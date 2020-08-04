Подменил по-братски: многомиллионный бизнес общества инвалидов Татарстана возглавил Рустем Ганибаев
Арест подозреваемого в мошенничестве главы общества инвалидов РТ не помешал его родственнику получить очередной пост на бывшем предприятии реготделения
Буквально через два дня после того, как экс-депутат Госсовета РТ, председатель татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев был отправлен в СИЗО, его родной брат Рустем Ганибаев возглавил производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ. Благодаря обществу инвалидов трудоустроены уже несколько близких родственников Ганибаева. Весьма выгодным видится и новое назначение брата главы организации в ПСП — компании с портфелем госзаказов свыше 1,3 млрд рублей. Подробнее о том, как структуры татарстанского общества инвалидов стали оплотом разветвленного семейного бизнеса Ганибаевых, — в материале «Реального времени».
Ушел, чтобы вернуться
Как выяснило «Реальное время», ООО «Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ» Рустем Ганибаев возглавил 6 июля этого года. Брат экс-главы общества инвалидов РТ занял кресло директора Эдуарда Галеева, отработавшего всего несколько месяцев. До него Ганибаев уже руководил предприятием. За небольшой промежуток времени в компании поменялся и единственный учредитель. Сейчас это Ильнур Габидуллин, а до 4 марта 2020 года был Руслан Натепров.
Несмотря на упоминание в названии компании аббревиатуры Всероссийского общества инвалидов, на данный момент она не входит в список дочерних предприятий реготделения, с 31 июля 2019 года став на 100% частной. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Казани в августе 2005 года, ее уставный капитал — 10 тыс. рублей, в ней работают 10 человек.
Однако такие скромные параметры не помешали предприятию привлекать многомиллионные контракты. Так, в этом году оно получило подряд на сумму более 349,2 млн рублей, в 2019-м — на сумму более 174,3 млн рублей, в 2018-м — более 8,7 млн, в 2017-м — более 72,6 млн, а в 2016-м — более 126 млн рублей. В общей сложности всего 38 контрактов на сумму 1,3 млрд рублей.
Среди основных заказчиков фирмы значатся КГУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой РТ», крупные заказы поступали от ГУП «Татлизинг», Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) и даже СУ СК по РТ.
Все последние годы Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ работает в плюс: в прошлом году чистая прибыль составила более 7,2 млн рублей при выручке более 344,6 млн рублей, в 2018 –м — более 2,4 млн при выручке более 245 млн рублей.
Предпринимательство в крови
Вся семья Ганибаевых активно занимается бизнесом. Рустем Ганибаев является учредителем пяти компаний и руководителем трех. Среди них есть еще ряд фирм с абрревиатурой ТРО ВОИ в названии — некогда также состоявших на балансе реготделения Всероссийского общества инвалидов. Сам Рифат Ганибаев связан с деятельностью 15 фирм, 9 из которых — недействующие. Общественная организация в разные годы учредила более тридцати дочерних компаний, правда, часть из них уже закрыты.
В ряде «дочек» ТРО ВОИ директорами являются его родственники. ООО «УПП «Ватан» ТРОВОИ», например, находится в знаменитом селе Альдермыш и занимается производством метел и щеток. В фирме работают всего два человека. Она на 100% принадлежит обществу инвалидов, а ее генеральным директором является еще один брат Ганибаевых, Ринат.
Генеральным директором ООО «Арсенал ЛТД», занимающегося недвижимостью, меньше 9 месяцев назад был Рустем Ганибаев. В самом конце 2019 года компанию перерегистрировали на частное лицо, и теперь там другой владелец и директор. В стадии ликвидации еще одна фирма, учрежденная обществом инвалидов. ООО «Барс Клуб Лтд» занималось поставкой продуктов питания, а руководил ею опять же Рустем Ганибаев.
Братья Ринат и Рустем имеют и совместный бизнес — в ООО «Техно-торговый центр «Ватан»: один из них является учредителем, другой — директором. Компанию, которая занималась организацией стоянок, — НТЦ «Ватан» — братья переоформили на вышеупомянутого Руслана Натепрова совсем недавно — 13 мая этого года.
В ООО «Центр оперативной печати» генеральным директором трудится Ганибаева Оксана Владимировна (предположительно, по данным СМИ, супруга Рифата Ганибаева). На предприятии заняты 8 человек, оно имеет хоть и небольшую, но стабильную прибыль.
Но больше всего вопросов к Учебно-производственному предприятию «Картонажно-полиграфические изделия» (ООО УПП КПИ), которое 20 января 2020 года было признано банкротом. В советское время такие предприятия создавались специально, чтобы трудоустраивать инвалидов. В 90-е годы его передали ТРО ВОИ.
Рифат Ганибаев был председателем наблюдательного совета фабрики, на которой работали 127 человек. Ее продукцию поставляли в различные регионы — от Москвы до Хакасии. Только в 2017 году УПП КПИ получило контрактов на сумму более 191 млн рублей, в 2018 — почти на 280,7 млн рублей.
Кстати, это предприятие поставляло те самые подгузники, которые фигурируют в уголовном деле, возбужденном в отношении Ганибаева и ряда неустановленных лиц.
Развозят памперсы за 2018 год
Председателя общества инвалидов Рифата Ганибаева Приволжский районный суд отправил под арест 3 июля. Его подозревают в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году.
По версии силовиков, подчиненными Ганибаева в территориальном отделении Всероссийского общества инвалидов и его дочернем предприятии УПП «Картонажно-полиграфические изделия» составлялись фиктивные акты о передаче продукции, которые в дальнейшем были представлены к оплате в Фонд соцстраха. В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере фигурируют контракты на 87,5 млн рублей.
В защиту Ганнибаева выступила небольшая инициативная группа, а Всероссийское общество инвалидов распространило заявление в поддержку своего коллеги. Однако не все члены общества поддерживают своего председателя.
Амина Ибниева, которая 9 июля выходила в одиночный пикет в связи с тем, что ФСС вот уже несколько месяцев не предоставляет инвалидам положенные им подгузники, тоже считает, что следствию есть чем заняться. На вопрос, почему она не призвала на помощь председателя, ответила:
— Он разве с простыми инвалидами разговаривал? На письма не отвечал. За него выступают его приближенные, которым от него что-то перепадало. Вот что он конкретно сделал, чтобы жизнь инвалидов улучшилась? Наоборот, подписал согласие на то, чтобы разобрать надземный переход. А суд принял решение, что переход должен быть, иначе как переходить дорогу инвалидам-колясочникам? Это так он отстаивает интересы инвалидов? А как может быть убыточным предприятием картонажная фабрика? Тара всегда нужна. А он ее довел до банкротства.
Женщина рассказала историю, которой, по ее мнению, могли бы заинтересоваться правоохранительные органы:
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