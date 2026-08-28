«Рубин» стал обладателем Кубка ФФРТ-2026 среди юношей до 14 лет

В финале казанцы одержали победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:1

Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

Завершился розыгрыш Кубка Федерации футбола Республики Татарстан среди юношей до 14 лет. Победителем турнира стал казанский «Рубин», который в финале переиграл «Нефтехимик» со счетом 3:1.

— Кубок ФФРТ-2026 среди юношей — уже в истории, — написала Федерация футбола Республики Татарстан.

В составе «Рубина» отличились Зиннатуллин (3-я минута), Иванец (5-я) и Абашин (56-я). Единственный гол соперника на 18-й минуте забил Парфенов. Лучшим игроком финала признан Дмитрий Кошелев из «Рубина».

Путь казанцев к трофею оказался уверенным: в четвертьфинале они разгромили «Трудовые резервы» (4:0), в полуфинале не оставили шансов «Тасме» (5:0). Всего за плей-офф «Рубин» забил 16 мячей.

Ранее сообщалось, что в Казани завершилось строительство Центра развития футбола. Общая площадь объекта составляет 10 тыс. кв. метров.

Вадим Вахрушев