Подменил по-братски: многомиллионный бизнес общества инвалидов Татарстана возглавил Рустем Ганибаев

Арест подозреваемого в мошенничестве главы общества инвалидов РТ не помешал его родственнику получить очередной пост на бывшем предприятии реготделения

Фото: Ирина Плотникова (на фото Рифат Ганибаев)

Буквально через два дня после того, как экс-депутат Госсовета РТ, председатель татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев был отправлен в СИЗО, его родной брат Рустем Ганибаев возглавил производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ. Благодаря обществу инвалидов трудоустроены уже несколько близких родственников Ганибаева. Весьма выгодным видится и новое назначение брата главы организации в ПСП — компании с портфелем госзаказов свыше 1,3 млрд рублей. Подробнее о том, как структуры татарстанского общества инвалидов стали оплотом разветвленного семейного бизнеса Ганибаевых, — в материале «Реального времени».

Ушел, чтобы вернуться

Как выяснило «Реальное время», ООО «Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ» Рустем Ганибаев возглавил 6 июля этого года. Брат экс-главы общества инвалидов РТ занял кресло директора Эдуарда Галеева, отработавшего всего несколько месяцев. До него Ганибаев уже руководил предприятием. За небольшой промежуток времени в компании поменялся и единственный учредитель. Сейчас это Ильнур Габидуллин, а до 4 марта 2020 года был Руслан Натепров.

Несмотря на упоминание в названии компании аббревиатуры Всероссийского общества инвалидов, на данный момент она не входит в список дочерних предприятий реготделения, с 31 июля 2019 года став на 100% частной. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Казани в августе 2005 года, ее уставный капитал — 10 тыс. рублей, в ней работают 10 человек.

Однако такие скромные параметры не помешали предприятию привлекать многомиллионные контракты. Так, в этом году оно получило подряд на сумму более 349,2 млн рублей, в 2019-м — на сумму более 174,3 млн рублей, в 2018-м — более 8,7 млн, в 2017-м — более 72,6 млн, а в 2016-м — более 126 млн рублей. В общей сложности всего 38 контрактов на сумму 1,3 млрд рублей.

Среди основных заказчиков фирмы значатся КГУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой РТ». Фото rt.rbk.ru

Среди основных заказчиков фирмы значатся КГУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой РТ», крупные заказы поступали от ГУП «Татлизинг», Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) и даже СУ СК по РТ.

Все последние годы Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ работает в плюс: в прошлом году чистая прибыль составила более 7,2 млн рублей при выручке более 344,6 млн рублей, в 2018 –м — более 2,4 млн при выручке более 245 млн рублей.

Предпринимательство в крови

Вся семья Ганибаевых активно занимается бизнесом. Рустем Ганибаев является учредителем пяти компаний и руководителем трех. Среди них есть еще ряд фирм с абрревиатурой ТРО ВОИ в названии — некогда также состоявших на балансе реготделения Всероссийского общества инвалидов. Сам Рифат Ганибаев связан с деятельностью 15 фирм, 9 из которых — недействующие. Общественная организация в разные годы учредила более тридцати дочерних компаний, правда, часть из них уже закрыты.

В ряде «дочек» ТРО ВОИ директорами являются его родственники. ООО «УПП «Ватан» ТРОВОИ», например, находится в знаменитом селе Альдермыш и занимается производством метел и щеток. В фирме работают всего два человека. Она на 100% принадлежит обществу инвалидов, а ее генеральным директором является еще один брат Ганибаевых, Ринат.

Генеральным директором ООО «Арсенал ЛТД», занимающегося недвижимостью, меньше 9 месяцев назад был Рустем Ганибаев. В самом конце 2019 года компанию перерегистрировали на частное лицо, и теперь там другой владелец и директор. В стадии ликвидации еще одна фирма, учрежденная обществом инвалидов. ООО «Барс Клуб Лтд» занималось поставкой продуктов питания, а руководил ею опять же Рустем Ганибаев.

Братья Ринат и Рустем имеют и совместный бизнес — в ООО «Техно-торговый центр «Ватан»: один из них является учредителем, другой — директором. Компанию, которая занималась организацией стоянок, — НТЦ «Ватан» — братья переоформили на вышеупомянутого Руслана Натепрова совсем недавно — 13 мая этого года.

В ООО «Центр оперативной печати» генеральным директором трудится Ганибаева Оксана Владимировна (предположительно, по данным СМИ, супруга Рифата Ганибаева). На предприятии заняты 8 человек, оно имеет хоть и небольшую, но стабильную прибыль.

В советское время такие предприятия создавались специально, чтобы трудоустраивать инвалидов. Фото petromash.ru

Но больше всего вопросов к Учебно-производственному предприятию «Картонажно-полиграфические изделия» (ООО УПП КПИ), которое 20 января 2020 года было признано банкротом. В советское время такие предприятия создавались специально, чтобы трудоустраивать инвалидов. В 90-е годы его передали ТРО ВОИ.

Рифат Ганибаев был председателем наблюдательного совета фабрики, на которой работали 127 человек. Ее продукцию поставляли в различные регионы — от Москвы до Хакасии. Только в 2017 году УПП КПИ получило контрактов на сумму более 191 млн рублей, в 2018 — почти на 280,7 млн рублей.

Кстати, это предприятие поставляло те самые подгузники, которые фигурируют в уголовном деле, возбужденном в отношении Ганибаева и ряда неустановленных лиц.

Развозят памперсы за 2018 год

Председателя общества инвалидов Рифата Ганибаева Приволжский районный суд отправил под арест 3 июля. Его подозревают в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году.

По версии силовиков, подчиненными Ганибаева в территориальном отделении Всероссийского общества инвалидов и его дочернем предприятии УПП «Картонажно-полиграфические изделия» составлялись фиктивные акты о передаче продукции, которые в дальнейшем были представлены к оплате в Фонд соцстраха. В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере фигурируют контракты на 87,5 млн рублей.

В защиту Ганнибаева выступила небольшая инициативная группа, а Всероссийское общество инвалидов распространило заявление в поддержку своего коллеги. Однако не все члены общества поддерживают своего председателя.

«Если следователи займутся бухгалтерией ТРО ВОИ, то много чего интересного найдут. Люди говорят, что дочка Ганибаева отучилась, он двоих людей уволил и взял ее экономистом, хотя это НКО, и у них есть бухгалтер, зачем им еще экономист? Машину служебную ей дал, она ей пользуется как личной», — рассказал «Реальному времени» член общества Юрий Никишин.

Амина Ибниева, которая 9 июля выходила в одиночный пикет в связи с тем, что ФСС вот уже несколько месяцев не предоставляет инвалидам положенные им подгузники, тоже считает, что следствию есть чем заняться. На вопрос, почему она не призвала на помощь председателя, ответила:



— Он разве с простыми инвалидами разговаривал? На письма не отвечал. За него выступают его приближенные, которым от него что-то перепадало. Вот что он конкретно сделал, чтобы жизнь инвалидов улучшилась? Наоборот, подписал согласие на то, чтобы разобрать надземный переход. А суд принял решение, что переход должен быть, иначе как переходить дорогу инвалидам-колясочникам? Это так он отстаивает интересы инвалидов? А как может быть убыточным предприятием картонажная фабрика? Тара всегда нужна. А он ее довел до банкротства.

Женщина рассказала историю, которой, по ее мнению, могли бы заинтересоваться правоохранительные органы:

— В этом году подгузники развозили в феврале. Январь полностью выпал. И тем не менее есть информация от тех, кто их получил, что им привезли 270 штук. По каким спискам это раздали — непонятно. Но им сказали, что это не за III квартал этого года, а за III квартал 2018 года. А в 2018 году Ганибаев как раз стал заниматься этим делом, начал развозить их. Мне кажется, что это не случайное совпадение.