Бизнес-аккаунт дня: магазин деревянных изделий для дома и бани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 164-я

Продавать деревянные изделия для дома и бани основатели фирмы «Деревянный дворик» начали еще в конце 90-х. Сегодня это сеть магазинов с большим ассортиментом товаров. Бизнес-аккаунт компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все для дома и бани

Свою историю магазин «Деревянный дворик» начал с продаж пиломатериалов для строительства домов и бань. Позже стали предлагать клиентам дымоходы и печи. Открыли магазины в Татарстане и Башкирии.

Значительно расширился ассортимент продукции — теперь в магазине можно купить все, что нужно для строительства из дерева жилого дома или бани и их обустройства.

Сегодня аккаунт магазина «Деревянный дворик» в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дает SMM-менеджер Азат Сабиров. Кстати, скоро у агентства стартует бесплатный офлайн-курс Fragency Skills, на который может зарегистрироваться любой желающий.

Призывы в комментариях помогут выйти на диалог с подписчиками

Визуальное оформление. Необходимо отойти от тех коллажей-объявлений, которые есть сейчас. Лучше использовать фотографии и добавлять туда элементы дизайна из фирменного стиля. Если хочется показать прайс или скидку, то нужную информацию можно отображать в «карусели», но точно не на обложке.

Можно чередовать картинки: фотография с дизайном, просто фотография и какой-нибудь минималистичный дизайн. Это самый просто формат ленты, но он позволит сделать его более аккуратным. Все фотографии желательно делать в одной цветовой гамме.

Контент. Рубрику «Товар недели» можно перенести в Stories или же давать подборкой, как предлагалось выше. В ленте новостей советуем выпускать более информативный и полезный контент, чтобы подписчики оставались в аккаунте. Также у вас был развлекательный пост с видео из TikTok. Почему бы не превратить это в постоянную рубрику и делать подборку таких видео один-два раза в месяц?

Советуем также добавить какую-то экспертность: почему стоит выбрать тот материал, а не этот, что учитывать при проектировке дома или бани и так далее. Возможно, обращаться к подписчикам, чтобы они делились своим мнением: для этого использовать окна в Stories или делать призывы в комментариях. Это позволит выйти на диалог с подписчиками и начать формировать сообщество, которое будет доверять магазину.

Можно привлекать подписчиков, которые совершили покупку через instagram-аккаунт. Например, спросить их, с какими трудностями они столкнулись при строительстве и как их решили. Такой контент наверняка завирусится.

Главная проблема — удержать подписчика в аккаунте

Stories и Highlights. Последние нужно регулярно обновлять. А в Stories давать самую актуальную информацию: какие скидки есть сейчас, что нового привезли в магазин.

Стоит добавлять различные опросы и вовлекать аудиторию в контент. Потому что главная проблема здесь — удержать подписчика в аккаунте. Пользователь мог один раз купить материал, а после он не замотивирован оставаться я в аккаунте. Однако есть специалисты, которые постоянно занимаются строительством, и их нужно вовлекать в аккаунт, чтобы создать настоящее сообщество, которое будет влиять и на продажи. Различные интерактивы в Stories помогут в решении этой проблемы.

Продвижение. Мы бы советовали делать упор на таргетированную рекламу. Здесь можно использовать и лидогенерацию для увеличения продаж, и охватные продвижения особо интересных публикаций для привлечения новых подписчиков.

Удачи!