Приз победителям — путешествие на тренировочную базу сборной России по футболу

Встреча с кумирами, автограф-сессия и съемки в видеоролике: как победители детского конкурса от АО «ТАИФ» и РФС провели день в гостях у национальной сборной по футболу

Фото: Роман Хасаев

10 призеров и трое победителей — таков результат корпоративного конкурса среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ на лучшее видеообращение с напутствиями в поддержку сборной России по футболу на предстоящих играх Лиги наций УЕФА. Конкурс проводился совместно АО «ТАИФ» и Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз». Финалисты конкурса получат памятную атрибутику национальной сборной, а победителям выдалась возможность посетить тренировочную базу, встретиться с легендами отечественного футбола и принять участие в съемках видеоролика. Подробности — в материале «Реального времени».

Ты любишь футбол?

«Ты любишь футбол? Поддерживаешь сборную России на стадионах и у экранов телевизора? Мечтаешь, чтобы твою поддержку услышали твои любимые игроки сборной России по футболу? Если «ДА», то твоя мечта очень скоро может стать реальностью!..» Такое обращение к детям и внукам сотрудников в сентябре отправилось в компании Группы ТАИФ. Все, что нужно было сделать для того, чтобы получить призы от национальной сборной, а в идеале — поехать в Москву на встречу со своими кумирами, записать короткое (не более 30 секунд), но яркое, эмоциональное и искреннее обращение-напутствие игрокам национальной команды.

Всего за неделю, ровно столько длился конкурс, на суд совместного жюри (ТАИФ, РФС и штаба футбольной сборной России) и экспертной комиссии было представлено множество видеопосланий от татарстанских мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 13 лет. В жарких спорах и обсуждениях были отобраны 13 призеров. Финалистами стали:

Владимир Шаронов (7 лет), АО «ТГК-16»;

Артур Басков (8 лет), АО «ТГК-16»;

Марсель Дорожкин (13 лет), АО «ТГК-16»;

Амалия Мирзамахмутова (7 лет), АО «ТГК-16»;

Амина Шакирзянова (7 лет), ПАО «Казаньоргсинтез»;

Ильяс Ямилов (11 лет), АО «ТАИФ-НК»;

Рамил Якупов (10 лет), АО «ТАИФ-НК»;

Камила Мубаракова (9 лет), АО «ТАИФ-НК».

Всем им достанутся призы — памятная атрибутика российской сборной по футболу.

А авторы трех самых лучших работ отправились в Новогорск, где на подмосковной тренировочной базе национальной сборной им предстояла встреча с кумирами — игроками сборной России по футболу.

Только победы!

Амир Осипов (11 лет), АО «ТРК «Новый век»;

Гордей Смоленков (11 лет), ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Элина Хабибуллина (10 лет), АО «ТАИФ».

Вот имена трех счастливчиков, которые вместе с родителями уже утром 5 октября прилетели в Москву и отправились навстречу мечте. Уже в аэропорту их встретили представители Российского футбольного союза и сделали все, чтобы на протяжении поездки гостям из Татарстана было комфортно и интересно.

— Я понабивал мяч, дальше сказал напутствие, что желаю только победы. Почему именно я выиграл конкурс? Просто вложил в свои слова всю душу. А папа помог снять и смонтировать, — поделился с журналистом «Реального времени» один из победителей конкурса — Амир Осипов.

Амир Осипов: «В свое обращение я вложил всю душу». Фото Романа Хасаева

— Я и сам фанат футбола и рад благодаря победе сына приехать сюда и вот так, совсем близко, увидеть и тренировочный процесс, и жизнь российской сборной вне поля. Вообще, подобные конкурсы, как тот, что провело АО «ТАИФ», очень нужны. Это отличная возможность заинтересовать детей футболом. Кроме того, это еще и опыт съемок, работы в кадре, море впечатлений и эмоций. Думаю, что и игрокам приятно видеть своих юных болельщиков. Особенно сейчас, когда из-за пандемии COVID-19 игры вынуждены проходить при пустых трибунах. А тут — вот: горящие детские глаза. И ведь приехали только трое победителей, плюс родители. А участников конкурса на порядок больше. Это несколько команд собрать можно. Со всей скамейкой запасных, — не скрывает эмоций папа юного болельщика Альберт Осипов.

— Хочу увидеть Артема Дзюбу, Дениса Черышева, Гилерме… — перечислял, явно стараясь никого не забыть, Амир.

— И у главного тренера Черчесова обязательно нужно автограф взять, — дополняет сына Альберт. Команда Осиповых прибыла в УТЦ «Новогорск» во всеоружии: запаслись фотографиями как сборной в полном составе, так и каждого игрока по отдельности. К автограф-сессии были готовы на все 100%.

— Дома на стену повешу. А может, и в школу отнесу — покажу одноклассникам, — поделился планами Амир.

Гордей Смоленков признался, что он — хоккеист, который любит футбол. Фото Романа Хасаева

— А я в своем послании игрокам сборной России пожелал удачи, победы и чтобы без травм. Трудновато было уместить все в 30 секунд, но получилось. Мама помогла. Она на «Нефтехим Медиа» работает, — рассказал Гордей Смоленков.

Интересно, что в семье Смоленковых главных фанатов футбола — двое: Гордей и его папа Дмитрий. А на встречу со сборной отправилась мама Евгения.

— Вообще, папа у нас пытался просочиться вместо меня в эту поездку, но Гордей сказал: «Мама помогала подготовить видео — снимала обращение, значит, ей и ехать», — явно гордясь и победой, и поддержкой сына, рассказала Евгения Смоленкова.

Папе пообещали привезти привет от Дзюбы, одноклассникам — автограф от Черышева. Себе же Гордей решил собрать все автографы, что только сможет.

— Я их в комнате дома на стенку повешу. Там уже есть моя хоккейная майка. Я — хоккеист, который любит футбол. А летом я и сам играю. Каждый день в парк Нефтехимиков хожу на футбольное поле. Со временем рассчитываю галерею пополнить своими медалями. Хотя отдельные награды у меня уже есть, — рассказал Гордей.

Элина Хабибуллина пожелала сборной России не терять бодрости духа и улыбаться. Фото Романа Хасаева

Единственная девочка в команде победителей конкурса — Элина Хабибуллина — по глубине познаний футбольной жизни республики, страны и мира еще и парням фору даст. К записи видеообращения подошла со всей серьезностью.

— Из-за пандемии команде приходится играть при пустых трибунах, потому я им пожелала не терять присутствия духа и чаще улыбаться, — говорит юная болельщица.

На встречу с любимой командой привезла с собой… бабушку Гульсину.

— У нас в семье самый большой болельщик — это папа Ринат. Только он поехать не смог. Работа. А бабушка смогла у себя на работе договориться, чтобы поехать со мной. Фотографии и плакаты специально не готовили, но есть ручка и блокнот. Там страниц на всю команду хватит, — поделилась Элина.

Сверхнасыщенный день

Если в понедельник — день приезда — татарстанцы только сдали обязательный тест на отсутствие COVID-19 (правила посещения тренировочного центра жестко требуют, чтобы у каждого посетителя была свежая справка-подтверждение об отсутствии новой коронавирусной инфекции) и познакомились с Химками, то во вторник, 6 октября, скучать не пришлось ни минуты. Прибытие на тренировочную базу было запланировано так, чтобы попасть точно на тренировку сборной. Ребят и их родителей разместили на трибуне, и весь тренировочный процесс у гостей был как на ладони.

Весь тренировочный процесс у юных болельщиков был как на ладони. Фото Романа Хасаева

«Низом — настилом передавай!», «Не держи мяч. Раз! — и передал. Через Дзюбу работай!», «Мага! Не сам! Через Черышева!» (так Черчесов ограничивал бывшего рубиновца Магомеда Оздоева, любящего повозиться с мячом), «Куда пасуешь: дальше этой линии мяча быть не должно! Один на подаче, трое в 11-метровой зоне, двое страхуют!» — под советы тренерского состава нарабатывали тактику предстоящей игры со Швецией российские футболисты. Ближайшая неделя будет насыщенной на события: 8 октября — товарищеский матч со Швецией, 11 октября — игра с турецкой сборной, 14-го — поединок с Венгрией. К каждому из соперников нужен свой подход.

Каждая команда-соперник требует особого подхода и своей тактики. Фото Романа Хасаева

— Я вот сейчас смотрю и понимаю: вживую это очень интересно. Задачи, которые сейчас ставит тренер, для меня это вообще — высшая математика. Я думала тут просто — вышли, сыграли. Просто нужно чувствовать мяч и друзей по команде. А тут цели, ставятся задачи, траектории… — поделилась впечатлениями Гульсина Хабибуллина.

— Вот для чего математика в жизни нужна! — поддержала бабушку Элина.

Подходить с вопросами к Амиру и Гордею в эти моменты было совершенно бесполезно: мальчишки в буквальном смысле этого слова прилипли к ограждению зрительской трибуны.

— Ого! Три удара подряд отбил! И даже не зажмурился ни разу. Как он мяч успевает увидеть? — восторгались они работой вратаря Маринато Гилерме.

— Это же надо: Черчесов, как дирижер оркестра, умудряется все поле одновременно и каждого из игроков видеть. А голос какой! Вроде не кричит, а в каждом уголке стадиона слышны команды, — обсуждали тем временем работу главного тренера Станислава Черчесова взрослые.

Черчесов, как дирижер оркестра, умудрялся видеть все поле и каждого игрока на нем одновременно. Фото Романа Хасаева

Сразу после завершения тренировки состоялось фотографирование с легионерами команды и автограф-сессия. Принимающая сторона — сотрудники РФС — заранее позаботились о том, чтобы сделать приятно юным болельщикам. Сюрпризом стали футболки сборной России по футболу и мячи — точно такие же, какими играет команда, а также фотографии легионеров и всей команды.

Первым в руки юных болельщиков попал сам главный тренер. Суровый и собранный на поле, тут он сдержать улыбки не смог:

— Автограф? Конечно! Давайте сюда. Что там у вас? Фото? Кому подписать? Элина, Амир, Гордей… И на мяче? Давай! Стой! Куда побежали? А фотографироваться? — остановил он совсем засмущавшихся гостей команды.

Суровый и собранный на поле, при виде юных болельщиков из Татарстана Станислав Черчесов не смог сдержать доброй улыбки. Фото Романа Хасаева

— Смотри, смотри — Марио Фернандес, — Гордей, знающий каждого игрока сборной, потянул новых друзей, Элину и Амира, к игроку. Несколько секунд — и мячи каждого украсила еще одна роспись легенды российского футбола. А Амир дополнительно получил автограф и на фотокарточке футболиста.

Марио Фернандес молниеносно расставил автографы. Фото Романа Хасаева

В это время с тренировочного поля, о чем-то весело переговариваясь, приближались Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Далер Кузяев. На просьбу об автографах отреагировали с воодушевлением. Проблема возникла лишь в том, что игроков было четверо, а маркеров и мячей для того, чтобы оставить подписи, всего три. Разобрались: практически выстроились в импровизированную очередь. А какое фото получилось! Мечта любого фаната футбола!

Фомин, Мостовой, Бакаев и Кузяев за тем, чтобы дать автографы татарстанским юным болельщикам, даже выстроились в импровизированную очередь. Фото Романа Хасаева

Здесь и юные татарстанцы, и их родители успели не только получить заветные подписи, но и пообщаться с игроками. Сложилось впечатление, что диалог пришелся по душе обеим сторонам — и болельщикам, и соскучившимся за время пандемии по фанатам футболистам.

Сбылась и мечта Амира о личном фото с Денисом Черышевым. Крайний полузащитник испанской «Валенсии», так же, как и его коллеги по сборной России, с удовольствием откликнулся на просьбу оставить автограф и потратить минутку на то, чтобы попозировать с казанским мальчишкой.

Сбылась мечта Амира Осипова о фото с Денисом Черышевым. Фото Романа Хасаева

Гордей Смоленков также сможет пополнить галерею на стене в своей комнате целой коллекцией карточек с автографами футболистов сборной России, а также фото, на которых он запечатлен с этими самыми игроками. В том числе с вратарем Маринато Гилерме — тем самым, бесстрашием которого он так восторгался во время тренировки.

Домашнюю галерею Гордея Смоленкова пополнит фото с Маринато Гилерме. Фото Романа Хасаева

Фото с вратарем теперь есть и в коллекции Элины Хабибуллиной. Девочка ни в чем не уступала мальчишкам в сборе автографов. Один из ключевых вопросов, который встанет перед каждым из юных болельщиков, — как дома пристроить свои мячи, которые теперь иначе как уникальными и не назвать. Мало у кого есть такие — украшенные подписями практически всей сборной.

Фото с вратарем российской сборной есть и у Элины Хабибуллиной. Фото Романа Хасаева

Пока игроки продолжали тренировку, победители конкурса от ТАИФа и РФС отправились на мини-экскурсию по тренировочному центру.

— В период пандемии традиционные сборы на выезде проводить было невозможно, потому практически все тренировочные процессы проходили тут. Для этого здесь есть все необходимое: спортивные залы на случай непогоды, открытые поля с натуральным газоном, тренажерные залы, бассейн, удобные раздевалки и своя гостиница, — поясняли по ходу экскурсии представители РФС.

А ближе к вечеру юные болельщики из Татарстана приняли участие в съемках настоящего видеоролика. Содержание и сценарное решение ролика пока тайна даже для игроков сборной, которые принимали в съемках участие. Футболистов на площадку пригласили только на то время, когда снимались сцены с их участием. Премьера ролика состоится в дни игр Лиги наций УЕФА на Первом канале и на табло стадионов, где состоятся игры.

В завершение насыщенного дня на тренировочной базе сборной России по футболу юные болельщики приняли участие в съемках настоящего видеоролика. Фото Романа Хасаева

Вечером того же дня счастливые Амир, Гордей и Элина отправились обратно в Татарстан. Можно быть уверенными, что эмоций в их рассказах о таком коротком и насыщенном событиями путешествии будет хоть отбавляй, а фотографии с кумирами и их автографы вызовут восхищение. А это значит, что у экранов телевизоров в дни игр юных болельщиков будет еще больше. И пусть сегодня российской сборной приходится играть при пустых трибунах, поддержку своих фанатов они обязательно ощутят и приложат все силы, чтобы ее оправдать.

Станислав Черчесов — болельщикам: «Нам важно вас слышать!». Фото Романа Хасаева

— Друзья, мы знаем, что вы нас поддерживаете, мы это всегда чувствуем. Особенно рады, что нас поддерживают юные болельщики. Впереди нас ждут важные матчи Лиги наций. К сожалению, они пройдут без зрителей — при пустых трибунах. Но нам все равно важно вас слышать! — подчеркнул важность и необходимость конкурсной инициативы АО «ТАИФ» и РФС главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ощущать поддержку фанатов для игроков сборной не менее важно, чем для болельщиков видеть своих кумиров.

Арсений Фавстрицкий