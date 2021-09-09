В Казани может появиться четырехчасовой пеший маршрут вдоль Казанки до Голубых озер

В Казани может появиться пеший маршрут от территории будущего Савиновского парка до природного заповедника Голубые озера. Весь путь составит 13 км и займет примерно 4 часа времени, говорится в сообщении в аккаунте Стратегии развития реки Казанки в Instagram.

Пеший маршрут планируется протестировать в пятницу, 17 сентября. Казанцам предлагают полюбоваться красотой извилистых берегов Казанки и узнать много нового от команды Good Friends Trip. В конце участников ждет пикник и рассказ о территории Голубых озер. Обратно в город будет организован трансфер.



Маршрут разработала команда Стратегии развития Казанки: архитектурное бюро Orchestra, Дирекция парков и скверов Казани и Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов РТ».

Старт 17 сентября в 11.00 возле кофейни «Surf coffee» на Петербургской, 50. Стоимость участия — 500 рублей. Количество мест ограничено.

В апреле на общественных обсуждениях концепции благоустройства Голубых озер архитекторы рассказывали, что на этой территории планируется обустроить организованную парковку и лодочную станцию, кафе, место для пикников. Они поделили территорию на три зоны: эковорота, зона отдыха, зона контакта с природой. Также на обсуждениях было предложено три варианта прогулок по озерам: по предполагаемой исторической дороге Екатерины Великой, образовательный маршрут, на котором будет рассказывать об экосистеме Голубых озер, маршрут лесотерапии.



Татьяна Леухина