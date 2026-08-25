Российский тяжелоатлет Курочкин установил два рекорда и взял золото ЧЕ

Соревнования проходят в Приштине и завершатся 27 августа

Россиянин Арсений Курочкин стал обладателем золотой награды на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходят в Приштине. В весовой категории до 75 кг Курочкин показал результат 297 кг по сумме двух упражнений: 132 кг в рывке и 165 кг в толчке.

Эти цифры стали новыми юниорскими рекордами Европы — как в отдельном упражнении (толчок), так и в общем зачете двоеборья.

Турнир в столице Косова продлится до 27 августа. На данный момент в активе Курочкина золото и два рекордных достижения.

Ранее на юниорском первенстве мира по прыжкам в воду в Риеке российские спортсмены также завоевали золото.

Вадим Вахрушев