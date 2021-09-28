День в истории: Казанское наместничество, начало восстания Пугачева и первый Интернационал

Чем примечательна дата 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в России — День работника атомной отрасли, в мире — Международный день всеобщего доступа к информации. В разные годы и столетия в этот день в Брюсселе открылся первый в мире ломбард, в России началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в Лондоне создали Первый Интернационал, СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», закрепив ликвидацию Польши, Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС, в Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония», мэра Москвы Юрия Лужкова отправили в отставку. Родились 28 сентября китайский мыслитель и философ Конфуций, итальянский живописец Микеланджело да Караваджо, первая в русской армии женщина-офицер Надежда Дурова, российский мореплаватель, исследователь Арктики граф Федор Литке, французский писатель Проспер Мериме, французский химик, получивший фтор, Анри Муассан, советский писатель Ираклий Андронников, режиссер Георгий Товстоногов, итальянский актер кино и театра Марчелло Мастрояни. Умерли французский микробиолог и химик Луи Пастер, американский самолетостроитель Уильям Боинг, русский поэт Михаил Светлов, режиссер театра и кино, актер Марк Захаров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Указ об учреждении Казанского наместничества, кавалерист-девица и великий физик

240 лет назад, 28 сентября 1781 года, был издан указ об учреждении Казанского наместничества, который состоял из 13 уездов: Арский, Казанский, Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Спасский, Тетюшский, Царевококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский, Ядринский. Открытие Казанского наместничества началось 15 декабря 1781 года. Это произошло в результате губернской реформы Екатерины II Великой. Согласно новому закону, губернии теперь делились на основе численности жителей и населения, способного платить налоги. Казанское наместничество просуществовало недолго: уже 31 декабря 1796 года в ходе реформы Павла I его преобразовали в Казанскую губернию.

28 сентября 1783 года родилась русская кавалеристка, офицер Русской императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года (известна как кавалерист-девица) Надежда Дурова. Детство провела в Киеве, росла в семье гусарского ротмистра Дурова. В восемнадцать лет поступила на военную службу в Конно-польский уланский полк, представившись сыном помещика, Александром Соколовым. Надежда Дурова участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде. За спасение раненого офицера ее наградили солдатским Георгиевским крестом и произвели в офицеры с переводом в Мариупольский гусарский полк. В Отечественную войну участвовала в сражениях, в битве при Бородино была ранена в ногу, и уехала для лечения в Сарапул. Позднее ее произвели в чин поручика, служила ординарцем у Кутузова. В 1816 году Надежда Андреевна вышла в отставку в чине штабс-ротмистра. Всегда ходила в мужском костюме, сердилась, когда к ней обращались, как к женщине. Остаток жизни Дурова провела в маленьком домике у младшего брата в Елабуге. Умерла 2 апреля 1866 в возрасте 82 лет, похоронена на местном Троицком кладбище. При погребении ей были отданы воинские почести.

Памятник Дуровой в Елабуге. Фото: wikipedia.org

28 сентября 1907 года в городе Могилев-Подольский родился советский физик-экспериментатор, профессор Казанского университета Евгений Завойский. Его семья переехала в Казань в 1908 году, отец служил врачом на Пороховом заводе. Завойский поступил в университет на физико-математический факультет в 1926 году. В 1933—1947 заведовал кафедрой экспериментальной физики. В Казанском авиационном институте работал в 1939–1942 годах завкафедрой общей физики. Имя Евгения Константиновича известно благодаря открытию им электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ряду блестящих работ по ядерной физике, управляемому термоядерному синтезу и физической электронике. Явление ЭПР, положившее начало новому разделу физики — магнитной радиоспектроскопии, Завойский открыл в Казани в 1944 году. Его считают основателем Казанской научной школы магнитной радиоспектроскопии. В 1958—1963 годах Завойского восемь раз номинировали на Нобелевскую премию по физике, а в 1958—1960 годах — на Нобелевскую премию по химии. Сейчас в столице Татарстана есть улица Академика Завойского. С 1984 года Казанский физико-технический институт Казанского научного центра РАН носит имя ученого. В 1997 году в КФУ, в комнате, где Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс, создали Музей-лабораторию его имени.

28 сентября 1991 года умер советский журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Казань» (1979—1991), народный депутат СССР (1989—1991) Андрей Гаврилов. Родился 17 октября 1942 года в Казани. Работал на Казанском вертолетном заводе, в Кировском райкоме ВЛКСМ. По его инициативе была организована городская газета «Вечерняя Казань», первый номер которой вышел 1 января 1979 года. В 1980-е годы газета обрела широкую популярность благодаря освещению острых тем, связанных как с жизнью Казани и Татарской АССР, так и с перестроечными событиями в СССР. С 1989 года был народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу. Гаврилов скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен на Арском кладбище Казани.

Фото: Максим Платонов

28 сентября 2020 года в Уфе на 89-м году жизни скончался известный писатель, поэт и журналист Расих Ханнанов. Он родился 28 октября 1931 года в деревне Кармаскалы Кармаскалинского района Башкортостана. Долгое время работал в Башкортостане, написал около 20 книг, среди них — сборники стихов, рассказы и повести для читателей всех возрастов, исторические очерки, пьесы, литературоведческие труды, в том числе монография о жизни и творчестве одного из основоположников башкирской поэзии Ярлы Карима, воспоминания об Ангаме Атнабаеве и драматурге Ибрагиме Абдуллине. По его пьесам ставились спектакли, которые были показаны на сценах Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, Сибайского башкирского театра драмы, а также в народных театрах Москвы, Узбекистана и Казахстана.



Начало пугачевского восстания, приговор «беглой кассирше» из Башкирии

28 сентября 1773 года, 248 лет назад, Емельян Пугачев, назвавший себя императором Петром III, обнародовал манифест, в котором призывал казаков примкнуть к нему. Именно этот день принято считать началом крестьянского восстания под его предводительством. Оно охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. К казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия. Пугачевское восстание (Пугачевский бунт) переросло в полномасштабную крестьянскую войну и продолжалось вплоть до середины 1775 года, несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение Пугачева в сентябре 1774 года. 26 июля 1774 года войско Емельяна Пугачева под Казанью было разгромлено регулярными частями Михельсона, усиленными отрядом в 150 человек из казанского гарнизона Павла Потемкина.



Василий Перов, «Суд Пугачева», 1875. Источник: wikipedia.org

28 сентября 1939 года СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши. К договору прилагалось несколько секретных протоколов, которыми определялся порядок совершения обмена советскими и германскими гражданами между обеими частями разделенной Польши, закрепляли зоны центрально-европейских «сфер интересов» в соответствии с Пактом Молотова — Риббентропа, а также устанавливали обязательство сторон пресекать любую «польскую агитацию». Договор рассматривался Адольфом Гитлером лишь как ширма для тайной подготовки к войне. После нападения Нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года данный договор утратил силу.

28 сентября 2020 года Салаватский суд Башкирии вынес приговор «беглой кассирше» Луизе Хайруллиной и ее мужу Марату за присвоение более 25 млн рублей из банка. Луизу Хайруллину приговорили к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Марату Хайруллину суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск АО «Россельхозбанка», где осужденная работала старшим кассиром, о возмещении ущерба в размере 25 455 862,50 рубля.



Фото: gorobzor.ru

28 сентября в России отмечают День работников атомной промышленности. В этот день, в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Сейчас на территории России работают 10 АЭС. Среди крупных российских АЭС — Балаковская, Калининская (самая близкая к Москве), Курская, Ленинградская, Нововоронежская и Смоленская.

День рождения Проспера Мериме, первый Интернационал

28 сентября 1618 года в Брюсселе представители банкирского дома Ломбарди открыли кредитное учреждение для выдачи ссуд всем желающим под залог движимого и недвижимого имущества. Так в Европе появился первый в истории ломбард. Подобная схема банковского заработка получила большое распространение из-за своей прибыльности. Позже ломбард появился в Лондоне, а затем аналогичные учреждения открылись по всей Европе. В России ломбарды появились в начале XVII века. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская ссудные казны. В конце XIX века в стране стали распространяться частные ломбарды. После Октябрьской революции 1917 года весь банковский сектор национализировали, развитие частного предпринимательства в ломбардном бизнесе прекратили. Частные ломбарды появились в России вновь лишь в начале 90-х годов XX века.

Х. Рембрандт,«Меняла». Источник: wikipedia.org

28 сентября 1803 года в Париже родился Проспер Мериме — французский писатель, переводчик, историк, автор многочисленных новелл, пьес и путевых заметок. Он отучился на юриста, после чего устроился секретарем к одному из министров французского правительства. Позднее занял должность в инспекции по сохранению памятников культуры и истории, а в 1853 году стал сенатором. Но Мериме всерьез увлекся литературным творчеством. Одни из самых популярных его произведений: «Венера Илльская», «Варфоломеевская ночь», «Коломба», «Карета Святых Даров», «Двойная ошибка», «Кармен». Мериме интересовало творчество русских писателей. Он изучал русский язык, увлекался творчеством Александра Пушкина и Николая Гоголя. 23 сентября 1870 года французский писатель умер в Каннах.

Источник: 24smi.org

28 сентября 1864 года, 157 лет назад, в Сент-Мартинс-холле в Лондоне на международном собрании, организованном английскими и французскими рабочими, учредили Первый Интернационал — международное товарищество рабочих — первую массовую международную организацию рабочих для защиты общих классовых интересов. В собрании участвовали представители польских, итальянских, ирландских и немецких рабочих. В немецкой делегации присутствовал и Карл Маркс, который еще в 1848 году выступал с призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Он вошел в избранный на собрании руководящий комитет. Устав Первого Интернационала и Учредительный манифест Генсовет утвердил 1 ноября этого же года. В документах говорилось об основных целях движения: свержение капитализма и установление власти рабочего класса.