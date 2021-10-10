Цитаты недели: Пересильд — о полете в космос, Муратов — о Нобелевской премии, Джигурда — о бое с Милоновым
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О первом полете в космос
5 октября с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», с киноэкипажем на борту. На МКС прилетели актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут снимать на орбите художественный проект «Вызов». Артистка даже смогла ассистировать командиру Антону Шкаплерову во время ручной стыковки. После пристыковки Пересильд поделилась первым впечатлением от полета.
О невозможности для всех россиян жить в мегаполисах
Президент Владимир Путин во время онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» заявил, что все население страны не может быть сосредоточено в нескольких мегаполисах, поэтому государство должно платить за развитие территорий — в том числе за малокомплектные школы. Он подчеркнул, что «в значительной степени Россия держится на селе», так как там сохраняется «глубинная, корневая культура» народов страны.
О впечатлениях от присуждения Нобелевской премии мира
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка-расследователь Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Как сообщил норвежский Нобелевский комитет в Осло, премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Часть своей премии (около 570 тысяч долларов США) Муратов переведет на благотворительность.
О ковидном терроризме
О коронавирусном терроризме в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Говоря о других методах террористов, Коков заметил, что наезды автотранспорта на людей стали практиковаться реже: этому мешают и усиленные меры безопасности в общественных местах, и антиковидные ограничения, которые ввели многие страны.
Об истерике на топливных рынках в Европе
Так Владимир Путин отреагировал на то, что цены на газ в Европе бьют все рекорды. Он указал, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», — добавил президент.
О средних сроках выдачи разрешений на строительство в РТ
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин во время совещания в кабинете министров РТ сообщил, что в 2021 году средний срок получения разрешения на строительство в Татарстане составил 65 дней. Это куда дольше, чем в среднем по России. Президент Татарстана Рустам Минниханов возмутился и в жестких выражениях отчитал главу Минстроя. Следующим на очереди напрягся Вадим Лукин, замгендиректора АО «Сетевая компания» — его президент попросил поработать над сокращением сроков проектных и договорных работ по подключению электроэнергии.
О поединке с Виталием Милоновым
Так рассказывал актер Никита Джигурда о том, как прошел его поединок с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. На этой неделе два одиозных персонажа провели бой в клетке — по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Встречу организовал международный промоушен ММА «Наше дело». По итогам трех раундов уверенную победу одержал артист. А Милонов заявил, что уже готовится к реваншу через год.
О том, как просочиться в ТЦ за прививкой с 11 октября
Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев констатировал, что в связи с введением 11 октября в Татарстане QR-кодов для посещения торговых центров и других крупных объектов ожидается наплыв в пункты вакцинации. Что касается пунктов вакцинации в ТЦ, то они продолжают работу, но с 11 октября туда будут пускать только обладателей QR-кодов.
О безвыходности в Татарстане
Так прокомментировал Рустам Минниханов введение новых ограничений и неудобства, связанные с этим. Напомним, с 11 октября в республике начнут действовать ужесточения противоковидного режима. Из того, что больше всего возмущает некоторых представителей общественности — вход в ТЦ, рестораны и кафе, фитнес-залы и бассейны только по QR-коду (подтверждающему либо прививку, либо перенесенный ковид в течение последних полугода). Кроме того, пожилые татарстанцы без прививки или перенесенного заболевания должны уйти на полную самоизоляцию. Разумеется, это многих возмущает, но показатели заболеваемости и смертности угрожающие, а процент вакцинированных растет крайне низкими темпами.
комментарии
Он из казаков, а те обрусевшие татары. Но татарское у них сохранилоась во всем. Например в фамилиях.
Джигурда так говорит:
Моя фамилия происходит от местного казацкого говора, деда и монго прадеда казаки называли "Джигурде", На местном языке это означало "побежал", наверно такие юркие они были. А это - чисто по татарски.