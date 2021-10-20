Бизнес-аккаунт дня: галстуки-бабочки и поясные сумки от жительницы Казани
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 176-ая
История появления галстука-бабочки восходит еще к III веку до н.э., когда в Китае шло правление первого императора династии Цин. Почти таким, как его носят сегодня, шейный аксессуар появился в XVII веке при дворе французского короля Людовика XIV. Потом он претерпел несколько преобразований, стилей. Если прежде это была строгая классика и черно-белый цвет, то сегодня для создателей бабочек нет границ. В 2013 году жительница Казани Надежда Харитонова создала личный бренд Swallow blue. Который предлагает заказчикам бабочки и поясные сумки, сшитые на заказ. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
Чтобы быть не такими, как все
Шить бабочки-галстуки жительница Казани Надежда Харитонова стала практически сразу после окончания КФУ, создав свой бренд Swallow blue. Она не приверженец классики — сама окрашивает ткани, наносит принты, используя технику шелкографии, например, с героями популярных фильмов, мультфильмов или сериалов. Возвращение в моду поясных сумок из 80-х, разнообразило ассортимент изделий ручной работы — на них те же яркие принты. Почти за 10 лет, что Надежда занимается пошивом, у нее образовался круг постоянных клиентов, а у некоторых из них — целая коллекция ярких аксессуаров ручной работы, таких, как нет больше ни у кого. Помимо частных заказов Надежда шьет для корпоративных клиентов — в ее бабочках щеголяют сотрудники кафе и ресторанов.
Сегодня аналитический разбор аккаунта мастера по пошиву бабочек провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.
При создании шапки профиля — встать на место покупателя
Hand made в Instagram — достаточно конкурентная и сложная ниша. Главная сложность заключается в том, чтобы объяснить человеку, зачем ему что-то ручной работы, если можно приобрести аналогичный товар, но дешевле, с фабрики. Давайте разбираться, как это сделать.
Поисковая строка — здесь нужно указать то, как вас можно найти. Представьте, что ваш аккаунт потерялся, и чтобы полиция его нашла — нужна ориентировка. Просто «сумки и галстуки» не подойдут, потому что их слишком много. А вот «Поясные сумки и галстуки г. Казань» — уже лучше. Таким образом, вы обозначите локацию и конкретизируете сумки.
Вся ориентировка не поместится в поисковую строку, потому что там всего 20 символов, поэтому основное УТП (уникальное торговое предложение) пишется в шапке профиля.
Шапка профиля. Давайте встанем на место покупателя и зададим 2 вопроса: чем этот товар отличается от другого товара и почему я должен купить именно этот товар?
А теперь посмотрим на текущую шапку профиля и постараемся дать ответы:
- Шью для Вас и для себя (Вас, кстати, нужно писать с маленькой буквы). Ответа на первый вопрос здесь нет, как и на второй. Ну, фабрики тоже шьют для меня. А что значит «для себя» — совсем непонятно. Речь о том, что вы носите свои сумки и галстуки?
- Люблю олдскул и liquid art — ответа ни на первый, ни на второй здесь тоже нет. С точки зрения коммерции — вообще ненужная информация. Ещё и сложная, потому что олдскул ещё куда ни шло, а вот про второе покупатели не знают. Я, кстати, тоже.
- Много галстуков-бабочек в наличии — это тоже бесполезная информация, которая не даёт ответов на вопросы покупателя. Когда приходишь в магазин, тоже очень много вещей в наличии — целая витрина.
Возникает вопрос: «А как тогда сделать?»
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подумать, почему всё-таки находятся люди, которые покупают вещи ручной работы:
- потому что они хотят, чтобы такие вещи были в единственном экземпляре;
- они хотят, чтобы изделие было каким-то необычным;
- они хотят, чтобы это было сделано именно для них;
- они думают, что ручная работа — качественнее фабричной;
- они полагают, что в каждой вещи есть «душа»;
- хотят что-то «натуральное».
Отсюда пляшем и ищем наши преимущества.
- авторская работа в вашем образе;
- сумки и галстуки любого размера и дизайна;
- бесплатная доставка по всему миру.
Это как примеры. А вообще, давайте поиграем. Я люблю поясные сумки и ношу их, но покупала их в магазине и скажу, что меня в них раздражает. А вы попробуете найти у себя преимущества и убедить меня купить ваши сумки.
- Мне не нравятся хлипкие замки. Если они пластиковые, то они ненадежные, а железные очень плохо закрывались.
- Мне не нравится, что со временем они как будто бы перестают держать свою форму. Ещё и цвет теряют. Покупала бордовую, а она стала чуть светлее.
- Поясные сумки — слишком маленькие, а если и попадаются большие, то с каким-то некрасивым дизайном. А я хочу, чтобы мой телефон тоже помещался в сумку. И ключи от дома, огромная связка.
- Не нравится, что поясную сумку я могу надеть только со спортивной одеждой. Я хочу кожу или заменитель кожи, но очень хороший и приятный. Чтобы я смогла надеть сумку с чем-то другим. А может быть, есть сумки, которые я могу надеть даже с платьем? Не видела таких.
Taplink. Люблю его всей душой, но здесь им как будто не пользуются. Нужны ссылки и кнопки:
- Выбрать: пусть человек выберет себе цвет, фасон, размеры, а дальше вы с ним связываетесь.
- Заказать: для тех, кто сразу знает, чего хочет.
- Условия доставки и самовывоза
- Добро пожаловать на страничку — это можно убрать, я бы добавила информацию «о компании», если уж на то пошло.
- Вместо слов о сумках и галстуках, лучше приложить их фотографии. Человек нажимает на «принтованные» и видит их своими глазами — супер.
Хайлайтс и истории. Хорошее оформление, но почему-то три последних хайлайтс одинаковых цветов. Не критично, просто непонятно почему, раз все остальные разные.
Теперь открываю каждый из них:
- Цвета. Вижу доступные, все понятно, засчитываем. Но было бы лучше, если бы вы показывали цвет и сумку из этого цвета. Потому что цвет цветом, а изделие может выглядеть потом как-то иначе.
- Дизайны. В принципе тоже ясно, но я бы уточнила. Это уже готовые работы, и вы их отдали кому-то? Или это то, что в наличии?
- Bow ties. У вас ведь русская аудитория — давайте писать на русском языке. С бабочками тоже всё понятно.
- Стоимость. Тоже ясно, но я бы сделала прайс с фото. Сумка с принтом вот так выглядит, а сумка однотонная — вот так.
- Формы. Тут все понятно, супер.
- Детали. Горизонтальные фотографии в истории мы не выкладываем, либо делаем к ним фон симпатичный.
- Опять хайлайтс на английском. Наверняка есть и русские отзывы? Может добавим их?
- Размеры. А вот тут мимо. Размеры — это, конечно, хорошо, но нас волнует, что в эту сумку поместится. Я бы порекомендовала снять видео. Берем сумку, обозначаем размеры и прямо показываем, что туда вмещается. Так покупателю будет легче делать выбор.
- Процесс — опять на английском. Здесь рекомендую добавить больше видео с процессами.
Еще не нашла информацию как сделать заказ, а она очень нужна.
Частая ошибка тех, кто делает hand made — демонстрация товара не на людях
Лента яркая, интересная, мне нравится. Изображения хорошего качества, вы работаете над разными форматами, и это круто. Но есть ошибка, которую часто допускают те, кто продает вещи ручной работы — демонстрация товара не на людях.
Сама по себе сумка ничего не значит, галстук-бабочка тоже. Все идёт через призму вопросов: «А вот это как смотрится?", «А это мне подойдёт?».
Рекомендую провести фотосессию на разных людях: девушки, парни, женщины, мужчины. Чтобы показать, как товар смотрится на разных людях и с разными стилями.
Абсолютно такая же история с галстуками. Они не нужны на красивой крафтовой картонке, они нужны на рубашке. Берём все бабочки и показываем, как они сочетаются с рубашками разных цветов. Особенно с белыми.
Мне понравилось видео с процессом создания бабочки по мотивам анимационного сериала «Гравити Фолз». Всё супер, интересно, но не показывайте, как обрабатываете края зажигалкой из продуктового магазина — покупателю не нужно это видеть и знать.
Тексты — их мало, но это поправимо. Все тексты желательно разделить на категории:
- Рассказы об изделиях: что за ткани, фурнитура, где покупается всё это плюс акцент на качество.
- Рассказы об изделиях на людях: смотрите, вот это — универсальная сумка. Она сочетается и с платьем, и с рубашкой, и с футболкой. Посмотрите, как выглядит.
- Рассказы о себе: люди любят истории, расскажите, почему вам нравится заниматься именно этим, с какими сложностями сталкивались, сталкиваетесь до сих пор? Почему не остановились и продолжили делать? Что вас вдохновляет?
- Рассказы об уходе: как стирать? А можно ли стирать вообще? А как хранить, чтобы не мялось и не выцветало?
- Рассказы о конкретных изделиях. Смотрите, я сделала бабочку с желтыми и красными цветами, на это меня вдохновило поле ржаное и закат красный. Вот так природа помогла мне сделать индивидуальную вещь для вас, кстати, в единственном экземпляре. Повторяюсь, люди любят истории.
Продвижение. Чтобы увеличить охват аудитории можно использовать промоакции на полезные, продающие посты и таргетированную рекламу. Промо запускаются в Instagram, а таргетированная — на Facebook.
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