместо нее хор артистов бодро скачет на стульях с декламацией. Фото предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

Саморежиссура и первый дуэт с супругой

Зато Анна раскрывается во всей красе ее трагичности, даже порой истеричности. Во время послеродового монолога, когда героиня находится при смерти, Ирина Савицкова выходит в зал и там рассказывает о своих несчастьях. Возможно, по задумке режиссера, именно в этот момент она и пытается впервые понять саму себя: кого она любит и любит ли вообще кого-то, кроме себя?

Отметим, что Александр Галибин называет этот спектакль своей двойной премьерой. На сцене «Балтийского дома» он уже ставил спектакль в 2000 году — «Фрекен Жюли». Немало спектаклей ставил и в других театрах, однако это был его первый опыт «саморежиссуры» — в спектакле он выходит и в роли Алексея Каренина.

— Непросто выстраивать спектакль со стороны и работать над ролью изнутри, — говорит режиссер.

Второе новшество — Галибин впервые появился в «Анне Карениной» на одной сцене с женой Ириной Савицковой, до этого он только ставил спектакли с Савицковой в главной роли. Теперь же он появляется в роли брошенного мужа. Каренин, в отличие от Анны, сдержан, даже первое появление актера — с безлицым манекеном в человеческий рост, который он выставляет перед собой. Страстей почти не видно, но за Каренина с лихвой переживает Лидия Ивановна в исполнении Натальи Парашкиной. И делает это просто гениально.

Второе новшество — Галибин впервые появился в «Анне Карениной» на одной сцене с женой Ириной Савицковой. Фото: baltic-house.ru

Как графиня в мальчика превращается

Наталья Парашкина, известная широкому зрителю по сериалу «Адмиралъ» (за ее плечами еще более 50 картин, — прим. ред.), где выступает в небольшой роли Марии Бочкаревой. Узнается актриса сразу и даже в небольших ролях привлекает к себе внимание. Если за роль Анны Карениной Ирина Савицкова получила «Золотой Софит» в номинации «Лучшая женская роль», то награды и признания Парашкиной, можно быть уверенным, у нее впереди.

Образ графини Лидии Ивановны, собственно, как и практически всех героев постановки, не вызывает ни симпатии, ни сочувствия. Эта героиня быстро занимает освободившееся место возле «униженного и оскорбленного» Каренина, жестоко отказывая Анне во встречах с сыном. Причем, Парашкина с таким чувством негодования зачитывает письмо Анны и свой ответ на него, что ее взлохмаченные волосы комично покачиваются в такт, создавая диссонанс между гневным лицом и неумолимым тоном. И вдруг — о чудо — срывая пальто, Парашкина-Лидия Ивановна мгновенно превращается в… Сережу Каренина. Матросский костючик и бескозырка — и перед зрителем упитанный мальчик, который с аппетитом вгрызается в принесенный матерью торт. Получилась такая забавная пауза в напряженном трагическом повествовании. Она буквально дала выдохнуть зрителю, иначе трагедия просто не воспринималась бы дальше с задуманной остротой.

Вообще, если уж говорить о классике устами современных авторов, вспоминается беззаветный Слава Сэ, который кратко и с юмором передал свое понимание романа «Анна Каренина»:

— Толстой написал о женской любви правду. Если долго пить кровь родных и знакомых, они разбегаются. А когда никого уже не будоражат ваши изящные сумасбродства, делается грустно.

Матросский костюмчик и бескозырка — и перед зрителем упитанный мальчик, который с аппетитом вгрызается в принесенный матерью торт. Фото: baltic-house.ru

«Я потрясен вашим домом-театром»

Два дня театр был в Казани. За это время артисты успели осмотреть и Качаловский театр, и прогуляться с экскурсией по городу.

— Качаловский фестиваль — уникальное явление, он продолжается, несмотря ни на какие катаклизмы. Зритель приходит, и я знаю, что не только на наших спектаклях зал был заполнен по максимуму, с учетом, конечно, санитарных требований. Мы горды тем, что приехали в ваш тысячелетний город, в театр с более чем двухсотлетней историей и доставили людям удовольствие. Судя по реакции публики, темы, поднятые нами в спектакле, очень важны для зрителя. Кроме того, я был удивлен и потрясен вашим театром, который по миллиметру создавался десятилетиями и превратился в настоящий театр-дом. Я просто потрясен той любовью, энергией, которые излучают эти стены, — сказал перед отъездом Александр Галибин.

Он так же отметил, что будет рад дальнейшему сотрудничеству, на что художественный руководитель — директор Качаловского театра Александр Славутский ответил: «Тогда мы не прощаемся, а говорим «До свидания!».

Завершится II Качаловский фестиваль 22 октября спектаклем «Васса». Премьера в театре им. Качалова состоялась в конце прошлого сезона, в мае. Теперь произведение Максима Горького в постановке Александра Славутского завершит одно из крупнейших театральных событий города этой осени. Впереди у качаловцев — празднование 230-летия театра, которое намечено на конец года.