Защита «матери» казанских детсадов «Егоза»: «Собираемся доказать, что преступления не было!»

В Казани стартовал процесс по обвинению ВИП-педагога Натальи Реснянской в преступлениях с ущербом 95 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Минобрнауки Татарстана, банк «Зенит», застройщик «Сувар-Казань» и конкурсный управляющий ЧОУ «Егоза» признаны потерпевшими по делу основательницы казанской сети частных детсадов Натальи Реснянской. Следком и прокуратура Татарстана обвиняют ее в афере с субсидиями, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями с отчуждением квартир в казанском ЖК «Магеллан», в которых ранее работал один из детсадов. Защита обвиняемой расценивает данное дело, как оружие корпоративного спора за активы «Егозы», и намерена биться за оправдательный приговор.

По одному эпизоду выходит срок давности, по другому — грозит до 10 лет



Процесс по делу Натальи Реснянской стартовал в Вахитовском райсуде Казани со второй попытки. Месяц назад на заседание не явился представитель Минобрнауки РТ, направив ходатайство со ссылкой почему-то на Гражданский процессуальный кодекс о рассмотрении дела в его отсутствие.

Вчера суду удалось добиться явки всех участников процесса, и в отсутствие новых ходатайств слово получил гособвинитель Расул Алхасов, озвучивший претензии силовиков к подсудимой в трех эпизодах с общим ущербом в 95,2 млн рублей:

Эпизод 1. Квартиры с дисконтом и без оплаты. В 69,96 млн рублей оценены потери ЧОУ «Егоза» от продажи осенью 2019 года восьми объединенных в единое помещение квартир — площадки закрытого детсада «Егозы» в казанском ЖК «Магеллан» на улице Чистопольской, 38.

В апреле 2019-го АО «Сувар-Казань» сообщило о намерении добиться банкротства ЧОУ «Егоза» — ввиду задолженности по договору о купле-продаже здания детсада в ЖК «Лесной городок». Фото Ринат Назметдинов

По версии обвинения, в апреле 2019-го АО «Сувар-Казань» публично сообщило о намерении добиться банкротства ЧОУ «Егоза» — ввиду задолженности по договору 2013 года о купле-продажи двухэтажного здания детсада на выезде из Казани, в ЖК «Лесной городок», а Реснянская, зная о не исполненных в течение трех месяцев долговых обязательствах на 12,3 млн рублей, решила использовать полномочия директора ЧОУ «с целью неисполнения обязательств этой организации перед «Сувар-Казань», а также причинения ущерба другим кредиторам общества и извлечения выгод для себя путем присвоения средств от реализации в ущерб ЧОУ «Егоза».



В мае 2019-го поиск покупателей на квартиры был поручен агентству «Флэт», в июле Реснянская подписала на имя экс-сотрудника МВД Романа Родина доверенность на право совершать сделки с этими квартирами от имени ЧОУ. Первая квартира была продана 19 сентября гражданке Хусаиновой, остальные — 30-31 октября 2019-го — в пяти случаях покупателем выступил сам Родин, а еще две — получила супруга привлеченного обвиняемой Александра Воробьева.

По версии обвинения, данные договоры купли-продажи были фиктивными и заключались по цене ниже рыночной стоимости, разница составляла, где 600 тысяч, а где и 2 млн рублей. Впрочем, по факту оплата за квартиры от покупателей так и не поступила. В обвинении подчеркивается — Родин и Воробьев о преступном умысле не знали. Реснянской же предъявлено обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями вопреки интересам возглавляемой коммерческой организации.

Эпизод 2. Те же квартиры ушли из конкурсной массы. Действия директора ЧОУ «Егоза» по распродаже квартир, как считают силовики, были произведены «с целью сокрытия этого имущества от кредиторов» и неисполнение обязательств «Егозы» перед АО «Сувар-Казань» на 12,3 млн рублей и ПАО «Банк Зенит» на 11,8 млн. Общий ущерб этих организаций на предварительном следствии оценен в 24,1 млн рублей, а Реснянской предъявлено обвинение по ч.1 ст. 195 УК РФ — неправомерные действия при банкротстве.

«Реснянская знала, что указанные сделки являются фиктивными», — подчеркнул старший помощник прокурора Вахитовского района Алхасов

«Реснянская знала, что указанные сделки являются фиктивными, денежные средства в ЧОУ «Егоза» не поступят, и действовала вопреки законных интересов организации рассчитаться по возникшим обязательствам», — подчеркнул старший помощник прокурора Вахитовского района Алхасов. Срок давности по этому эпизоду истекает через пару недель.



Эпизод 3. «Мертвые души» в детском саду. По версии СК, Реснянская в 2017-2018 годах предоставляла в Минобрнауки Татарстана заведомо недостоверные сведения о численности воспитанников ЧОУ «Егоза», завышая их реальное количество на 14-32 человека, на основании чего из бюджета выплачивалась завышенная субсидия на возмещение затрат частного учреждения по предоставлению дошкольного образования. По подсчетам силовиков, переплата за два года составила 1,2 млн рублей. А Реснянской предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Санкции за это тяжкое преступление предусматривают до 10-ти лет лишения свободы.

Реснянская об административном ресурсе «Сувара» и обращение к Нафикову

«Категорически не признаю предъявленные обвинения», — заявила Наталья Реснянская после выступления представителя прокуратуры. В суде ее интересы представляют казанский адвокат Ильгам Шарапов и московский защитник Алексей Корябин. «Мы собираемся доказать, что преступления не было!» — заявил Шарапов журналисту «Реального времени» по итогам заседания.

Ранее защита уже направляла обращение в адрес прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, предлагая прекратить преследование многодетной матери Натальи Реснянской по всем статьям за отсутствием состава преступных деяний.

В суде ее интересы представляют казанский адвокат Ильгам Шарапов и московский защитник Алексей Корябин

В частности, по эпизоду обвинения в злоупотреблении полномочиями вопреки интересам «Егозы», адвокаты отмечали — интересы ЧОУ нарушены не были, и никто из учредителей с заявлением о возбуждении дела к правоохранителям не обращался. «Констатация факта отсутствия у обвиняемой претензий самой к себе очевидна, у второго учредителя — Багровой — таковые отсутствуют», — отметил адвокат Корябин. Возбуждение дела частно-публичного обвинения на основании рапорта правоохранителей защита считает нарушением.

Обвинение в части сокрытия имущества от кредиторов сама Наталья Реснянская считает надуманным. «Руководство «Сувара» знали, для чего мы закрываем детский сад в ЖК «Магеллан» и пытаемся продать квартиры. У нас была договоренность по оплате задолженности и досрочном погашении обязательств по выкупу здания детского сада в ЖК «Лесной городок», причем, выкупу с дисконтом — дешевле указанной в договоре цены», — рассказывает основательница сети частных детсадов.

— Еще до заключения договоров с Родиным и Воробьевой у нас были восемь реальных покупателей, которые заплатили деньги за эти квартиры. Но как только поступали документы на регистрацию в Росреестр, «Сувар» включал административный ресурс, и представитель этой компании обзванивал людей со словами, что Егоза — банкрот, и через неделю люди эти сделки расторгали, — продолжает Реснянская.

Позиция руководства «Сувар-Казань» кардинально поменялась за считанные дни. По версии защиты, активов «Егозы» с лихвой хватало, чтобы оплатить все долги и продолжить работу, но этой возможности ей не дали. «Сувар» через арбитраж добился возврата проданных 92/100 доли в здании детсада и участке под ним в ЖК «Лесной городок», и в августе 2019-го блокировал работу «Егозы» на этой площадке. Жители «Лесного городка» до сих пор говорят о том выселении, как о рейдерском захвате. На воротах уже больше двух лет висят замки. И это в условиях острого дефицита мест в детсадах Казани.

На воротах уже больше двух лет висят замки. Фото: Ринат Назметдинов

Бывшие сотрудники этого сада рассказывают — получали предложения от аффилированной с «Суваром» структуры по трудоустройству в тот же садик под новой вывеской. Однако новый сад на старом месте так и не открылся.

Претензии в части фиктивной продажи квартир в «Магеллане» защита не признает, настаивая, условия договоров предусматривали реальную оплату, но и Воробьев, и Родин на фоне процедуры банкротства притормозили оплату. Что и привело к тому, что по искам конкурсного управляющего ЧОУ «Егоза» Ивана Кондратьев, договоры продажи «детсадовских» квартир в «Магеллане» арбитраж признал недействительными.

Дело по неправомерным действиям при банкротстве адвокаты также считают незаконным — по ч.1 ст. 195 УК РФ необходимо доказать причинение крупного ущерба кредиторам на сумму не меньше 2,25 млн рублей. По версии защиты, на момент инкриминируемых событий эта задолженность перед «Суваром» составляла лишь 1 млн рублей, что подтверждает определение АС РТ от 3 декабря 2019 года по делу № А65-19787/2019, которым отказано начале процедуры наблюдения в ЧОУ «Психолого-педагогический центр развития детей «Егоза».

Отвергает Реснянская и ее адвокаты и самый тяжкий эпизод дела. «Субсидии не похищались, предоставляемые в Минобрнауки РТ сведения носили достоверный характер и умышленно не искажались, — говорится в их обращении на имя прокурора республики. Из документа следует — при расчете субсидий используется ряд критериев, в том числе «численность воспитанников», но данная численность «определяется не табелем учета посещаемости, а наличием договоров на оказание услуг, заключенных с конкретными родителями». Также в обращении подчеркивается — все документы «Егозы» проверялись в министерстве и лишь после этого заключались соглашения о предоставлении субсидий.

Полученные из бюджета средства никто не похищал, что подтверждается бухгалтерскими документами, отмечают защитники.

27 октября на этом процессе планируют начать допрос представителей потерпевших.