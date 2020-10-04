Новости общества

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани уличные художники установили новую статую на берегу Казанки

15:47, 04.10.2020
В Казани уличные художники установили новую статую на берегу Казанки
Фото: соцсети

В Казани уличные художники установили очередной арт-объект на берегу Казанки — статую в виде дриады, которая призвана напомнить горожанам о том, как важно беречь природу.

Сейчас новая статуя установлена на берегу Казанки, авторы скульптуры предупредили, что в ближайшее время дриаду поместят на охраняемую территорию.

В сентябре уличные художники установили возле казанской «Чаши» ар-объект в виде ангела.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также