Скончался доцент КФУ, популяризатор науки Аркадий Курамшин

Скончался доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета Аркадий Курамшин. Об этом сообщил главный редактор портала «Нейроновости» Алексей Паевский в Facebook.

В деканате Кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений «Реальному времени» сообщили, что Курамшин скончался сегодня. Другой информации пока нет.

Помимо преподавания в КФУ Курамшин являлся популяризатором науки, автором популярных книг и ведущим передач на радио. В частности, он написал книгу «Элементы: замечательный сон профессора Менделеева».

Ранее Курамшин прокомментировал «Реальному времени» научные открытия Шнобелевской премии — 2019.