Российский тяжелоатлет Курочкин установил два рекорда и взял золото ЧЕ
Соревнования проходят в Приштине и завершатся 27 августа
Россиянин Арсений Курочкин стал обладателем золотой награды на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходят в Приштине. В весовой категории до 75 кг Курочкин показал результат 297 кг по сумме двух упражнений: 132 кг в рывке и 165 кг в толчке.
Эти цифры стали новыми юниорскими рекордами Европы — как в отдельном упражнении (толчок), так и в общем зачете двоеборья.
Турнир в столице Косова продлится до 27 августа. На данный момент в активе Курочкина золото и два рекордных достижения.
Ранее на юниорском первенстве мира по прыжкам в воду в Риеке российские спортсмены также завоевали золото.
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