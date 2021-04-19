Детсад раздора: в Казани пустует и разрушается люксовый садик

Детей отсюда изгнали в 2019-м, а спору за объект конца не видно

Фото: Ринат Назметдинов

На звание «памятника частной собственности» может претендовать трехэтажное здание детского сада в казанском ЖК «Лесной городок». Его открытие в 2013-м способствовало продажам застройщика, а спустя годы родители и их дети оказались заложниками конфликта частных собственников социального объекта. С августа 2019-го дефицитный для столицы Татарстана объект — садик-начальная школа — стоит под замком и разрушается снаружи и изнутри. Источники «Реального времени» сообщают: простой уже обернулся прорывом канализации.

Откуда берутся «лишние» дети



К 1 сентября 2021 года за бортом детсадов Приволжского района Казани останутся 2915 малышей. Эту прогнозную цифру дефицита мест «Реальному времени» озвучили в исполкоме Казани, на основе данных электронной «детской» очереди.

В управлении образования города отмечают — свободных мест в ближайшем к ЖК «Лесной городок» садике №144 в соседнем микрорайоне М-14 нет давно — туда уже ходят 367 дошколят, и это на 107 малышей больше, чем предусмотрено проектом. На практике в группах — по 30-40 детей. Несмотря на острую потребность, в программу строительства новых садов на текущий год этот район не попал.

Со школами тут дела обстоят еще хуже. Часть родителей даже устраивают детей в соседний Лаишевский район. Ближайшие к зоне за РКБ учреждения общего образования находятся на улицах Гареева и Ахунова. Но до многопрофильного лицея №186 и лицея №35 шагать из «Лесного городка» нужно 1,5-2 км, на машине — 5-7 км. Однако в первом учебном заведении уже 1780 учеников (строили на 1224 места), второй загружен еще больше — 1887 лицеистов (на 1001 место).

В общем, вопрос детсада и школы хотя бы начальной — тут далеко не вопрос комфорта. Это скорее предсказуемый результат того, как застройка жилых микрорайонов и продажи нового жилья без социальной инфраструктуры порождают глобальные социальные проблемы.

Лишь птицы — воробьи, синицы, и даже глухари со снегирями вольготно чувствуют себя на этой «заповедной» территории

Садик под охраной, но без воды и электричества

ЖК «Лесной городок» должен был служить исключением. При его строительстве в генплан изначально закладывались строительство магазина, кафе, салона красоты и шикарного детсада на 2,2 тыс. кв. м. Ход оказался весьма успешным с коммерческой точки зрения — все квартиры в ЖК были проданы!

Что касается садика, то еще на стадии котлована партнером застройщика в этом вопросе стал раскрученный на тот момент «Центр образования «Егоза». Вот только сейчас этот объект на 120 дефицитных детских мест пустует, вместе с подземных и двумя наземными этажами, соляной комнатой, оборудованными группами и классами начальной школы, а также благоустроенной площадкой с декоративными соснами.

Детей по ту сторону забора не было с августа 2019-го. Лишь птицы — воробьи, синицы, и даже глухари со снегирями вольготно чувствуют себя на этой «заповедной» территории. Когда вход родителям и ребятне перекрыли, говорили — потерпите с месяц, бывший сад центра «Егоза» откроется под иной вывеской. Сейчас, как выяснило «Реальное время», никто подобных обещаний не дает и даже возможных сроков не называет. Наши источники не исключают, что важный социальный объект вообще может сменить профиль.

По словам возмущенных ситуацией жителей «Лесного городка», на закрытом объекте сейчас дежурят охранники от двух собственников. 92/100 доли в здании и участке под ним принадлежит АО «Сувар-Казань», 8/100 — бывшему замглавы Минсвязи Татарстана, директору Казанского техникума информационных технологий и связи Юрию Багрову. Интересы первого в осажденном садике стережет ЧОП «Атлант», второго — ЧОП «Опора 115". Следят в том числе друг за другом — уверяет один из источников «Реального времени» — чтобы никто не вынес из садика мебель, подушки, матрасы, а еще компьютеры и документацию... С той же целью еще два года назад на окрестных домах установили камеры.

Даже при внешнем осмотре видно потеки на стенах, облупившуюся облицовку

А вот воды и электричества в здании за забором нет, а долгое время не было и тепла, — на условиях анонимности делится осведомленный источник. «Тут уже надо капремонт делать — подвал залило зимой, когда канализация забилась и пошла в подвал. Потом очистили. Но теперь просто так в здание детей не пустишь», — утверждает он. Забегая вперед — вопросы о состоянии здания собственники комментировать не стали.



Между тем, даже при внешнем осмотре видно потеки на стенах, облупившуюся облицовку. Ну и заросшие еще за прошлый сезон детские площадки. «Если бы был в стране порядок, а не бардак — эта история давно бы разрешилась!» — заявил «Реальному времени» представитель одного из силовых ведомств. Тут надо пояснить, что в августе 2019-го при жестком выселении образовательного центра «Егоза» из здания на место несколько раз выезжали представители полиции и ФСБ. И уезжали со словами про «спор хозяйствующих субъектов».

В «Лесном городке» ту историю до сих пор называют не иначе как рейдерским захватом. Вспоминают, как в понедельник утром 26 августа, «без объявления войны» доступ в частный садик заблокировали, а персонал выставили на улицу, включая готовивших завтрак поваров. Приехавшим родителям не дали доступа даже к личным вещам детей в их шкафчиках. Папам и мамам пришлось, опаздывая на работу, спешно решать вопрос с малышами.

Стресс был и у детей, многие из которых до сих пор гуляя по территории «Лесного городка» не могут понять — зачем их выгнали взрослые дяди и тети, и какой прок оттого, что здание на замке? Ответ, мол, это «священная частная собственность» непонятен и родителям.

Здание садика — под арестом

Битва в судах продолжается

Здание садика — под арестом. Этот объект фигурирует и в уголовном деле директора АНОО «Центр образования «Егоза» Натальи Реснянской, и в банкротной истории ЧОУ «Егоза», и в арбитражных спорах между холдингом «Сувар», «Егозой» и совладельцем части садика Юрием Багровым.

Если вкратце, то сделка 2013-го между «Суваром» и ЧОУ предусматривала выкуп частной сетью детсадов оставшиеся 92/100 доли в праве общей долевой собственности на здание и участок в «Лесном городке» — за 87,3 млн рублей, но с рассрочкой до 30 июня 2025 года. Из этой суммы ЧОУ уплатило 7 млн рублей с лишним.

Но в июле 2018-го — за семь лет до окончания рассрочки АО «Сувар-Казань» инициирует через арбитраж расторжение этого договора и в июне 2019-го соответствующее решение АС РТ вступает в силу, после чего долю 92/100 «Сувар» регистрирует на себя. При этом не отказываясь от ранее удовлетворенных судом претензий к сети Реснянской по взысканию 12 млн рублей долга (по договору купли-продажи) и еще миллиона за пользование средствами и предъявляя иски о банкротстве. Один — на 57 млн рублей — за использование здания с 2013 года.

В июне 2020-го в ЧОУ началось конкурсное производство. А незадолго до этого Наталья Реснянская получила статус подозреваемой в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями и незаконных действиях при банкротстве (ст. 201 и 195 УК РФ). По ходатайству следователей ее водворили под домашний арест, но в течение месяца Верховный суд РТ отменил это решение.

Общий ущерб по делу в 4-м отделе Следкома по РТ оценили в 82 млн рублей. Фото: Максим Платонов

В 2021-м Следком и прокуратура республики направили дело Реснянской в Вахитовский райсуд, но тот отказался его рассматривать. 7 апреля судья Алмаз Ахметжанов усмотрел в материалах процессуальные нарушения и вернул дело в прокуратуру. Решение уже обжаловано представителем одного из потерпевших, но дата рассмотрения жалоб в Верховном суде РТ пока не назначена.

Бизнеследи обвиняют по трем эпизодам — злоупотребление полномочиями, преднамеренные действия при банкротстве и мошенничество в особо крупном размере (1,2 млн) с получением бюджетных субсидий. Общий ущерб по делу в 4-м отделе Следкома по РТ оценили в 82 млн рублей.

Тем временем в арбитраже развернулась битва по оспариванию покупки Багровым у «Егозы» 8/100 доли. Инициатор спора — конкурсный управляющий ЧОУ Иван Кондратьев, однако основным кредитором ЧОУ после скупки долгов стал опять же «Сувар».

Так, 13 апреля Арбитражный суд РТ обязал бывшего главу Минсвязи Татарстана предоставить доступ в садик эксперту-оценщику.

Кто мешает открытию садика?

«Реальное время» поинтересовалось у спорящих сторон — что мешает продолжать это делать при работающем садике, обсуждалась ли возможность возобновления его работы за прошедшие полтора года и когда при благоприятном сценарии заведение может начать работу?

— Вопрос о возобновлении деятельности дошкольного образовательного учреждения в здании детского сада, в котором АО «Сувар-Казань» заинтересован как собственник 92/100 доли, возможно будет решить только после завершения рассмотрения в суде дела об оспаривании сделки купли-продажи 8/100 доли Багровым Ю.Н., — сообщила Елена Аношкина, глава юридической фирмы, представляющей интересы «Сувара».

Она отметила, что заявление по признанию этой сделки недействительной находится в производстве суда почти год. По мнению Аношкиной, затягиванию процесса «способствуют активные действия самого Багрова» — по его ходатайству назначена судебная экспертиза для определения рыночной стоимости его же доли, но при этом сам же заявитель «не позволяет эксперту осуществить осмотр здания — охрана Багрова просто не впускает эксперта и конкурсного управляющего в здание».

Юрий Багров комментировать эту историю не стал. Один из источников «Реального времени», уверяет, что на все попытки договориться, «Сувар» бывшему замминистра предложил лишь выкуп его доли по цене в 700-800 тысяч рублей, то есть практически с десятикратным дисконтом.

Адвокат Натальи Реснянской Ильгам Шарапов назвал версию представителя «Сувара» о неких помехах со стороны второго собственника искажением действительности. А еще посетовал, что в Уголовном Кодексе нет статьи, которая бы защищала права того должника, которому попросту не дают расплатиться, наращивая объем претензий. Тут стоит вспомнить, что в свое время о желании погасить долги «Егозы» по объекту в свое время заявлял частный инвестор, но кредитор почему-то оказался против.

Но вернемся к запертому садику. По мнению экспертов «Реального времени», при наличии политической воли открыть его, цивилизованный вариант спорщики бы нашли, не дожидаясь окончательной победы в судах. В прокуратуре осторожно отметили — инструмента для понуждения владельца частной собственности к ее использованию по целевому назначению — пока не усматривается. Впрочем, официальных обращений в надзорное ведомство по этому поводу пока не было.

По мнению экспертов «Реального времени», при наличии политической воли открыть его, цивилизованный вариант спорщики бы нашли

Позицию наблюдателей заняли и в администрации города, признавая факт катастрофического дефицита мест в школах и детсадах.

«Поскольку здание является частной собственностью, исполком Казани не вправе распоряжаться этим имуществом и оказывать влияние на владельцев относительно функционального наполнения здания. Инициатива должна исходить от собственников. В настоящее время предложений от них не поступало», — подчеркнули в пресс-службе администрации Казани в официальном ответе на редакционный запрос.

Источники «Реального времени» не исключают, что обещанное родителям в 2019-м году повторное открытие — уже без персонала и лицензии «Егозы» — забуксовало в отсутствие того и другого у инициаторов выселения. И чем дольше стоит сад, тем меньше шансов, что он возобновит работу именно в качестве соцобъекта.

Реснянская: «Хотели погасить досрочно»

Своим мнением по этой истории поделилась и Наталья Реснянская — директор АНОО «Егоза», член Общественной палаты Татарстана. Разговор начала с проблемы демографических ям и подъемов вследствие чего ранее закрытые в Татарстане детсады позже стали дефицитом. Она утверждает — грядет очередной демографический спад и потому политика гигантских бюджетных вложений на закрытие текущей потребности в перспективе вновь окажется провальной.

— Гораздо проще размещать муниципальный заказ в негосударственных детских садах, так работают в Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, — говорит Реснянская, как предприниматель и мать четырех детей. — Это гораздо дешевле — не нужно тратить деньги на строительство, а можно было бы закрыть вопрос с малышами до 3 лет. К сожалению, после обсуждения на уровне президента республики, соглашение по муниципальному заказу достигнуто не было. И наши частные садики получают субсидию от государства только на реализацию образовательной программы.

На каком-то этапе у сети частных детсадов, действительно, пошли задержки по оплате выкупа здания в «Лесном городке», подтверждает хозяйка «Егозы». Фото: Ирина Плотникова

Реснянская отмечает, что в свое время «Егоза» подавала заявку в Минобрнауки РТ на создание в «Лесном городке» в рамках нацпроекта «Демография» ясельных групп на 80 мест на условии федерального софинансирования: бюджет выделяет частникам 10 тысяч рублей на создание каждого места, а частный детсад обязуется принимать детей по расценкам, действующим в муниципальных учреждениях Казани. «Строительство одного места обходится государству в 1,2-1,7 млн рублей. Казалось бы, выгода очевидна. Но наша заявка на федеральный уровень так и не ушла».

На каком-то этапе у сети частных детсадов, действительно, пошли задержки по оплате выкупа здания в «Лесном городке», подтверждает хозяйка «Егозы». Отчасти это было связано с тем, что с банкротством инвестора-застройщика и переходом его прав к преемникам — «на каком-то этапе они сами просили нас пока не платить». Отчасти — с проблемами самой «Егозы» в «Лесном городке», где с появлением бюджетного садика по соседству в какой-то момент произошел отток детей.

— Здание мы содержали с 2013-го года, оплачивали ремонтные работы, 7 млн по договору. Оставалось выплатить 79 млн, и еще в 2017-м проговаривался вопрос с «Суваром» — если мы досрочно гасим, то эту сумму можно будет снизить до 40 млн рублей. Но в какой-то момент — они сказали «Стоп» и далее ни на какие переговоры уже не шли, — рассказывает Реснянская свою версию отношений с бывшими партнерами.

Она предполагает, переговоры были разорваны, когда в «Суваре» поняли — шанс частной сети оплатить сделку реален, за счет продажи 8 квартир в ЖК «Магеллан», где ранее располагался еще один частный садик, который посещали дети видных членов правительства республики и навещал в 2012-м Игорь Шувалов в ранге вице-премьера РФ. Потом на садик посыпались жалобы, начались бесконечные проверки, ужесточились требования СанПИН, и этот садик закрылся. А восемь квартир «Егозы» были проданы, в том числе юристам Воробьеву и Родину, работавшим с «Егозой». В данный момент, по решению арбитража, это имущество возвращено в конкурсную массу ЧОУ.

Частный детсад автономной некоммерческой образовательной организации (АНОО) «Центр образования «Егоза» на улице Зорге в Казани работу продолжает. Фото: Ирина Плотникова

— Мне кажется, у «Сувара» была мысль открыть дошкольное учреждение на своего человека, в «Лесном городке», — говорит бизнеследи. — Но потом они начали скупать долги ЧОУ и поэтому нацелились еще и на квартиры. Считаю, именно нежелание диалога со стороны «Сувара» привело к тому, что и садик стоит, и бизнес разрушен.

По данным защиты Реснянской, по схожей схеме в «Лесном городке» сменился собственник фитнес-центра. Свое уголовное дело она считает часть той же политики. У представителей СК и прокуратуры — иное мнение. Заметим, что частный детсад автономной некоммерческой образовательной организации (АНОО) «Центр образования «Егоза» на улице Зорге в Казани работу продолжает.

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов