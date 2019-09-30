Мэр Челнов поручил проверить заброшенные здания после пожара в бывшем ресторане «Арарат»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил властям и правоохранительным органам оценить состояние заброшенных зданий вне зависимости от собственников после пожара в бывшем ресторане «Арарат», в результате которого погиб подросток.



«Понятно, что у здания есть собственник, понятно, что есть конкурсный управляющий. Сейчас Следственным комитетом необходимые следственные мероприятия проводятся, но ребенка не вернешь», — цитирует градоначальника ТАСС.

Ранее следователям удалось восстановить картину произошедшего в Набережных Челнах пожара в заброшенном ресторане «Арарат».

По версии дознавателей, трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в заброшенное помещение через оконный проем. Один из них поджег лежавшие там старые матрасы, после этого начался пожар. Ребята начали выбираться из здания, но это удалось только двоим. Их товарищ, 13-летний мальчик, потерял сознание и погиб.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).