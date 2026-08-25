Рустам Минниханов: «Ак Барс» — наша гордость. Уверен, у нас прекрасная команда»

Раис Республики Татарстан встретился с казанской командой в преддверии нового сезона КХЛ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с хоккейной командой «Ак Барс» в преддверии старта нового сезона КХЛ.

Мероприятие прошло на базе казанского клуба.

«Есть добрая традиция: накануне старта нового сезона встречаемся с командой. «Ак Барс» — это наша гордость. Хотел бы сказать, что прошлогодний сезон был напряженным, были близки, но сыграли достойно. Вся республика болела за нашу команду. Было сделано все, что нужно. Немножко не подфартило. Поэтому мы с вами — будете вы выигрывать или нет. Я уверен, что у нас прекрасная команда. Меньше травм, больше спортивной удачи», — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

С 27 по 29 августа «Ак Барс» будет принимать участие в заключительном турнире («Кубок мэра Москвы») в рамках предсезонной подготовки.

Евгений Романов