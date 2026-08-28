Главный тренер «Рубина» Франк Артига: «Настроение хорошее, но есть потери»

В команде пять травмированных игроков

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на базе казанского клуба прошла открытая тренировка. Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал о состоянии игроков перед домашним матчем против махачкалинского «Динамо».

— Состояние команды хорошее, как и настроение после победы над «Спартаком» и матча, который мы провели в Калининграде против «Балтики». Но, к сожалению, есть потери: у Игора Вуячича — перелом ребра, у Егора Тесленко — растяжение голеностопа, у Угочукву Иву — мышечная травма, также давняя потеря в виде Дардана Шабанхаджая. Вопросы и по состоянию Назми Грипши. Есть вероятность, что эти игроки не смогут сыграть в матче против махачкалинского «Динамо», — отметил в беседе с журналистами Артига.

Матч 6-го тура пройдет 30 августа — в День республики. Главный тренер «Рубина» подчеркнул, что команда настроена только на победу и хочет порадовать жителей Татарстана.

— Мы понимаем, что последние победы, которые мы одержали дома, были очень давно — в матче против «Локомотива». Мы хотим прибавить в этом аспекте, подарить радость, хорошую игру всем нашим болельщикам и всей республике, — сказал Артига.

Напомним, «Рубин» расположился на восьмой строчке, имея 6 очков. На счету команды одна победа, три ничьи и одно поражение при разнице мячей 6:7.

Алсу Сабирзанова