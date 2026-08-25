На ЧМ по гребле в Польше выступят 16 спортсменов из России

В соревнованиях также примут участие шесть российских гребцов-паралимпийцев

Фото: Артем Дергунов

С 26 по 30 августа в польском городе Познань пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях примут участие 16 спортсменов из России. Об этом сообщает ТАСС.

В составе российской делегации на турнире выступят:

каноисты: Захар Петров, Иван Штыль, Елизавета Сомова, Екатерина Шляпникова, Сергей Свинарев, Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров, Матвей Арсенов и Илья Первухин;

Захар Петров, Иван Штыль, Елизавета Сомова, Екатерина Шляпникова, Сергей Свинарев, Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров, Матвей Арсенов и Илья Первухин; байдарочники: Артем Коровин, Георгий Ваняшов, Виктор Гавриленко, Максим Спесивцев, Елена Миронченко и Анастасия Долгова.

Помимо основной программы, на чемпионате мира пройдут соревнования среди паралимпийцев. Россию в них представят Лариса Волик, Александра Дупик, Артур Чупров, Роман Серебряков, Захар Назаренко и Александр Ильичев.

Ранее сообщалось. что Международная федерация университетского спорта (FISU) в 2026 году расширила доступ для российских спортсменов, разрешив им выступать в нейтральном статусе даже в тех видах, где сохраняются жесткие ограничения.

Вадим Вахрушев