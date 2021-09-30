День в истории: Академия наук Татарстана, битва за Москву и изобретение пенициллина

Чем примечательна дата 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в России — День интернета, в мире — День моря и Международный день перевода. В разные годы и столетия в этот день в Вене представили оперу Моцарта «Волшебная флейта», в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов, английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении пенициллина, было подписано соглашение «Мюнхенский сговор», в ходе Великой Отечественной войны началась битва за Москву, в датской газете опубликовали скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, началась военная операция России в Сирии. Родились 30 сентября французский философ, психолог Этьенн де Кондильяк, участник Гражданской войны, первый военный комиссар Казанской губернии Иван Межлаук, советский писатель, математик, астроном, геофизик, полярник, главред первой Большой советской энциклопедии Отто Шмидт, маршал Советского Союза, начальник Генштаба Александр Василевский. Умерли театральный актер Василий Качалов, французский микробиолог, расшифровавший генетический код Андре Львов, советский космонавт Павел Попович, советский литературовед, филолог, академик Дмитрий Лихачев. Подробнее о самых значимых событиях — в материале «Реального времени».



Умер Василий Качалов, основана Академия наук РТ

30 сентября 1891 года в Харькове родился советский партийный и государственный деятель, участник Октябрьской революции и Гражданской войны, военный комиссар Казанской губернии, секретарь Казанского Совета, член Казанского губкома партии Иван Межлаук. Он занял пост военного комиссара в апреле 1918 года, а его брат — Мартын Межлаук — в мае стал губернским комиссаром юстиции в Казани. В июле Иван вместе Константином Мехоношиным и Петром Кобозевым участвовал в ликвидации мятежа левых эсеров и организации обороны Казани. В августе-декабре 1918 года был военкомом Приволжского военного округа. Ивана Межлаука арестовали 3 декабря 1937 года. 25 апреля 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был исполнен в тот же день. 4 апреля 1956 года Иван Межлаук был посмертно реабилитирован.

30 сентября 1948 года в Москве умер актер Василий Качалов. Казанский академический русский большой драматический театр, который находится на улице Баумана, носит его имя. Знаменитый актер родился в Вильне Виленской губернии Российской империи (ныне — Вильнюс, Литва). В 1893 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где играл в драматическом студенческом кружке под руководством Владимира Давыдова. В 1896 году стал актером петербургского Театра литературно-артистического общества, фактическим владельцем которого был Алексей Суворин. По одной из версии, именно он придумал сценический псевдоним «Качалов» вместо неблагозвучной фамилии актера Шверубович. Качалов начинал свой творческий путь на подмостках казанского театра. 22-летний юноша вступил в труппу Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов под управлением Михаила Бородая 26 августа 1897 года. Давыдов рекомендовал его как одного из самых талантливых учеников.

Поскольку Качалов был начинающим актером, в казанском театре его приняли на выходные и эпизодические роли с окладом 100 рублей в месяц, и 9 сентября 1897 года он впервые вышел на сцену Казанского городского театра в роли барона Раццеля в одноактной комедии К.А.Тарновского «Когда б он знал», «пристегнутой» к основному спектаклю «Таланты и поклонники». За три сезона в Казани и Саратове Качалов сыграл более 150 ролей, среди которых были признаны особенно удачными Муров, Дудукин, Досужев, Борис, Несчастливцев в пьесах Александра Островского, Годунов, Грозный и князь Шаховской в пьесах Алексея Толстого, Кассий, Эдгар, Горацио в пьесах Уильяма Шекспира. В феврале 1900 года Качалов покинул Казань, его пригласили вступить в труппу Московского художественного театра.

Фото: Максим Платонов

Ровно 30 лет назад, 30 сентября 1991 года, был издан указ президента Татарстана Минтимера Шаймиева о создании Академии наук Республики Татарстан. Ее создали на базе научного потенциала высших учебных заведений, академических и отраслевых научно-исследовательских институтов. Первоначально в совет учредителей Академии наук РТ вошли академик АH СССР Камиль Валиев, доктор технических наук, ректор Казанского авиационного института Геннадий Дегтярев, доктор технических наук, зав. кафедрой «Процессы и аппараты химической технологии», ректор Казанского химико-технологического института Сергей Дьяконов, доктор филологических наук, директор Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АH СССР Мирфатых Закиев, доктор ветеринарных наук, ректор Казанского ветеринарного института Газим Идрисов, директор Института органической и физической химии АH СССР Александр Коновалов и другие.



Сейчас в составе академии 47 действительных членов, 65 члена-корреспондента, 30 почетных и 13 иностранных членов. Она организована по научно-отраслевому и территориальному принципам и имеет в своем составе 7 научных отделений: гуманитарное, социально-экономических наук, медицинских и биологических наук, сельскохозяйственное, отделение физики, энергетики и наук о Земле, математики, механики и машиноведения и отделение химии и химической технологии. В структуру академии входят 6 научно-исследовательских институтов (Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Институт татарской энциклопедии и регионоведения, Институт археологии, Институт прикладной семиотики, Институт проблем экологии и недропользования, Институт перспективных исследований) и 2 научно-исследовательских центра (Центр семьи и демографии и Центр исламоведческих исследований).



30 сентября 2019 года ушел из жизни доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета Аркадий Курамшин. Причиной смерти ученого стал инсульт. Курамшин преподавал в Казанском федеральном университете, часто читал лекции в музеях города, был постоянным автором научно-популярного проекта «Элементы», журнала «Химия и жизнь», портала Chemport.ru. Он был автором нескольких книг: «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева», «Жизнь замечательных веществ».



Фото: Антон Малышев (inde.io)

В этот же день мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил властям и правоохранительным органам оценить состояние заброшенных зданий вне зависимости от собственников после пожара в бывшем ресторане «Арарат», в результате которого погиб подросток. Трагедия произошла 26 сентября. Трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в заброшенное помещение через оконный проем. Один из них поджег лежавшие там старые матрасы, после этого начался пожар. Ребята начали выбираться из здания, но это удалось только двоим. Их товарищ, 13-летний мальчик, потерял сознание и погиб.



30 сентября 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении министров республики. Большинство из них сохранили свои посты. Новым министром образования и науки после ухода Рафиса Бурганова стал Ильсур Хадиуллин.



Первая в мире мертвая петля на самолете, начало битвы за Москву

30 сентября 1916 года летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на летающей лодке М-9, доказав что высший пилотаж применим в боевых условиях даже на тяжело груженом гидросамолете. М-9 представлял собой биплан с двигателем 150 лошадиных сил. Фюзеляж и межкрыльные стойки у него были выполнены из фанеры, крылья и хвостовое оперение — только полотняными. Он развивал максимальную скорость полета 110 км/ч, посадочную — 85 км/ч и мог подняться на три километра. Нагурский решил выяснить, как долго гидроплан может набирать высоту направленный вертикально и через сколько времени рули теряют силу влияния на управление. Летчик выполнил две мертвые петли подряд.

Фото: von-hoffmann.livejournal.com

30 сентября 1941 года немецко-фашистские войска начали наступление по плану «Тайфун». Согласно ему, захватчики планировали не только захватить Москву, но и полностью уничтожить ее вместе с населением. Битву за Москву разделяют на два периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 года) и наступательный (5 декабря 1941 года — 20 апреля 1942 года). В результате врага удалось отбросить на запад на 150—400 километров, а также освободить Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Гитлеровская Германия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Более того, это было первое крупное поражение нацистов во Второй мировой войне. Безвозвратные потери Советского союза превысили 930 тысяч человек, санитарные — более 890 тысяч человек. Московская битва имела большое международное значение: она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, заставила правительства Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии.

30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге умер известный литературовед, искусствовед, историк культуры, филолог, публицист, академик РАН Дмитрий Лихачев. В 1928 году он окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. В 1938 году стал младшим, а с 1941 года — старшим научным сотрудником Института русской литературы АН СССР, где руководил сектором древнерусской литературы. Во время Великой Отечественной войны Лихачева эвакуировали из блокадного Ленинграда в Казань. В нашем городе он продолжил свою научную работу. После войны он вернулся в Петербург и с 1946 года стал преподавателем Ленинградского государственного университета (с 1951 года — профессором). Одновременно с педагогической работой он продолжал много времени уделять и научно-публицистической деятельности. Лихачев — автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы (главным образом древнерусской) и русской культуры. Он написал более 500 научных работ, более 600 публицистических трудов по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы. Многие из его трудов переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, чешский, французский, испанский, японский, китайский, немецкий языки.

Фото: culture.ru

Премьера «Волшебной флейты», начало «карикатурного скандала»

30 сентября 1791 года, 230 лет назад, в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» — последнего произведения Вольфганга Амадея Моцарта. По сюжету дочь царицы ночи похитил волшебник Зарастро. Царица посылает принца Тамино спасти девушку и дает ему волшебный атрибут — флейту, и помощников. Сюжет «Волшебной флейты» связан с мифологией Древнего Египта, воссозданной по древнегреческим источникам. Первая постановка в России состоялась в 1797 силами немецкой труппы. В 2006 году «Волшебную флейту» поставили в Татарском академическом театре оперы и балета им. Джалиля. Музыкальным руководителем был Мика Айшенхольц (Швеция), режиссером-постановщиком, сценографом — Андре Ботта (ЮАР). Роль царицы ночи исполнила Альбина Шагимуратова.

Источник: wikipedia.org

30 сентября 1928 года английский микробиолог Александр Флеминг объявил об открытии пенициллина. Открытие британского ученого ознаменовало эру современных антибиотиков. Вышло это случайно: споры грибка надуло ветром из открытого окна. Ученый назвал продукт, выделяемый плесенью, обнаруженной в чашке с бактериями, «пенициллин». Флеминг также обнаружил, что бактерии обладали устойчивостью к антибиотикам, если на них воздействовали малым количеством пенициллина, либо если антибиотик употреблялся слишком короткий срок. Изобретатель предупреждал о нежелательности использования пенициллина до определения диагноза. Массовое производство пенициллина запустили американцы. Когда оксфордские ученые смогли доказать эффективность пенициллина, шла Вторая мировая война. В это время в противобактериальном средстве нуждались как никогда: солдаты чаще гибли от инфекций, занесенных в раны, чем от самих ран. Но британские фармацевтические компании были и без того завалены оборонными заказами, поэтому в 1941 году ученые Ховард Флори и Норман Хитли отправились в США. Для того, чтобы плесень не смогли украсть или передать немцам, грибковыми спорами пропитали пальто.

Фото: wikipedia.org

30 сентября 2005 года в датской газете Jyllands-Posten появилась статья о самоцензуре и свободе слова: в тексте говорилось, что когда датский писатель Коре Блюйтген написал популярную книгу об исламе для детей, то оказалось, что ни один художник не согласился рисовать к ней иллюстрации без условия сохранения анонимности. Свое решение они объясняли существующим в исламе запретом на изображение животных и людей (и в особенности пророка Мухаммеда). В качестве иллюстраций статью сопроводили двенадцать карикатур на пророка. Руководство газеты Jyllands-Posten стало утверждать, что опубликованные рисунки — лишь демонстрация осуществления на практике свободы слова. Однако многие мусульмане как в самой Дании, так и за ее пределами увидели в карикатурах сознательную провокацию. Двое авторов карикатур были вынуждены скрываться из-за угроз. Министерства иностранных дел одиннадцати исламских государств потребовали от датского правительства извинений за публикацию, а некоторые из этих стран, не дождавшись извинений, в знак протеста закрыли свои посольства в Дании. За дипломатическими протестами последовал бойкот датских товаров. Но спустя время несколько датских и одно норвежское издания начали перепечатывать карикатуры. В январе 2006 года датские власти отказались возбудить уголовное дело по факту публикации, мотивируя свой отказ отсутствием в действиях редакции газеты состава преступления. В феврале того же года руководство страны отказалось приносить официальные извинения, заявляя, что не может вмешиваться в дела прессы.

