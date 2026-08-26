Киселев принес России золото на юниорском первенстве мира в Хорватии

Вторым финишировал мексиканец, третьим — австралиец

Фото: Реальное время

На юниорском первенстве мира по прыжкам в воду, которое проходит в хорватской Риеке, россиянин Мирослав Киселев завоевал золото. Он выступал на трехметровом трамплине и показал результат 277,25 балла.

— Серебряную награду получил мексиканец Иан Нава Гутьеррес с 257,95 балла. Третье место занял австралиец Хейден Бринклин (244,00 балла), — сообщает ТАСС.

Соревнования завершатся 28 августа. Ранее российские прыгуньи в воду взяли золото и серебро: Виктория Казанцева победила на трехметровом трамплине с результатом 233,70 балла, а Надежда Трифонова стала второй.



Вадим Вахрушев