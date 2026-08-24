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«Рубин» упустил победу на последних секундах в матче с «Балтикой»

22:30, 24.08.2026

Казанцы пропустили гол на 90+4 минуте встречи

«Рубин» упустил победу на последних секундах в матче с «Балтикой»
Фото: Сергей Козлов

«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» в матче пятого тура РПЛ.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:1.

У казанцев на восьмой минуте матча голом отметился нападающий Жак Сиве. Сравнять счет калининградцы сумели в концовке компенсированного времени второго тайма. Автором гола у «Балтики» на 90+4 минуте стал Сергей Варатынов.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет дома против махачкалинского «Динамо» 30 августа.

Евгений Романов

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