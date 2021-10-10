Цитаты недели: Пересильд — о полете в космос, Муратов — о Нобелевской премии, Джигурда — о бое с Милоновым

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О первом полете в космос

Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю.

5 октября с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», с киноэкипажем на борту. На МКС прилетели актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут снимать на орбите художественный проект «Вызов». Артистка даже смогла ассистировать командиру Антону Шкаплерову во время ручной стыковки. После пристыковки Пересильд поделилась первым впечатлением от полета.



О невозможности для всех россиян жить в мегаполисах

Наша страна большая, территория огромная, самая большая в мире, как мы знаем, и государству надо за это заплатить, потому что мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах.

Президент Владимир Путин во время онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» заявил, что все население страны не может быть сосредоточено в нескольких мегаполисах, поэтому государство должно платить за развитие территорий — в том числе за малокомплектные школы. Он подчеркнул, что «в значительной степени Россия держится на селе», так как там сохраняется «глубинная, корневая культура» народов страны.



О впечатлениях от присуждения Нобелевской премии мира

Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка-расследователь Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Как сообщил норвежский Нобелевский комитет в Осло, премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Часть своей премии (около 570 тысяч долларов США) Муратов переведет на благотворительность.



О ковидном терроризме

Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава.

О коронавирусном терроризме в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Говоря о других методах террористов, Коков заметил, что наезды автотранспорта на людей стали практиковаться реже: этому мешают и усиленные меры безопасности в общественных местах, и антиковидные ограничения, которые ввели многие страны.



Об истерике на топливных рынках в Европе

Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли.

Так Владимир Путин отреагировал на то, что цены на газ в Европе бьют все рекорды. Он указал, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», — добавил президент.



О средних сроках выдачи разрешений на строительство в РТ

Это плохо же. Куда ты смотрел до этого? Чем ты занимался? Не первый же день работаешь. Куда вы смотрели? 42 дня в среднем по стране. Давайте уж немножко шевелитесь! Это ваша работа. Давайте разберитесь. Минцифры здесь? Давайте займитесь этим конкретно. Вы что-то очень спокойные, ребята.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин во время совещания в кабинете министров РТ сообщил, что в 2021 году средний срок получения разрешения на строительство в Татарстане составил 65 дней. Это куда дольше, чем в среднем по России. Президент Татарстана Рустам Минниханов возмутился и в жестких выражениях отчитал главу Минстроя. Следующим на очереди напрягся Вадим Лукин, замгендиректора АО «Сетевая компания» — его президент попросил поработать над сокращением сроков проектных и договорных работ по подключению электроэнергии.



О поединке с Виталием Милоновым

Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее, но все понятно: он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет понарошку, нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы.

Так рассказывал актер Никита Джигурда о том, как прошел его поединок с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. На этой неделе два одиозных персонажа провели бой в клетке — по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Встречу организовал международный промоушен ММА «Наше дело». По итогам трех раундов уверенную победу одержал артист. А Милонов заявил, что уже готовится к реваншу через год.



О том, как просочиться в ТЦ за прививкой с 11 октября

Все будет зависеть от бдительности людей, которые станут проверять QR-коды на входе. Если вам удастся туда просочиться — вы можете там привиться. Если же проверяющий персонал окажется достаточно бдительным, то у вас есть альтернативный вариант — прийти в поликлинику или в другой мобильный пункт вакцинации. Например, пока будет относительно тепло, мы станем на станциях метро в машинах прививать.

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев констатировал, что в связи с введением 11 октября в Татарстане QR-кодов для посещения торговых центров и других крупных объектов ожидается наплыв в пункты вакцинации. Что касается пунктов вакцинации в ТЦ, то они продолжают работу, но с 11 октября туда будут пускать только обладателей QR-кодов.



О безвыходности в Татарстане

Коронавирус он держался-держался, сегодня мы видим по статистике, у нас растет смертность. К сожалению, не только взрослые, есть и достаточно молодые люди. Те решения, которые приняты, воспринимаются по-разному. Часть населения одобряют, они понимают, что другого выхода нет. Другая часть, мы понимаем, устали от этих масок, ограничений. Но, к сожалению, другого выхода нет.

Так прокомментировал Рустам Минниханов введение новых ограничений и неудобства, связанные с этим. Напомним, с 11 октября в республике начнут действовать ужесточения противоковидного режима. Из того, что больше всего возмущает некоторых представителей общественности — вход в ТЦ, рестораны и кафе, фитнес-залы и бассейны только по QR-коду (подтверждающему либо прививку, либо перенесенный ковид в течение последних полугода). Кроме того, пожилые татарстанцы без прививки или перенесенного заболевания должны уйти на полную самоизоляцию. Разумеется, это многих возмущает, но показатели заболеваемости и смертности угрожающие, а процент вакцинированных растет крайне низкими темпами.

