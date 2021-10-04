День в истории: 30 лет Спасскому району, основание Мурманска и переход на григорианский календарь

Чем примечательна дата 4 октября

Сегодня, 4 октября, в мире — День животных, День врача и День архитектуры, в России поздравляют с профессиональными праздниками служащих космических войск и сотрудников гражданской обороны МЧС. В разные годы и столетия в эту дату перешли на григорианский календарь, археологи совершили одно из важнейших открытий XIX века — у города Керчи обнаружили курган Куль-Оба — скифскую царскую могилу, был основан Мурманск, завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля, в каирский Коптский музей поступил первый манускрипт библиотеки Наг-Хаммади. Также на околоземную орбиту вывели первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества, в Москве открыли монумент «Покорителям космоса», прошел «штурм Белого дома». Родились 4 октября азиатский ученый Средневековья Аль-Бируни, итальянский археолог, архитектор и художник-график Джованни Пиранези, декабристы Михаил Бестужев и Иван Горбачевский, русский географ Григорий Потанин, советский разведчик Рихард Зорге, российский режиссер Марлен Хуциев. Умерли голландский художник Харменс Рембрандт, русский писатель, врач, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, немецкий физик Макс Планк, автор статуи Свободы Фредерик Огюст Бартольди, британский хирург, профессор Эдинбургского университета, прототип Шерлока Холмса — Джозеф Белл, советские киноактеры Глеб Стриженов и Георгий Юматов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Основано братство святителя Гурия, Куйбышевский район переименовали в Спасский

4 октября 1595 года были обретены нетленные мощи святителей Гурия и Варсонофия. Митрополит Казанский святитель Ермоген присутствовал при их обретении и описал это событие в житии святителей. 20 июня 1630 года мощи святителя Гурия были перенесены из Спасо-Преображенского монастыря в Благовещенский кафедральный собор. Святитель Гурий (в миру Григорий Григорьевич Руготин) был первым архиепископом учрежденной в 1555 году Казанской епархии. Он принял постриг с именем Гурий в Иосифо-Волоколамском монастыре. Перед епископством святой Гурий один год управлял Троицким Селижаровым монастырем в Тверской епархии. На Казанскую кафедру его избрали по жребию. За восемь лет его святительства было устроено четыре монастыря, выстроен Благовещенский кафедральный собор и более десяти городских церквей. Он скончался 5 декабря 1563 года.

В этот день в 1859 году родился ученый в области биохимии и медицинской химии, профессор Казанского университета Алексей Панормов. В 1877 году, после окончания курса в Самарской духовной семинарии, поступил на медицинский факультет университета в Казани. Окончил его со степенью лекаря и званием уездного врача. После работал ординатором факультетской терапевтической клиники под руководством профессора Николая Виноградова. С 1882 по 1886 год Панормов состоял ординатором клиники внутренних болезней, в 1886 году получил степень доктора медицины и поступил лаборантом в медико-химическую лабораторию. В 1894 году его назначили экстраординарным профессором по кафедре медицинской химии. Среди трудов Панормова: «К учению о локализациях в головном мозгу» , «О количественном определении гликогена и посмертном образовании сахара в печени», «О виде сахара, образующегося в желудке из крахмала», «О сахаре в мышцах». Ученый умер в 1927 году в Казани.

4 октября 1867 года в Казанской епархии учредили православное миссионерское братство имени святителя Гурия. Одним из поводов к созданию братства стал массовый переход крещеных татар Казанской губернии в ислам. Цели братства — содействие утверждению в православной вере крещеных инородцев, распространение православия среди лиц нехристианских исповеданий. Сфера деятельности братства, согласно его уставу, ограничивалась Казанской епархией. Благодаря братству среди народов Поволжья распространилось начальное образование, были заложены основы системы народного образования. Сейчас в Татарстанской митрополии существует православное братство святителя Гурия, воссозданное в 1991 году. Оно базируется в Казанской епархии при Богоявленском соборе Казани. Его члены занимаются просветительской деятельностью среди молодежи, военных, заключенных и других слоев населения.

4 октября 1991 года Куйбышевский район вновь переименовали в Спасский. Спасский район был образован 10 августа 1930 года. В 1935-м город Спасск переименовали в город Куйбышев в честь революционера и партийного деятеля Валериана Куйбышева. Спасский район также получил название Куйбышевский. В 1950-е годы строилось Куйбышевское водохранилище, город попал в подтопляемую зону. Четыре года длилось его переселение. Новый Куйбышев разместили рядом с селом Болгары, в 120 километрах от Казани. В 1991 году Куйбышевскому району вернули наименование Спасский, а город Куйбышев получил имя Болгар. Сейчас в состав территории Спасского района входят одно городское и 16 сельских поселений. Здесь находятся объект наследия ЮНЕСКО, 14 объектов культурного наследия федерального значения и 36 республиканского.

4 октября 2020 года в Казани уличные художники установили очередной арт-объект на берегу Казанки — статую в виде дриады, которая призвана напомнить горожанам о том, как важно беречь природу. Авторы скульптуры предупредили, что в ближайшее время дриаду поместят на охраняемую территорию. Дело в том, что две скульптуры до этого — «человека в саване» и «ангела» — разрушили неизвестные.



В 2020 году, в ночь с 3 на 4 октября, умер известный телеведущий Ильфат Абдрахманов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти не смогли. Абдрахманов посвятил профессии телеведущего 36 лет. Ильфат Ибрагимович родился 17 ноября 1961 в Зеленодольске. Окончил Казанское театральное училище. В 1984 году начал работать диктором в ГТРК «Татарстан».

Основание Мурманска и запуск первого искусственного спутника

4 октября 1916 года был основан город Романов-на-Мурмане, впоследствии получивший современное название — Мурманск. Первые планы устройства портового города за полярным кругом появились в 1870-х годах. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Через три года, 3 апреля 1915 года, во время Первой мировой войны, на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт и при нем портовый поселок Семеновский. Идею создать город Романов озвучил в докладе министр путей сообщения Александр Трепов «По поводу учреждения на Мурманском побережье города». 29 июня 1916 года император Николай II одобрил ее. 6 июля 1916 Николаем II была наложена резолюция назвать новый город Романов‑на‑Мурмане. Официальной датой основания города считается 4 октября (21 сентября по старому стилю) 1916 года. В этот день на невысоком холме состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Романов-на-Мурмане стал последним городом, основанным в Российской империи. Через полгода, 3 апреля 1917 года, после Февральской революции, он получил свое нынешнее название — Мурманск.

Закладка храма и города Романов-на-Мурмане. 4 октября 1916 г. Фото: wikipedia.org

4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Работы по его созданию велись в СССР с начала 1950-х годов. Одновременно с 1953 года в ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева разрабатывался эскизный проект двухступенчатой баллистической ракеты — будущей межконтинентальной Р-7, которая потенциально могла бы вывести спутник в космос. Запуск первого спутника Земли произвели 4 октября 1957 года в 22.28 мск с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас — космодром Байконур). Его полет продолжался 92 дня — до 4 января 1958 года. В этот день он сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

4 октября 1993 года президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета ввел бронетанковые войска в Москву. С 8 утра бронетехника вела огонь из крупнокалиберных пулеметов и пушек по зданию Верховного Совета, где на верхних этажах начался пожар. Отрядам специального назначения «Альфа» и «Вымпел» приказали взять Белый дом штурмом. В 15.00 командиры обеих спецгрупп попытались договориться с руководителями Верховного Совета о мирной сдаче. После 17 часов по договоренности с руководством страны начался массовый выход оборонявшихся из Верховного Совета в сопровождении бойцов группы «Альфа». Белый дом покинуло около 700 человек. По официальным данным, в конфликте погибло более 150 человек.

Фото: wikipedia.org

Переход на григорианский календарь, кончина Кензо Такады

4 октября 1582 года по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь. Его назвали по имени папы григорианским. В 1582 году жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день — 15 октября. Счет дней был передвинут на 10 суток вперед, и день после четверга, 4 октября, предписывалось считать пятницей, но не 5, а 15 октября. Григорианский календарь в разных странах ввели в разное время. К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира. В России он появился после Октябрьской революции. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а за старым юлианским укрепилось название «старый стиль».

4 октября 1675 года голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы с пружинным балансом. Благодаря своей портативности спиральный часовой механизм быстро заменил громоздкие маятники во всем мире. Первые карманные часы стоили очень дорого и были показателем состоятельности владельца. Историки отмечают, что первые такие часы были скорее аксессуаром, чем предметом необходимости. Изобретение Гюйгенса легло в основу всех современных часовых механизмов.

Фото: wikipedia.org

4 октября 2020 года во Франции в возрасте 81 года умер японский дизайнер, основатель бренда Kenzo Кензо Такада. Причиной смерти стал коронавирус. Кензо Такада родился 27 февраля 1939 года в Японии. В 1958 году Такада поступил в престижную школу дизайна Bunka Fashion College в Токио. В 2019 году модельер рассказывал The Financial Times: «Мне однажды сказали, что японец-мужчина не может работать в модной индустрии в Париже… Мужчин в школы моды просто не принимали. Творческое начало в японском обществе 1950-х считалось недопустимым. И больше всего именно родители противились моему стремлению к работе в модной индустрии». В 1965 году модельер переехал в Париж. Свою первую коллекцию женской одежды представил уже в 1970 году. На волне роста модной империи в 1983 году бренд выпустил мужскую коллекцию, а затем в 1988-м был представлен и фирменный аромат. Свои дефиле он устраивал в самых неожиданных местах: на арене Зимнего цирка, в зале Биржи, на площади перед Центром Помпиду или на Новом мосту. В 1993 году бренд Kenzo купила группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).