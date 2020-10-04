В Казани уличные художники установили новую статую на берегу Казанки

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В Казани уличные художники установили очередной арт-объект на берегу Казанки — статую в виде дриады, которая призвана напомнить горожанам о том, как важно беречь природу.

Сейчас новая статуя установлена на берегу Казанки, авторы скульптуры предупредили, что в ближайшее время дриаду поместят на охраняемую территорию.

В сентябре уличные художники установили возле казанской «Чаши» ар-объект в виде ангела.