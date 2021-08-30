Рустам Минниханов поздравил с новосельем дольщиков ЖК МЧС на Губкина

Фото: предоставлено пресс-службой Президента Республики Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил дом ЖК МЧС по улице Губкина и поздравил его будущих жильцов с грядущим новосельем.

ЖК МЧС оказался одним из самых сложных объектов республики, затрагивающих интересы 2000 обманутых дольщиков. Дом, который президент навестил сегодня, решает проблему более 700 дольщиков.

Минниханов напомнил, какая работа была проведена руководством республики в рамках решения проблем обманутых дольщиков. С 2007 года ввели в эксплуатацию 139 проблемных домов. Уже заехали в свои квартиры почти 18 тысяч человек. Только за последний год в республике ввели 7 сложнейших объектов, и ЖК МЧС — в их числе.

Напомним, дома №3 и №4 проблемного жилого комплекса начало строить ООО «ФОН», но работы приостановили на уровне свай. В итоге дома строила компания «Ак Таш». И вот завтра, 31 августа, жители начнут получать ключи от квартир.

Людмила Губаева