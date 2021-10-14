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Защита «матери» казанских детсадов «Егоза»: «Собираемся доказать, что преступления не было!»

00:00, 14.10.2021

В Казани стартовал процесс по обвинению ВИП-педагога Натальи Реснянской в преступлениях с ущербом 95 млн рублей

Защита «матери» казанских детсадов «Егоза»: «Собираемся доказать, что преступления не было!»
Фото: "Реальное время"

Минобрнауки Татарстана, банк «Зенит», застройщик «Сувар-Казань» и конкурсный управляющий ЧОУ «Егоза» признаны потерпевшими по делу основательницы казанской сети частных детсадов Натальи Реснянской. Следком и прокуратура Татарстана обвиняют ее в афере с субсидиями, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями с отчуждением квартир в казанском ЖК «Магеллан», в которых ранее работал один из детсадов. Защита обвиняемой расценивает данное дело, как оружие корпоративного спора за активы «Егозы», и намерена биться за оправдательный приговор.

По одному эпизоду выходит срок давности, по другому — грозит до 10 лет

Процесс по делу Натальи Реснянской стартовал в Вахитовском райсуде Казани со второй попытки. Месяц назад на заседание не явился представитель Минобрнауки РТ, направив ходатайство со ссылкой почему-то на Гражданский процессуальный кодекс о рассмотрении дела в его отсутствие.

Вчера суду удалось добиться явки всех участников процесса, и в отсутствие новых ходатайств слово получил гособвинитель Расул Алхасов, озвучивший претензии силовиков к подсудимой в трех эпизодах с общим ущербом в 95,2 млн рублей:

  • Эпизод 1. Квартиры с дисконтом и без оплаты. В 69,96 млн рублей оценены потери ЧОУ «Егоза» от продажи осенью 2019 года восьми объединенных в единое помещение квартир — площадки закрытого детсада «Егозы» в казанском ЖК «Магеллан» на улице Чистопольской, 38.
В апреле 2019-го АО «Сувар-Казань» сообщило о намерении добиться банкротства ЧОУ «Егоза» — ввиду задолженности по договору о купле-продаже здания детсада в ЖК «Лесной городок». Фото Ринат Назметдинов

По версии обвинения, в апреле 2019-го АО «Сувар-Казань» публично сообщило о намерении добиться банкротства ЧОУ «Егоза» — ввиду задолженности по договору 2013 года о купле-продажи двухэтажного здания детсада на выезде из Казани, в ЖК «Лесной городок», а Реснянская, зная о не исполненных в течение трех месяцев долговых обязательствах на 12,3 млн рублей, решила использовать полномочия директора ЧОУ «с целью неисполнения обязательств этой организации перед «Сувар-Казань», а также причинения ущерба другим кредиторам общества и извлечения выгод для себя путем присвоения средств от реализации в ущерб ЧОУ «Егоза».

В мае 2019-го поиск покупателей на квартиры был поручен агентству «Флэт», в июле Реснянская подписала на имя экс-сотрудника МВД Романа Родина доверенность на право совершать сделки с этими квартирами от имени ЧОУ. Первая квартира была продана 19 сентября гражданке Хусаиновой, остальные — 30-31 октября 2019-го — в пяти случаях покупателем выступил сам Родин, а еще две — получила супруга привлеченного обвиняемой Александра Воробьева.

По версии обвинения, данные договоры купли-продажи были фиктивными и заключались по цене ниже рыночной стоимости, разница составляла, где 600 тысяч, а где и 2 млн рублей. Впрочем, по факту оплата за квартиры от покупателей так и не поступила. В обвинении подчеркивается — Родин и Воробьев о преступном умысле не знали. Реснянской же предъявлено обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями вопреки интересам возглавляемой коммерческой организации.

  • Эпизод 2. Те же квартиры ушли из конкурсной массы. Действия директора ЧОУ «Егоза» по распродаже квартир, как считают силовики, были произведены «с целью сокрытия этого имущества от кредиторов» и неисполнение обязательств «Егозы» перед АО «Сувар-Казань» на 12,3 млн рублей и ПАО «Банк Зенит» на 11,8 млн. Общий ущерб этих организаций на предварительном следствии оценен в 24,1 млн рублей, а Реснянской предъявлено обвинение по ч.1 ст. 195 УК РФ — неправомерные действия при банкротстве.
«Реснянская знала, что указанные сделки являются фиктивными», — подчеркнул старший помощник прокурора Вахитовского района Алхасов

«Реснянская знала, что указанные сделки являются фиктивными, денежные средства в ЧОУ «Егоза» не поступят, и действовала вопреки законных интересов организации рассчитаться по возникшим обязательствам», — подчеркнул старший помощник прокурора Вахитовского района Алхасов. Срок давности по этому эпизоду истекает через пару недель.

  • Эпизод 3. «Мертвые души» в детском саду. По версии СК, Реснянская в 2017-2018 годах предоставляла в Минобрнауки Татарстана заведомо недостоверные сведения о численности воспитанников ЧОУ «Егоза», завышая их реальное количество на 14-32 человека, на основании чего из бюджета выплачивалась завышенная субсидия на возмещение затрат частного учреждения по предоставлению дошкольного образования. По подсчетам силовиков, переплата за два года составила 1,2 млн рублей. А Реснянской предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Санкции за это тяжкое преступление предусматривают до 10-ти лет лишения свободы.

Реснянская об административном ресурсе «Сувара» и обращение к Нафикову

«Категорически не признаю предъявленные обвинения», — заявила Наталья Реснянская после выступления представителя прокуратуры. В суде ее интересы представляют казанский адвокат Ильгам Шарапов и московский защитник Алексей Корябин. «Мы собираемся доказать, что преступления не было!» — заявил Шарапов журналисту «Реального времени» по итогам заседания.

Ранее защита уже направляла обращение в адрес прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, предлагая прекратить преследование многодетной матери Натальи Реснянской по всем статьям за отсутствием состава преступных деяний.

В суде ее интересы представляют казанский адвокат Ильгам Шарапов и московский защитник Алексей Корябин

В частности, по эпизоду обвинения в злоупотреблении полномочиями вопреки интересам «Егозы», адвокаты отмечали — интересы ЧОУ нарушены не были, и никто из учредителей с заявлением о возбуждении дела к правоохранителям не обращался. «Констатация факта отсутствия у обвиняемой претензий самой к себе очевидна, у второго учредителя — Багровой — таковые отсутствуют», — отметил адвокат Корябин. Возбуждение дела частно-публичного обвинения на основании рапорта правоохранителей защита считает нарушением.

Обвинение в части сокрытия имущества от кредиторов сама Наталья Реснянская считает надуманным. «Руководство «Сувара» знали, для чего мы закрываем детский сад в ЖК «Магеллан» и пытаемся продать квартиры. У нас была договоренность по оплате задолженности и досрочном погашении обязательств по выкупу здания детского сада в ЖК «Лесной городок», причем, выкупу с дисконтом — дешевле указанной в договоре цены», — рассказывает основательница сети частных детсадов.

— Еще до заключения договоров с Родиным и Воробьевой у нас были восемь реальных покупателей, которые заплатили деньги за эти квартиры. Но как только поступали документы на регистрацию в Росреестр, «Сувар» включал административный ресурс, и представитель этой компании обзванивал людей со словами, что Егоза — банкрот, и через неделю люди эти сделки расторгали, — продолжает Реснянская.

Позиция руководства «Сувар-Казань» кардинально поменялась за считанные дни. По версии защиты, активов «Егозы» с лихвой хватало, чтобы оплатить все долги и продолжить работу, но этой возможности ей не дали. «Сувар» через арбитраж добился возврата проданных 92/100 доли в здании детсада и участке под ним в ЖК «Лесной городок», и в августе 2019-го блокировал работу «Егозы» на этой площадке. Жители «Лесного городка» до сих пор говорят о том выселении, как о рейдерском захвате. На воротах уже больше двух лет висят замки. И это в условиях острого дефицита мест в детсадах Казани.

На воротах уже больше двух лет висят замки. Фото: Ринат Назметдинов

Бывшие сотрудники этого сада рассказывают — получали предложения от аффилированной с «Суваром» структуры по трудоустройству в тот же садик под новой вывеской. Однако новый сад на старом месте так и не открылся.

Претензии в части фиктивной продажи квартир в «Магеллане» защита не признает, настаивая, условия договоров предусматривали реальную оплату, но и Воробьев, и Родин на фоне процедуры банкротства притормозили оплату. Что и привело к тому, что по искам конкурсного управляющего ЧОУ «Егоза» Ивана Кондратьев, договоры продажи «детсадовских» квартир в «Магеллане» арбитраж признал недействительными.

Дело по неправомерным действиям при банкротстве адвокаты также считают незаконным — по ч.1 ст. 195 УК РФ необходимо доказать причинение крупного ущерба кредиторам на сумму не меньше 2,25 млн рублей. По версии защиты, на момент инкриминируемых событий эта задолженность перед «Суваром» составляла лишь 1 млн рублей, что подтверждает определение АС РТ от 3 декабря 2019 года по делу № А65-19787/2019, которым отказано начале процедуры наблюдения в ЧОУ «Психолого-педагогический центр развития детей «Егоза».

Отвергает Реснянская и ее адвокаты и самый тяжкий эпизод дела. «Субсидии не похищались, предоставляемые в Минобрнауки РТ сведения носили достоверный характер и умышленно не искажались, — говорится в их обращении на имя прокурора республики. Из документа следует — при расчете субсидий используется ряд критериев, в том числе «численность воспитанников», но данная численность «определяется не табелем учета посещаемости, а наличием договоров на оказание услуг, заключенных с конкретными родителями». Также в обращении подчеркивается — все документы «Егозы» проверялись в министерстве и лишь после этого заключались соглашения о предоставлении субсидий.

Полученные из бюджета средства никто не похищал, что подтверждается бухгалтерскими документами, отмечают защитники.

27 октября на этом процессе планируют начать допрос представителей потерпевших.

Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансыБюджетИнвестицииНедвижимость Татарстан Реснянская Наталья ЛеонидовнаЦентр образования Егоза

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