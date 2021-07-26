День в истории: разгром армии Пугачева под Казанью, «Царь-колокол» и Кубинская революция

Чем примечательна дата 26 июля

Сегодня, 26 июля, в мире — День эсперанто — первого в мире искусственного языка, в честь которого была названа и одна из улиц Казани, пока ее не переименовали. В России — День парашютиста. В разные годы и столетия в эту дату: российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке «Царь-колокола»; войска Емельяна Пугачева потерпели поражение после трехдневного сражения под Казанью; в Новгороде обнаружили первую берестяную грамоту; в США создали Федеральное бюро расследований (ФБР); на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро. 26 июля родились британский писатель Джордж Бернард Шоу, швейцарский психиатр Карл Густав Юнг, английский писатель Олдос Хаксли, американский кинорежиссер Стэнли Кубрик, британский рок-музыкант из группы The Rolling Stones Мик Джаггер. Умерли историк, государственный деятель, составитель первого русского энциклопедического словаря Василий Татищев, первая женщина-фотожурналист Герда Таро, один из главных учредителей Американской киноакадемии Седрик Гиббонс, советский детский писатель-прозаик Николай Носов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

В Татарстане «накрыли» финансовые пирамиды, в Казань пришел смог

26 июля (15 — по старому стилю) 1774 года нестройные ряды наступающих повстанцев под предводительством Емельяна Пугачева под Казанью были разгромлены регулярными частями Михельсона, усиленными отрядом в 150 человек из казанского гарнизона Павла Потемкина. Участников восстания обратили в бегство. Первый бой состоялся 23 (12) июля на Арском поле, после него повстанцы отступили и начали готовиться к решающему бою, доведя численность своего войска до 25 тысяч человек. Это сражение фактически оставило Пугачева без армии, поскольку в его распоряжении были лишь несколько сотен повстанцев, с которыми он бежал на правый берег Волги.

Фото: Роман Хасаев

26 июля 2011 года теплоход «Булгария» завели в док ЗАО «Ремонтная база флота имени Куйбышева». Поисково-спасательная операция ГУ МЧС России по РТ на месте чрезвычайной ситуации завершилась. В начале операции судно посадили на мель и подняли выше ватерлинии, а после откачали воду, удалили песок, внутренние помещения вновь тщательно обследовали. Работы осложнялись тем, что теплоход накренился. В доках на теплоходе начали работать эксперты и следователи, которые детально разбирались в причинах катастрофы, унесшей жизни 122 человек.

26 июля 2016 года Вахитовский районный суд Казани вынес приговор руководителям и участникам ООО «Инвестиционная компания «АлмазИнвестГрупп», которые обвинялись в мошенничестве. С июня 2007-го по декабрь 2008 года они предлагали вкладывать свои сбережения в обработку алмазов, обещая выплату от 42 до 62% годовых. В итоге от деятельности лжеинвесторов пострадали более 200 жителей Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, а также других регионов России и ближнего зарубежья. Причиненный ущерб превысил 36 млн рублей. Перед судом тогда предстали 52-летний Руслан Пшегусов, 41-летняя Надежда Пшегусова, 48-летний Саак Айвазян и 45-летний Павел Аврамчик. Им назначили наказание в виде лишения свободы: Пшегусовой — 3 года 6 месяцев, Пшегусову — 4 года 6 месяцев, Аврамчику и Айвазяну — по 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Причем последних освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Фото psychiatr.ru

26 июля 2018 года ушел из жизни заслуженный деятель науки и заслуженный врач Татарстана, профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Менделевич. Он родился 16 февраля 1932 года. Окончил Казанский медицинский институт, его ординатуру и аспирантуру. После работал в учебном заведении ассистентом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии (1979—1997). В 1966 году защитил кандидатскую («Дифференциально-диагностические данные анализа бредовых психозов предстарческого возраста»), а в 1983 году — докторскую диссертацию. Давыд Моисеевич читал лекции по психиатрии студентам лечебного, педиатрического, санитарно-гигиенического факультетов медицинского университета, преподавал судебную психиатрию на юридическом факультете КФУ. С 1997 года был профессором кафедры психиатрии и наркологии. Он написал более 230 научных работ, которые сегодня известны по всей России и за ее пределами.

В этот же день, в 2018 году, МВД по РТ сообщило о прикрытии еще одной финансовой пирамиды в Казани. Она работала с мая по август 2017 года и обещала своим вкладчикам баснословную прибыль — от 100 до 200% годовых. По данным СМИ, речь шла об Atlantic Global Asset Management. Компания также обещала выплаты за каждого «вновь обращенного». В Казани закрыли три офиса организации. Предварительный ущерб составил 1,7 млн рублей, следователи возбудили дело по статье «Мошенничество».



Фото: realnoevremya.ru

26 июля 2019 года в Казани наблюдался смог, пришедший от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе и Западной Сибири. Смог пришел в Татарстан через Башкирию. Ранее туман окутал Набережные Челны. Специалисты Минэкологии РТ тогда не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.



Отливка «Царь-колокола», первая берестяная грамота

26 июля 1730 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Большого Успенского колокола («Царь-колокол»). Он имеет высоту 6 м 14 см, диаметр — 6 м 60 см и весит более 200 тонн. У «Царь-колокола» были предшественники, отлитые в начале XVII века и в 1654 году. Последний разбился во время пожара 1701 года. На поверхности «Царь-колокола» мастера нанесли барельефы с изображениями царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, Иисуса Христа с Девой Марией, апостолов Петра и Иоанна Предтечи. Согласно анализу лаборатории минного корпуса, в сплаве «Царь-колокола» содержится 84,51% меди, 13,21% олова, 1,25% серы, позднее выявили еще 0,036% золота, что соответствует 72 килограммам, и 0,26% серебра, что соответствует 525 килограммам.

Фото: wikipedia.org

26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым и под руководством Л. Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолета. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Теперь в этот день профессионалы и любители этого вида спорта в России отмечают свой праздник — День парашютиста. Самый первый парашют разработал, сконструировал и испытал техник-самоучка Глеб Котельников. Он был легким, уложенным в ранец, всегда находился с летчиком. Результаты испытаний показали, что парашют действовал безотказно.

26 июля 1951 года в Великом Новгороде на Неревском раскопе обнаружили первую берестяную грамоту, содержащую перечень феодальных повинностей. Раскопки вела экспедиция Артемия Арциховского с 1932 года, но лишь в 1951 году археологи переместились в Неревский конец города. Чтобы прочитать текст свитка полностью, реставратор экспедиции Алексей Кирьянов применил особую методику работы с артефактом: бересту промыли теплой водой с содой, развернули и зажали между стеклами и в таком виде отправили к специалисту по палеографии Михаилу Тихомирову. В тот археологический сезон экспедиция обнаружила еще девять берестяных грамот. Их находка открыла новую страницу в изучении истории русского языка, расширила представления ученых об особенностях жизни средневекового человека. В отличие от древнерусских летописей, тексты берестяных грамот полны бытовых деталей. Также, изучая берестяные грамоты, специалисты узнали о степени грамотности в древней Руси. Среди авторов и адресатов были не только служители церкви, домовладельцы и купцы, но и воины, ремесленники, женщины, дети.

Фото: historyrussia.org

День национального восстания на Кубе, язык эсперанто

26 июля 1887 года в Варшаве был опубликован учебник первого в мире искусственного языка — эсперанто. Его автором стал польский врач-окулист Людвиг Заменгоф, подписавшийся псевдонимом Д-ръ Эсперанто («Доктор Надеющийся»). Он родился в польском городе Белостоке. В XIX веке эта территория была в составе Российской империи. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы. Общение с ними подтолкнуло врача к созданию языка, который будет понимать любой человек на планете. В 1985 году ЮНЕСКО обратилась к государствам, входящим в нее, и международным организациям, с предложением ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве. В Казани долгое время была улица Эсперанто, пока ее не переименовали в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Фото: wikipedia.org

На Кубе 26 июля отмечают один из основных государственных праздников — День национального восстания (National Rebellion Day). В этот день в 1953 году группа молодых патриотов совершила попытку вооруженного захвата армейских казарм Монкада на востоке страны. Это событие послужило началом Кубинской революции. В 1952 году к власти вновь пришел военный лидер Фульхенсио Батиста и установил в стране диктаторский режим. Повстанческое движение возглавил молодой адвокат из провинции Ориенте Фидель Кастро Рус. Он со своими соратниками ранним утром 26 июля 1952 года попытался захватить крепость Монкада в городе Сантьяго-де-Куба вторую по величине крепость страны, располагавшую полком в 400 человек. Нападение провалилось, большинство его участников погибли, а оставшиеся в живых 27 человек предстали перед судом. Во время судебного процесса Фидель Кастро в своей знаменитой речи «История меня оправдает» изложил свою революционную программу. Суд приговорил повстанцев к 15-летнему заключению, но под давлением общественного мнения власти вскоре их амнистировали.

Несмотря на провал штурма казарм Монкада, Кастро положил начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции 1959 года 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников республики.

Фото: wikipedia.org

26 июля 1989 года адъюнкт-профессора Массачусетского технологического института Роберта Морриса обвинили в создании и запуске компьютерного вируса. Моррис считается создателем первого сетевого червя, парализовавшего 2 ноября 1988 года работу шести тысяч двухсот компьютеров в США. Червь Морриса читал /etc/passwd , пытаясь подобрать пароли к учетным записям. B 1990 году суд приговорил его к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), к 400 часам общественных работ и оштрафован на $10 050. Роберт подал апелляционную жалобу, но проиграл.