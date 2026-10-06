В Татарстане работают над интерактивным Центром науки

Власти определили в Казани возможную площадку для нового учреждения

На августовском совещании педработников сообщалось, что Татарстан работает над интерактивным Центром науки и технологий. «Варианты есть, эскизные проекты есть, на месте не стоим. <…> Но я не зря в начале сказал, что у нас первая сегодня задача — специальная военная операция (СВО), а вторая — уже все остальные вопросы», — прокомментировал работу над ним глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в ответ на вопрос «Реального времени». Тем временем АН РТ готовится отметить 35-летний юбилей: уже завтра Казань соберет гостей из разных регионов России и зарубежных стран на празднование. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы поняли, что нужны республике»

На этой неделе в Татарстане пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 35-летию Академии наук республики. Решение о ее учреждении было весьма своевременным, вспоминал сегодня на брифинге президент АН РТ в 2006—2014 годах Ахмет Мазгаров.

— Годы были очень тяжелые, и ученые были в растерянности. Многие из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов эмигрировали в те годы, потому что оказались без внимания, без должных условий и так далее. Это (учреждение Академии наук, — прим. ред.) спасло от эмиграции очень многих выдающихся ученых из Татарстана. Мы поняли, что нужны республике, что на нас рассчитывают, нас ждут. Создание академии — это была исключительно сильная моральная поддержка ученых для сохранения научного потенциала республики, — рассказал он.

Мазгаров подчеркнул: исчезновение языков и наций приводит к деградации генофонда человечества.

— Создав Академию наук, мы сохранили развитие нашей нации, нашего языка, нашей культуры. <...> Мы защищаем генофонд человечества от разрушения. Этот тезис, я считаю, очень важный. Не просто «Давайте сохраним наш язык, культуру…». Мы ответственны перед человечеством, чтобы генофонд не разрушался. И академия на этом посту, — подчеркнул спикер.



«К сожалению, оклады для аспирантов не такие большие»

Торжественное мероприятие пройдет завтра в театре им. Камала, сообщил нынешний глава АН Рифкат Минниханов. Ожидаются гости из Российской академии наук, других регионов и зарубежья. В частности, прибудут главы академий наук Узбекистана, Кыргызстана и Абхазии. Прибудут и ректоры иностранных вузов. Также в рамках мероприятия по инициативе Академии наук России пройдет заседание Регионального совета, посвященное роли регионов в научно-технологическом развитии, и научные секции.

В последние годы Академия наук РТ развивается в условиях беспрецедентных вызовов, заявил Рифкат Минниханов. С одной стороны, перед регионом стоят задачи по обеспечению технологического суверенитета, формированию новых производственных цепочек, импортозамещению. С другой — ускорение четвертой промышленной революции, глобальная конкуренция, развитие ИИ ставят перед наукой новые вызовы. Соответственно, академия занимается кардинальной трансформацией региональной научно-технологической политики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Число аспирантов за четыре года выросло почти вдвое. Стипендии студентам, аспирантам увеличены в 3,4 раза. Ну с аспирантами можно поправить. Есть именные стипендии, но, к сожалению, оклады для аспирантов не такие большие. Это уже не в наших руках, — заявил глава Академии наук.

Размеры 12 именных премий доведены до 500 тыс. рублей. Запущены грантовые программы для постдокторантов: 533 проекта получили от 530 до 644 тыс. рублей. Общий объем поддержки превысил 310 млн рублей.

Рифкат Минниханов подчеркнул: ключевой вызов на данный момент — это эффективное взаимодействие науки с реальным сектором. Для этого создан целый комплекс междисциплинарных механизмов:

Фонд науки и технологий РТ выделил 472 млн рублей на внедрение 58 инвестиционных технологий;

в Инвестиционно-венчурный фонд РТ за 2024—2026 годы поступило свыше 3,7 тыс. проектных заявок, поддержано 87 проектов;

совместно с Фондом развития промышленности профинансирован 21 проект почти на 4 млрд рублей;

созданы университетская стартап-студия с капиталом 900 млн рублей и Университетский фонд «Лобачевский» на 400 млн;

в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства поддержку получили 1 376 студенческих проектов — это второе место по стране после Москвы;

учрежден фонд «Новая химическая индустрия» с капиталом 4,5 млрд рублей на 10 лет.

В Казани определили возможную площадку для Центра науки и технологий

Что касается развития интереса к профессии ученого у младшего поколения, в Татарстане также продолжают работать над проектом создания интерактивного Центра науки и технологий. Об этом Рифкат Минниханов сообщил в ответ на вопрос «Реального времени».

По словам спикера, один из предложенных вариантов расположения центра — у Центрального стадиона.

— Варианты есть, эскизные проекты есть, на месте не стоим. <…> Но я не зря в начале сказал, что у нас первая сегодня задача — специальная военная операция (СВО), а вторая — уже все остальные вопросы. [Остальное] пока на втором плане. Все возможности, средства направляем на СВО. Но в любом случае на федеральной повестке муссируем, и нас поддерживают, — рассказал Рифкат Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ответ на вопрос о том, определена ли необходимая для создания центра сумма, Рифкат Минниханов ответил:

— Пока не определена.



Напомним, центр должен показать ребенку путь исследователя: вопрос — эксперимент — ошибка — доказательство — и открытие. Концепция была создана Университетом Иннополис совместно с Минобрнауки РТ, Академией наук РТ и Домом занимательной науки и техники Казани. Поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сообщалось, что до конца этого года власти республики должны были определить площадку, госзаказчика, источник финансирования, проектно-сметную документацию.