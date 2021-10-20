Бизнес-аккаунт дня: галстуки-бабочки и поясные сумки от жительницы Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 176-ая

История появления галстука-бабочки восходит еще к III веку до н.э., когда в Китае шло правление первого императора династии Цин. Почти таким, как его носят сегодня, шейный аксессуар появился в XVII веке при дворе французского короля Людовика XIV. Потом он претерпел несколько преобразований, стилей. Если прежде это была строгая классика и черно-белый цвет, то сегодня для создателей бабочек нет границ. В 2013 году жительница Казани Надежда Харитонова создала личный бренд Swallow blue. Который предлагает заказчикам бабочки и поясные сумки, сшитые на заказ. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы быть не такими, как все

Шить бабочки-галстуки жительница Казани Надежда Харитонова стала практически сразу после окончания КФУ, создав свой бренд Swallow blue. Она не приверженец классики — сама окрашивает ткани, наносит принты, используя технику шелкографии, например, с героями популярных фильмов, мультфильмов или сериалов. Возвращение в моду поясных сумок из 80-х, разнообразило ассортимент изделий ручной работы — на них те же яркие принты. Почти за 10 лет, что Надежда занимается пошивом, у нее образовался круг постоянных клиентов, а у некоторых из них — целая коллекция ярких аксессуаров ручной работы, таких, как нет больше ни у кого. Помимо частных заказов Надежда шьет для корпоративных клиентов — в ее бабочках щеголяют сотрудники кафе и ресторанов.

Сегодня аналитический разбор аккаунта мастера по пошиву бабочек провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.

При создании шапки профиля — встать на место покупателя

Hand made в Instagram — достаточно конкурентная и сложная ниша. Главная сложность заключается в том, чтобы объяснить человеку, зачем ему что-то ручной работы, если можно приобрести аналогичный товар, но дешевле, с фабрики. Давайте разбираться, как это сделать.

Поисковая строка — здесь нужно указать то, как вас можно найти. Представьте, что ваш аккаунт потерялся, и чтобы полиция его нашла — нужна ориентировка. Просто «сумки и галстуки» не подойдут, потому что их слишком много. А вот «Поясные сумки и галстуки г. Казань» — уже лучше. Таким образом, вы обозначите локацию и конкретизируете сумки.

Вся ориентировка не поместится в поисковую строку, потому что там всего 20 символов, поэтому основное УТП (уникальное торговое предложение) пишется в шапке профиля.

Шапка профиля. Давайте встанем на место покупателя и зададим 2 вопроса: чем этот товар отличается от другого товара и почему я должен купить именно этот товар?

А теперь посмотрим на текущую шапку профиля и постараемся дать ответы:

Шью для Вас и для себя (Вас, кстати, нужно писать с маленькой буквы). Ответа на первый вопрос здесь нет, как и на второй. Ну, фабрики тоже шьют для меня. А что значит «для себя» — совсем непонятно. Речь о том, что вы носите свои сумки и галстуки? Люблю олдскул и liquid art — ответа ни на первый, ни на второй здесь тоже нет. С точки зрения коммерции — вообще ненужная информация. Ещё и сложная, потому что олдскул ещё куда ни шло, а вот про второе покупатели не знают. Я, кстати, тоже. Много галстуков-бабочек в наличии — это тоже бесполезная информация, которая не даёт ответов на вопросы покупателя. Когда приходишь в магазин, тоже очень много вещей в наличии — целая витрина.

Возникает вопрос: «А как тогда сделать?»



Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подумать, почему всё-таки находятся люди, которые покупают вещи ручной работы:

потому что они хотят, чтобы такие вещи были в единственном экземпляре;

они хотят, чтобы изделие было каким-то необычным;

они хотят, чтобы это было сделано именно для них;

они думают, что ручная работа — качественнее фабричной;

они полагают, что в каждой вещи есть «душа»;

хотят что-то «натуральное».

Отсюда пляшем и ищем наши преимущества.

авторская работа в вашем образе;

сумки и галстуки любого размера и дизайна;

бесплатная доставка по всему миру.

Это как примеры. А вообще, давайте поиграем. Я люблю поясные сумки и ношу их, но покупала их в магазине и скажу, что меня в них раздражает. А вы попробуете найти у себя преимущества и убедить меня купить ваши сумки.



Мне не нравятся хлипкие замки. Если они пластиковые, то они ненадежные, а железные очень плохо закрывались.

Мне не нравится, что со временем они как будто бы перестают держать свою форму. Ещё и цвет теряют. Покупала бордовую, а она стала чуть светлее.

Поясные сумки — слишком маленькие, а если и попадаются большие, то с каким-то некрасивым дизайном. А я хочу, чтобы мой телефон тоже помещался в сумку. И ключи от дома, огромная связка.

Не нравится, что поясную сумку я могу надеть только со спортивной одеждой. Я хочу кожу или заменитель кожи, но очень хороший и приятный. Чтобы я смогла надеть сумку с чем-то другим. А может быть, есть сумки, которые я могу надеть даже с платьем? Не видела таких.

Taplink. Люблю его всей душой, но здесь им как будто не пользуются. Нужны ссылки и кнопки:

Выбрать: пусть человек выберет себе цвет, фасон, размеры, а дальше вы с ним связываетесь. Заказать: для тех, кто сразу знает, чего хочет. Условия доставки и самовывоза Добро пожаловать на страничку — это можно убрать, я бы добавила информацию «о компании», если уж на то пошло. Вместо слов о сумках и галстуках, лучше приложить их фотографии. Человек нажимает на «принтованные» и видит их своими глазами — супер.

Хайлайтс и истории. Хорошее оформление, но почему-то три последних хайлайтс одинаковых цветов. Не критично, просто непонятно почему, раз все остальные разные.

Теперь открываю каждый из них:

Цвета. Вижу доступные, все понятно, засчитываем. Но было бы лучше, если бы вы показывали цвет и сумку из этого цвета. Потому что цвет цветом, а изделие может выглядеть потом как-то иначе.

Дизайны. В принципе тоже ясно, но я бы уточнила. Это уже готовые работы, и вы их отдали кому-то? Или это то, что в наличии?

Bow ties. У вас ведь русская аудитория — давайте писать на русском языке. С бабочками тоже всё понятно.

Стоимость. Тоже ясно, но я бы сделала прайс с фото. Сумка с принтом вот так выглядит, а сумка однотонная — вот так.

Формы. Тут все понятно, супер.

Детали. Горизонтальные фотографии в истории мы не выкладываем, либо делаем к ним фон симпатичный.

Опять хайлайтс на английском. Наверняка есть и русские отзывы? Может добавим их?

Размеры. А вот тут мимо. Размеры — это, конечно, хорошо, но нас волнует, что в эту сумку поместится. Я бы порекомендовала снять видео. Берем сумку, обозначаем размеры и прямо показываем, что туда вмещается. Так покупателю будет легче делать выбор.

Процесс — опять на английском. Здесь рекомендую добавить больше видео с процессами.

Еще не нашла информацию как сделать заказ, а она очень нужна.

Частая ошибка тех, кто делает hand made — демонстрация товара не на людях

Лента яркая, интересная, мне нравится. Изображения хорошего качества, вы работаете над разными форматами, и это круто. Но есть ошибка, которую часто допускают те, кто продает вещи ручной работы — демонстрация товара не на людях.

Сама по себе сумка ничего не значит, галстук-бабочка тоже. Все идёт через призму вопросов: «А вот это как смотрится?", «А это мне подойдёт?».

Рекомендую провести фотосессию на разных людях: девушки, парни, женщины, мужчины. Чтобы показать, как товар смотрится на разных людях и с разными стилями.

Абсолютно такая же история с галстуками. Они не нужны на красивой крафтовой картонке, они нужны на рубашке. Берём все бабочки и показываем, как они сочетаются с рубашками разных цветов. Особенно с белыми.

Мне понравилось видео с процессом создания бабочки по мотивам анимационного сериала «Гравити Фолз». Всё супер, интересно, но не показывайте, как обрабатываете края зажигалкой из продуктового магазина — покупателю не нужно это видеть и знать.

Тексты — их мало, но это поправимо. Все тексты желательно разделить на категории:

Рассказы об изделиях: что за ткани, фурнитура, где покупается всё это плюс акцент на качество. Рассказы об изделиях на людях: смотрите, вот это — универсальная сумка. Она сочетается и с платьем, и с рубашкой, и с футболкой. Посмотрите, как выглядит. Рассказы о себе: люди любят истории, расскажите, почему вам нравится заниматься именно этим, с какими сложностями сталкивались, сталкиваетесь до сих пор? Почему не остановились и продолжили делать? Что вас вдохновляет? Рассказы об уходе: как стирать? А можно ли стирать вообще? А как хранить, чтобы не мялось и не выцветало? Рассказы о конкретных изделиях. Смотрите, я сделала бабочку с желтыми и красными цветами, на это меня вдохновило поле ржаное и закат красный. Вот так природа помогла мне сделать индивидуальную вещь для вас, кстати, в единственном экземпляре. Повторяюсь, люди любят истории.

Продвижение. Чтобы увеличить охват аудитории можно использовать промоакции на полезные, продающие посты и таргетированную рекламу. Промо запускаются в Instagram, а таргетированная — на Facebook.