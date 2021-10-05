Билялетдинов, Сычев, Пименов и Хлестов: звезды российского футбола дали мастер-класс детям

В Татарстане набирает обороты автопробег «Наши парни», сотни ребят стали участниками уникальных тренировок

Фото: Альберт Муклоков

В республике стартовал проект «Наши парни», призванный поддержать сборную России по футболу и привлечь как можно больше детей к занятиям спортом. В течение этой недели экс-футболисты национальной сборной посетят несколько городов Татарстана и дадут урок юным спортсменам. Организаторами нового проекта выступил РФС, региональным партнером — ТАИФ. Участники автопробега уже побывали в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Подробный репортаж из столицы нефтехимиков — в материале «Реального времени».

Пять дней — шесть городов

Нижнекамск стал третьим по счету городом в Татарстане, который посетили звезды российского футбола. На главной спортивной арене — стадионе «Нефтехимик» — Динияра Билялетдинова, Руслана Пименова, Дмитрия Сычева и Дмитрия Хлестова ждали воспитанники ДЮШС «Нефтехимик».

Ребята заняли места на трибунах задолго до начала мероприятия и наперебой рассказывали друг другу о том, чего ждут от предстоящего мастер-класса. Всего на урок пришли около 300 детей.

Нижнекамск стал третьим по счету городом в Татарстане, который посетили звезды российского футбола

— Я хочу научиться правильно передавать мяч, забивать голы, делать финты и отработать технику, — сказал Раиль Миннигалиев.

— А я спрошу у Сычева, как он попал в сборную России, а также как стать успешным футболистом, — ответил Вазин Давлетшин.

— Увидеть и пообщаться с легендами российского футбола — большая удача, — подчеркнул Ян Парфенов.

Уникальную возможность встретиться с экс-игроками сборной России предоставили РФС, сеть АЗС «Газпромнефть» и Volkswagen. Региональным партнером «Урок футбола», в рамках проекта РФС «Футбол в школе», выступил ТАИФ.

К слову, в Республике Татарстан, как и еще в семи регионах России, с 1 сентября 2021 года был введен урок футбола в общеобразовательных учреждениях. Промтур приурочили к предстоящим матчам команды в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года.

«У нас в детстве не было таких условий для занятий спортом»

До начала урока прошла разминка, далее — командные игры. Ребята внимательно слушали наставления российских спортсменов.

Экс-игроков сборной России удивил высокий уровень подготовки нижнекамских спортсменов

— В первую очередь мы даем посыл ребятам, чтобы они на нашем примере тренировались с максимальной выкладкой, шлифовали свое мастерство. Приезд игроков экс-сборной должен стать для них большим стимулом. У нас в детстве не было таких условий для занятий спортом, но мы всегда хотели побеждать и чего-то добиться в жизни, остаться в истории. У ребят тоже есть все шансы, если включать голову. Миссия взрослых тоже важна, — отметил Дмитрий Сычев.

Экс-игроков сборной России удивил высокий уровень подготовки нижнекамских спортсменов.

— Ощущение от тренировки очень позитивное. Главное, что ребятам интересно, у всех глаза горят. Не все получается, но несколько советов дашь, и они начинают все схватывать. Остается только работать, любить футбол и меньше сидеть в гаджетах, — уверен Дмитрий Сычев.

До Нижнекамска спортсмены посетили Казань, Набережные Челны, в планах также провести тренировки в Бугульме, Альметьевске, Чистополе и снова вернуться в Казань, где в воскресенье, 3 октября, был дан старт автопробегу «Наши парни».

До Нижнекамска спортсмены посетили Казань, Набережные Челны, в планах также провести тренировки в Бугульме, Альметьевске, Чистополе и снова вернуться в Казань

— Тренировки проходят активно. Ребята хорошие, очень активные. Мои дети тоже занимаются футболом, я вижу, что техника местных мальчишек на том же уровне. Надо подрастающее поколение вовлекать в спорт. Своим визитом мы хотим доставить радость детям, сами тоже получаем большое удовольствие от общения с ними, — отметил Динияр Билялетдинов.

«После таких уроков ребята начнут более серьезно относиться к спорту»

В Казани, завершая автопробег, экс-игроки сборной России по футболу проведут 2 дня. 6 октября состоится инклюзивный матч с участием спортсменов с особенностями интеллектуального развития. А 7 октября на стадионе «Центральный» пройдет «ТАИФ. Урок футбола» для детей из образовательных школ Казани.

Думаю, что после таких уроков ребята начнут более серьезно относиться к спорту, — считает экс-игрок сборной России Руслан Пименов

— Нам бы очень хотелось, чтобы эти тренировки навсегда врезались в память мальчишек. Когда я был ребенком, только мог мечтать о таких мастер-классах. Общения с успешными людьми нам не хватало. Думаю, что после таких уроков ребята начнут более серьезно относиться к спорту, — считает экс-игрок сборной России Руслан Пименов.

Всего за 5 дней в уроках футбола примут участие более 1 500 детей разных возрастов.

