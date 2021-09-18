«Москва», о ком звонят колокола? История загадочной команды Слуцкого

Олигарх Прохоров хотел подарить эту команду губернатору Хлопонину

25 лет назад российский футбол шагнул в новую реальность. Впервые была перекуплена команда высшей лиги. Если ранее такое мог позволить себе только иностранный гражданин Хусам аль Халиди, купивший команду второй лиги «Красная Пресня» и поднявшийся с ней до высшей лиги под новым брендом — «Асмарал», то в 1996 году новых хозяев обрело легендарное «Торпедо», положив тем самым начало целой цепочке событий, которая прервалась только спустя 14 лет. Подробности — в материале «Реального времени».

Как «Торпедо» продавали на свободном рынке

В 1990-е годы, когда Россия вступила в эпоху реформ, деньги на спорт растаяли, как остатки снега в апреле. Вместо шага к реальному производству, Россия рухнула в рынок в прямом смысле этого слова, и президент Борис Ельцин издал указ о свободной торговле.

Мэрия Москвы, руководимая Гавриилом Поповым, убрала торговцев, заполонивших улицы Москвы, на опустевшие стадионы, и начался этот процесс с «Лужников». Тогдашний директор «Лужников» Владимир Алешин поначалу был против, но хлынувшая рекой выручка его быстро переубедила.

Его любимая команда «Торпедо» (Алешин и сам был ее воспитанником) в те годы была на плаву, в том числе потому, что в середине 90-х из «дальних странствий» начали возвращаться бывшие игроки. Например, «Торпедо» усилили его ветераны Агашков, Гречнев, Гришин, Жуков, Ширинбеков. Но хорошая игра в те времена не означала хороших зарплат. Хозяин команды — автозавод «ЗИЛ» — практически встал. В 1996 году на нем сменились целых три генеральных директора. Александра Ефанова сместили в январе, когда его компанию «Миродин», владевшую контрольным пакетом «ЗИЛа», поглотил «Интеррос» Владимира Потанина. Сменивший Ефанова Виктор Новиков скончался от рака печени аккурат 29 декабря того же 1996-го. Так что в новогодние праздники автозавод был занят похоронами генерального директора.

Само собой, было не до футбола. Поэтому летом 1996 года футболисты пришли на поклон к хозяину «Лужников» — им надоело играть бесплатно. Алешин тогда предпринял шаги к тому, чтобы создать некое акционерное сообщество, но никто не откликнулся. Тот же Потанин на тот момент уже разочаровался в российском футболе, пройдя путь проб и ошибок. Под патронатом его компании «Интеррос» была создана команда второй лиги, вышедшая в первую. Ее тренировали Александр Ирхин, потом Александр Новиков, отец нынешнего наставника «Нефтехимика» Кирилла Новикова. Одна только короткая история этой команды доказывает, что частное администрирование российского футбола, как непременный атрибут его спасения — это миф. «Интеррос», как непрофильный актив, в итоге быстро скинули.

Новым владельцем стал автомобильный «революционер» конца 80-х Виктор Боссерт из Омска, первый директор, выигравший прямые выборы на эту должность на рижском предприятии «РАФ». Будучи фанатом футбола, он создал на средства предприятия футбольную команду РШВСМ-РАФ, базировавшуюся в Елгаве. Перебравшись после развала СССР в Россию, он стал спонсором команды «Интеррос», которая стала называться «Техинвест-М». Сначала ее спасло сотрудничество с МЧС. Но ненадолго...



Но вернемся к «Торпедо». Из олигархов того времени самые любопытные условия для сотрудничества предложил Михаил Прохоров: продать команду за сумму, равную ее годовому бюджету. Правда, заплатить должен был не он, а ему. Эдакий калым.

В итоге Алешин в июле 1996 года купил клуб с долгами, переименовав его в «Торпедо-Лужники». Алешин в те годы был на высокой волне. Шутка ли: владелец прибыльного бизнеса, построенного на аренде, владелец футбольной команды... Дочь вышла замуж за безумно популярного в те годы певца Влада Сташевского, и быстро сделала Алешина дедом, родив в 1998 году внука Даниила, а в 2000-м — внучку Дарью. Через год его команда уже была больше «Лужниками», чем «Торпедо». Вместо Валентина Иванова команду возглавил экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов, пришедший в клуб с частью армейских игроков: Евгений Бушманов, Андрей Гашкин, Денис Машкарин, Дмитрий Хохлов, литовец Эдгарас Янкаускас, бразилец Леонидас...



«Торпедо-ЗИЛ»

1997 год стал последним, когда в России существовала третья лига (1993-1997), выступавшие в ней команды считались профессиональными. В том же году автозавод имени Лихачева возглавил 56-летний Валерий Носов. А его брат Владимир, сам мастер спорта по футболу, два года работал президентом «Торпедо» с 1994 по 1996 годы, буквально до самой продажи команды Алешину.

Тем временем автозавод наладил выпуск ЗИЛ-5301, так называемых «бычков», и завод задышал. Главным его акционером стала мэрия Москвы. В результате при Носове была возрождена заводская команда, получившая название «Торпедо-ЗИЛ». Под руководством коренного торпедовца Сергея Петренко был собран неплохой состав, в новую команду вернулись ветераны Александр Дозморов, поигравший в «Рубине», Владимир Гречнев, плюс Максим Чельцов, Глеб Панферов, засветившийся в «КАМАЗе».

Со следующего сезона «Торпедо-ЗИЛ» стал уже командой второй лиги, потому что третья была упразднена. Крылатая фраза Виталия Кличко: «В будущее смогут смотреть не только лишь все», как никакая другая подходит к реалиям тех лет, поскольку по итогам сезона прекратили существование 35 команд. Высшая лига в том же году сократилась с 18 до 16 команд.

Первая жертва «Торпедо-ЗИЛ» — нижнекамский «Нефтехимик»

Дебютировав во второй лиге, ЗИЛовцы играючи обошли конкурентов. Возможно, торговля «бычками» пошла так бойко, что в 1998 году «Торпедо-ЗИЛ» взяло на работу Бориса Игнатьева, годом ранее тренировавшего сборную России. Правда, сам Игнатьев говорил, что не получает за это зарплату, назвав свою деятельность хобби.

Это был единственный сезон, когда в первой лиге встретились сразу три татарстанских команды — «Рубин» под руководством еще одного экс-тренера сборной Павла Садырина, челнинский «КАМАЗ», вылетевший во вторую лигу, и нижнекамский «Нефтехимик», который попал в стыковые игры, и уже там потерпел неудачу, как раз в матчах с «Торпедо-ЗИЛ». В составе автозаводцев уже не было Дозморова-старшего, хотя в дубле появились его сын Александр Дозморов-младший, Руслан Пименов, плюс легендарные для того времени футболисты Александр Полукаров, Олег Ширинбеков и... Глеб Панферов. Он в начале сезона уехал в Германию, чтобы играть в «Фортуне» из Дюссельдорфа, а заканчивал футбольный год, забивая «Нефтехимику» в стыках.

Кстати, вместе с «Торпедо-ЗИЛ» в первую лигу перебрался и красноярский «Металлург». Красноярский край тогда возглавил «бронзовый призер» президентских выборов 1996 года Александр Лебедь, назначенный губернатором в мае 1997-го. В год его прихода на должность губернатора «Металлург» финишировал только 12-м еще по третьей лиге, а вот со следующего сезона команда выиграла уже первое место во второй лиге. У Лебедя даже «металлурги» полетели...

Таким образом, «Рубин» в чемпионате 1999 года вместо «КАМАЗа» и «Нефтехимика» получил в качестве соперников «Торпедо-ЗИЛ» и «Металлург».

Гибель Лебедя и крушение красноярского «Металлурга»

В 2000 году пути-дорожки команд разошлись. «Торпедо-ЗИЛ» в борьбе с «Рубином» выиграло путевку в высшую лигу. Ели, пили, веселились, а прослезился только Борис Игнатьев, с которым не стали продлевать контракт, даже за выполненную задачу сезона, заменив его на Евгения Кучеревского. А вот Красноярск едва не свалился во вторую лигу. Лебедь остался крайне недоволен положением дел, создав попечительский совет, куда входил даже писатель Виктор Астафьев. Писатель помогал словом, Лебедь — делом, а Александр Хлопонин, который тогда возглавлял «Норильский Никель», способствовал денежкой. До поры, до времени... Поскольку Лебедь, поссорившись с реальными хозяевами «Норникеля», создал ситуацию, когда компания начала выводить налоговые отчисления из Красноярского края в Таймырский округ. Который с 2001 года возглавил новый губернатор... Александр Хлопонин.

В 2002 году Лебедь погиб в катастрофе, а его «Металлург» сделал это метафорически, заработав за весь сезон только 16 очков, да и их лишившись за невыплаты по трансферам. «Торпедо-ЗИЛ» еле-еле осталось в Премьер-Лиге. Автогигант с 2002 года перешел в фазу стагнации, впервые зафиксировав падения объема продаж: 2001 году предприятие продало 16 458 автомобилей, в 2002-м — 12 113.

Соблюдая хронологию, расскажем об одной очень странной истории, которую можно охарактеризовать как попытку дать взятку... футбольной командой. Совпало несколько событий. Во-первых, 3 октября 2002 года новым губернатором Красноярска стал Александр Хлопонин. Во-вторых, местный футбольный «Металлург» крайне неудачно провел сезон в первой лиге и вылетел. В-третьих, у Валерия Носова к концу 2002 года возникли проблемы со здоровьем, и он ушел с поста генерального директора автозавода в декабре. В-четвертых, за месяц до ухода он продал «Торпедо-ЗИЛ» миллиардеру Михаилу Прохорову (на тот момент владельцу баскетбольного ЦСКА и мини-футбольного «Норильского Никеля»).

«Чем взятки? Борзыми щенками? Это совсем другое дело»

Вскоре команду переименовали в «Торпедо-Металлург», а и дальше дадим слово новому топ-менеджеру клуба Юрию Белоусу.

«Торпедо-ЗИЛ» покупался для Красноярска. Клуб при частичном финансировании Прохорова должен был поддерживать авторитет губернатора Хлопонина. Но тот разобрался с долгами, бюджетниками и понял: не до футбола. Проект подвис, стало непонятно, для чего он и для кого...»

Добавим, что команда могла называться «Торпедо-Енисей» или, например, «Торпедо-Никель», поскольку Прохоров на тот момент был совладельцем «Норильского никеля», который располагается в Красноярском крае. В то время за местный «Металлург» играли экс-рубиновцы Урал Амиров и Владимир Байрамов, которых пригласил бывший тренер «Рубина» и «Интерроса» Александр Ирхин.

В следующем году их в Красноярске уже не было, а сама команда играла во второй лиге. А ФК «Торпедо-Металлург», оставшийся квартировать в Москве, осуществил пиар-акцию Белоуса, купив футболистам именные каски.

В таком непонятном для болельщиков новообразовании «Торпедо-Металлург» просуществовал два сезона, после чего Прохоров сумел заинтересовать идеей создания городской команды известного фаната футбола мэра Москвы Юрия Лужкова.

По словам Владимира Алешина, Лужков и до того заводил разговор о том, что было бы неплохо переименовать «Торпедо» в «Москву», и особенно горячо поддерживала эту идею его супруга Елена Батурина. В Англии в то время активно раскручивали бренд «МанСити» как городской команды, Абрамович уже купил «Челси» и вошел в истеблишмент Лондона как хозяин «горожан», и это тоже мотивировало хозяев Москвы к созданию ФК «Москва». «Торпедо-Металлург» переименовали, придумав для него историю «семейного клуба», и начали его развивать. Благо пиар-машина, опробованная на прославлении «Челси» в России, работала без перебоев, знай только деньги туда подкидывай. Главным тренером «горожан» стал Леонид Слуцкий.

«ЗИЛ» продолжил рождать новые команды

Самое любопытное, что конвейер по производству футбольных команд на «ЗИЛе» продолжал функционировать. Уже при новом гендиректоре автогиганта Константине Лаптеве была создана команда для участия в чемпионате Москвы, где она соперничала с командой «Смена-РГ», приставка которой обозначала «Российская газета». Кстати, Лаптев — уроженец Татарстана, выпускник КАИ, долгое время проработавший на «КАМАЗе». Информационным спонсором футбольной команды «Смена-РГ» была «Российская газета», которой в то время руководили выпускник КГУ Владислав Фронин и его заместитель Дмитрий Михайлин, тоже уроженец Казани.

В 2005 году команды объединились, получив новое название «Торпедо-РГ», и в 2009 году она вышла во вторую лигу — снова под названием «Торпедо-ЗИЛ».

В 2010 году во второй лиге оказалось и другое «Торпедо», только вот хозяином его был уже не директор «Лужников» Владимир Алешин, продавший команду некому пулу инвесторов во главе с бизнесменом Александром Мамутом. Была даже мысль о слиянии двух «Торпедо», но в итоге команды раскидали по разным зонам. Кстати, в этом же году красноярский «Металлург», едва не вовлеченный в этот процесс слияний футбольных команд, играл в группе «Сибирь», и покинул её только в год, когда Красноярский край покинул и губернатор Хлопонин.

Для «Москвы» тоже все кончилось достаточно печально. «Большой босс» Юрий Лужков вступил в конфликт с еще большим начальником Дмитрием Медведевым, ставшим на короткий период президентом России. К сожалению для себя, Лужков никак не мог осознать этого и не воспринимал Дмитрия Анатольевича всерьез, ни как президента, ни как главу «Единой России». Зато Медведев как раз наоборот, видел в Лужкове серьезную угрозу для себя.

Крушение Лужкова и ликвидация «Москвы»

К тому времени, как о скором снятии Лужкова заговорили уже и в СМИ, Прохоров уже продал свою долю в «Норникеле», выведя свои активы, а пассив в лице ФК «Москва» оставил на плечах новых хозяев концерна. Те быстро свернули совместный с опальным мэром футбольный проект. Если ранее даже самые завзятые аутсайдеры и бедные команды «умирали» постепенно, то «Москва» скончалась скоропостижно, заняв шестое место по итогам прошедшего сезона.



Коротко вспомним факты следующего десятилетия. В феврале 2010 года ФК «Москва» прекратил существование. В мае Прохоров загорелся созданием «Ё-мобиля» и купил баскетбольный клуб НБА «Нью-Джерси Нетс». В сентябре Лужков был снят с работы «в связи с утратой доверия президента». В ноябре 2010 «Торпедо» выиграло группу «Центр», а «Торпедо-ЗИЛ» финишировало вторым в группе «Запад» и было расформировано. Вскоре новый мэр Москвы отстранил от работы гендиректора автогиганта Лаптева.

В июне 2015 года «Торпедо», все еще жившее за счет средств некоего пула акционеров, но уже без участия Мамута, объявило, что не готово выступать в сезоне ФНЛ и заявится лигой ниже, на чемпионат ПФЛ. Спустя неделю после этого заявления, на 55 году жизни скоропостижно скончался один из акционеров клуба Татевос Суринов.

Через полгода, зимой 2016-го, автогигант «ЗИЛ» объявил о своем банкротстве, и начался снос производственных площадей. А в 2017 году обанкротившееся ранее «Торпедо» купил банкир Роман Авдеев, заплатив долю «ЗИЛу» и выкупив стадион имени Стрельцова у Прохорова. Год спустя красноярский «Енисей», уже без всякого содействия «Норильского Никеля», получил право выступать в Премьер-Лиге. В ноябре 2019-го ушел из жизни Лужков, а 29 декабря 2019 года умер и первый президент ФК «Торпедо» Владимир Носов, закольцевав эту историю московских «Торпедо», Красноярска и Набережных Челнов, чем-то напоминающую «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса.

В сезоне 2021 года команды «Торпедо», челнинский «КАМАЗ» и красноярский «Енисей» снова стали соперничать в качестве участников турнира ФНЛ.

