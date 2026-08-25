Кевин Хейс — официально игрок «Ак Барса»

Соглашение с 34-летним американским нападающим рассчитано на один сезон

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с американским нападающим Кевин Хейсом. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Два последних сезона 34-летний форвард защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», в регулярке 2025/26 он отыграл 28 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

В НХЛ Хейс отыграл 12 сезонов, провел 861 матч и набрал 472 (193+279) очка. В 2010 году был задрафтован в первом раунде клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс» под общим 24-м номером.

— Хейс — опытный центральный нападающий, который провел 12 сезонов в НХЛ и на протяжении карьеры выступал в сильных командах на ведущих ролях.

Мы быстро нашли общий язык с самого начала переговоров. Для нас было важно, что Хейс сам хотел приехать в КХЛ. Нас очень привлекло желание Кевина много играть, брать на себя ответственность и побеждать. Его цель — завоевать трофей вместе с «Ак Барсом».

Рассчитываем, что Хейс усилит нашу игру и поможет партнерам раскрыть свои лучшие качества. У нас много молодых ребят, и для них будет очень полезно каждый день видеть рядом профессионала с такой карьерой и отношением к работе. Кевин привык играть важную роль в своих командах, и мы ждем от него того же в «Ак Барсе», — прокомментировал сделку с Хейсом генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.



Евгений Романов