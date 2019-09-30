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Происшествия

Скончался доцент КФУ, популяризатор науки Аркадий Курамшин

16:06, 30.09.2019 5
Скончался доцент КФУ, популяризатор науки Аркадий Курамшин
Фото: kpfu.ru

Скончался доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета Аркадий Курамшин. Об этом сообщил главный редактор портала «Нейроновости» Алексей Паевский в Facebook.

В деканате Кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений «Реальному времени» сообщили, что Курамшин скончался сегодня. Другой информации пока нет.

Помимо преподавания в КФУ Курамшин являлся популяризатором науки, автором популярных книг и ведущим передач на радио. В частности, он написал книгу «Элементы: замечательный сон профессора Менделеева».

Ранее Курамшин прокомментировал «Реальному времени» научные открытия Шнобелевской премии — 2019.

Происшествия
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Пусть земля будет пухом. Писал интересный научпоп по химии.
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  • Анонимно 30 сен
    Это был очень умный и светлый человек. Земля пухом.
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  • Анонимно 30 сен
    Соболезнования родным и близким.
    Всегда с интересом слушал его по телевидению.
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  • Алла Кайбияйнен 30 сен
    Какое горе... Не хочется верить! Как же так! Аркадий, такой талантливый, молодой еще в общем-то человек, энергичный...ОН везде успевал - и писать, и выступать...Открывал и вел у нас "Детский университет", Инжиниринг слэм" - великолепный актер ,популяризатор, эрудит. Достойный сын своего отца Искандера Якубовича ,профессора КНИТУ-КХТИ, замечательным учителем химии был у нас в 10 классе в 131 школе...
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  • Анонимно 01 окт
    Хорошие люди уходят, не всегда когда приходит их время. Великолепный преподаватель, светлый человек! Настоящий ученый..
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