Полковника полиции из Казани сегодня объявили в розыск по 10 преступлениям

.Сегодня начальника казанскго отдела полиции «Сафиуллина», полковника Алексея Сафиуллина официально объявили в федеральный розыск в качестве подозреваемого в тяжких преступлениях. Он скрылся от следствия еще 9 октября, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Напомним, 8 октября сотрудники ФСБ и Следкома задержали заместителя начальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова по подозрению в получении взятки. 9 октября в отношении его шефа было возбуждено дело по шести взяткам, превышении полномочий, злоупотреблении ими, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности.

10 октября в суд на арест привезли лишь Ситдикова, частично признавшего вину в причастности к получению двух взяток в крупном размере, в составе группы. Ершова задержать не удалось. Еще в пятницу он отключил телефоны и скрылся.

В МВД Татарстана ситуацию не комментируют. В Следкоме по РТ сегодня подтвердили розыск полковника.

За прошедшие дни следователи успели возбудить в отношении пропавшего начальника отдела полиции еще одно дело о взятке в крупном размере.

Напомним, в показаниях одного из свидетелей — владельца ЧОП была озвучена сумма в 18 млн рублей, якобы переданная Ершову «за покровительство и отсутствие проверок», начиная с 2005 года.