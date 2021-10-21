Бизнес-аккаунт дня: услуги по оформлению бровей от жительницы Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 177-я

В последние несколько лет в бьюти-индустрии на брови делается большой акцент, как следствие, спрос на услуги броу-дизайнера довольно высокий. Три года назад эту профессию освоила и жительница Казани Влада Милякова, бизнес-аккаунт которой в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени». В его рамках рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Сделать привлекательнее и подчеркнуть достоинства

Влада Милякова — студентка одного из казанских вузов, изучает, как она рассказывает, довольно сложное, но интересное техническое направление — двигатели внутреннего сгорания. В свободное от учебы время она работает броу-дизайнером — оказывает услуги по окрашиванию специальной краской и натуральной хной, художественному оформлению бровей, их долговременной укладке. Учиться этому, можно сказать, творческому ремеслу, она начала в 2018 году, тогда же появились первые клиентки. Девушка уверена, что красивые брови с идеальной формой, подобранной под тип лица женщины, делают ее более привлекательной, подчеркивают достоинства внешности.

Сегодня аналитический разбор аккаунта мастера-бровиста провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, Ruward и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



На аватарку бизнес-аккаунта — логотип

Ник и имя профиля полностью соответствует тематике. Мы можем даже обратить внимание на то, как имя профиля дает полное понятие и дополнительное УТП (уникальное торговое предложение, — прим. ред.).

На аватарке используется фотография — если аккаунт имеет большую направленность для личного бренда, то это уместно. Но мы советуем сделать интересную задумку с бровями и может даже визуализировать это под логотип.

1 328 подписок. Желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфоловинг.

Шапка профиля отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть у пользователя. Советуем не использовать капслок.

Ссылка переводит на Whatsapp — если так удобно, то хорошо. Но можно попробовать использовать сайты для записи клиентов, где будут указаны свободные окна и пользователям не надо будет вести долгую переписку. Адрес указан корректно.

Визуальное оформление — фирменный стиль плохо соблюден. Непонятно, личный это аккаунт или для бизнеса. В более ранних постах лента велась в теплой цветовой палитре — это выглядело красиво.

Наши рекомендации:

обновить описание профиля — добавить туда УТП (например, с ценой) и убрать слова с капсом;

на аватарке лучше использовать логотип, чтобы посетителю страницы было понятно, что он зашел на бизнес-аккаунт. Обложки хайлайтс слабо перекликаются между собой, хотя на некоторых используются красивые фотографии. И не все обложки соответствуют названиям рубрик;

в ленте много фотографий личного характера — лучше разграничивать бизнес и личную жизнь. Не хватает заголовков на многих визуалах — отстраненные по теме фотографии не дают понять сразу, о чем пост. Сами фотографии хорошего качества, смотрится аккуратно и эстетично. Есть фотографии до/после, это хорошо, сразу виден результат и мастерство. Есть несколько видеороликов, которые органично вписываются в общую ленту.

Продающие посты лучше совмещать с информационным контентом, а не личным

Контент-план. Актуальные есть, совмещается личный и коммерческий контент. Цены лучше актуализировать и поднять в выдаче, как и отзывы (лучше держать их в первых рядах).

Профессиональный контент часто сочетается с публикациями личного характера. Раскрываться своей аудитории нужно, но не с помощью текстов «У меня по планам работа и спорт». К примеру, к продающим публикациям можно добавить информационный контент — советы по выбору цвета красителя, противопоказания к процедуре ламинирования.

Личные посты можно заменить экспертными публикациями. Не писать о том, что осенью хочется пить кофе, а раскрывать себя как мастера. Допустим, как общаться с клиентами во время процедуры, как найти к ним подход, чтобы не было неловкого молчания.

Качество текстов оценить трудно, поскольку большая их часть состоит из личных переживаний автора. Львиная доля подписей к постам состоит из небольших предложений, в которых не решаются цели бизнеса. «Красота в простоте» — согласны с этим высказыванием, но как оно относится к тематике профиля? Можно развить эту тему и сказать, что сегодня ведущим трендом в brow-индустрии является натуральность. Поэтому, при выборе цвета красителя стоит отдавать предпочтение естественным оттенкам.

К тому же, у нас нет ощущения, что данный профиль можно отнести к бизнес-аккаунту. Здесь отсутствует распределение контента, хотя и есть попытки как информационного, так и развлекательного подхода. Что касается последнего, то в интерактивных постах отсутствует призыв оставлять комментарии. Подписчиков направляют проголосовать в Stories? Зачем подписчику переходить туда, когда он читает текст? К тому же, пользователь может открыть пост уже тогда, когда stories «сгорит», то есть пройдет 24 часа с момента их публикации.

Одно из главных правил продвижения — нравиться должно не вам, а подписчикам

В текстах полно клише: посты ничем не отличаются от конкурентов. «Выразительный и красивый взгляд», «шикарный изгиб», «мои клиентки самые красивые», — такие фразы встречаются в каждом профиле бровистов. Советуем обогащать свои тексты новыми, не столь избитыми фразами.

Наши рекомендации: к сожалению, в данном профиле мы не можем выделить критерии, достойные похвалы. Рекомендуем обратить внимание на следующие наши советы:

Разработать контент-план, в котором большая часть публикаций будет направлена на решение задач бизнеса. Следует давать аудитории полезную информацию, которая пригодится им до и после процедуры.

Можно составлять ежемесячные подборки-находки уходовых масел для бровей, средств для их укладки. Рассказывать, сколько по времени занимает каждая процедура, что можно делать для уменьшения боли во время коррекции бровей у девушек с чувствительной кожей.

Важно проанализировать свою аудиторию, чтобы понять, как и для кого публиковать свой контент. Одно из главных правил продвижения — нравиться должно не вам, а подписчикам.

Не делать отдельные посты с графиком свободных мест или информацией о том, в какие числа невозможно принять клиентов. Для этих целей лучше использовать stories.

Не использовать в качестве разделения текста на абзацы нижнее подчеркивание. Во-первых, в мобильной и десктоп-версиях это смотрится по-разному. Во-вторых, сейчас есть специальные сервисы и telegram-боты для того, чтобы можно было оформлять текст для соцсетей.

Запустить рекламные объявления с отзывами и примерами работ.

Модерация: комментарии есть, но не в большом количестве. Модерация работает на среднем уровне. Лучше удалить комментарии, которые похожи на спам.

Аналитика в цифрах: публикуется около пяти постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством, следует поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще (примерно, 10 постов в месяц). Вовлеченность высокая — 7,32% на пост.

По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 36/100. Количество достоверной аудитории — 42%, из Казани 59% аудитории, соответственно.