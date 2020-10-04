Основатель бренда Kenzo умер из-за коронавируса

Во Франции умер японский дизайнер, основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада в возрасте 81 года после заражения коронавирусом.

Он скончался сегодня в американской больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен, которая находится в западном пригороде Парижа, передает телеканал BFM.

wikipedia.org

Такада родился 27 февраля 1939 года в Японии. В 1965 году переехал в Париж. Свою первую коллекцию женской одежды модельер представил уже в 1970 году, в 1983-м также занялся дизайном мужской одежды, в 1988-м — парфюмерией. В 1993 году бренд Kenzo купила группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).