Миллиардные активы Эльбека Сафаева оценили в 140 миллионов

«Газпромбанк» обещал, что конкурсное производство не повлияет на работу заводов, но продажа отдельными лотами может нарушить их цепочки

Как выяснила газета «Реальное время», предприятия группы «Инвэнт» начали распродавать по частям. В августе за 170 млн одному предпринимателю перешли в собственность два актива бывшей энергоимперии Эльбека Сафаева. В сентябре выставили на торги еще несколько основных заводов — всего за 140 млн рублей. Буквально на прошлой неделе ушла с молотка за 208 млн рублей «Таттеплоизоляция», при том что ранее активы обанкротившегося игрока энергорынка оценивались в миллиарды рублей. Главный кредитор и залогодержатель большинства предприятий «Инвэнта» — «Газпромбанк», с требованиями почти на 3 млрд рублей ранее обещал, что банкротство компании не повлияет на работу заводов. О том, как рушилась империя Эльбека Сафаева и какую роль в этом сыграл «ГПБ», почему многомиллиардные активы могли резко «похудеть» и чем распродажа по частям может грозить экономике бывшей группы компаний — в нашем материале.

«Инвэнт» распродают по частям

В сентябре конкурсный управляющий «Инвэнта» выставил на торги имущество, заложенное у «Газпромбанка» — 99% акций заводов «Таттеплоизоляция», «Инвэнт-Электро» и «ЭнергоИнвест», а также долю в 8% в «Таткабеле». Первоначальная цена продажи — 139 млн рублей, причем, основное имущество «Таттеплоизоляции» на прошлой неделе было продано за 208 млн рублей.

Торги по продаже долей в уставных капиталах этих компаний пройдут 22 октября этого года. Помимо этого на аукцион выставлены и права требования к ООО «ХК Инвэнт» на 32,5 млн рублей (речь идет о земельных участках) по договору 2016 года — за 4,5 млн рублей.

Между тем месяц назад несколько небольших производств из группы «Инвэнт» уже нашли покупателей. Недвижимое имущество, входящее в состав единого лота, было куплено неким Артуром Зариповым за 84,8 млн рублей. 19 августа и ООО «ИТС МК», ранее принадлежавшее «Инвэнту», было переписано на его имя. Зарипов купил его за 45,5 млн рублей. К 2020 году на «ИТС МК» лежала кредиторская задолженность в размере 88,6 млн рублей. При этом компания была не слишком прибыльной: при выручке почти в 300 млн рублей она вышла в прибыль год назад в 394 тысячи (годом ранее прибыль составила 2,2 млн).

Основное имущество «Таттеплоизоляции» на прошлой неделе было продано за 208 млн рублей. Фото: facebook.com/ttitruba

Как рушилась империя Эльбека Сафаева

«Таткабель» — четвертая по величине компания, которой налоговики «перекрыли воздух» в первой половине 2019 года. Тогда ее оборот составлял 3,2 млрд рублей. На конец апреля того года, по решению ФНС, были приостановлены операции по 14 счетам в «Банке Казани», «Газпромбанке», «Промсвязьбанке», «Росбанке», «Связь-Банке», банке «СМП», ФК «Открытие» и других. Кроме того, тогда же появилось сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

«Таткабель» еще 2017 год закрыл с убытком в 264 млн рублей — это был первый убыток с 2011 года. На компании висели краткосрочные и долгосрочные долги на 5 млрд рублей. В 2018 году в арбитраже одно за другим появлялись дела о неисполнении обязательств по договорам поставки и договорам займа и кредита. Среди прочего ООО «Группа компаний «Севкабель» требовала с «Таткабеля» 43,6 млн рублей. А «Промсвязьбанк» потребовал с «Таткабеля» и других предприятий, входящих в «Инвэнт» Эльбека Сафаева (ООО «Таттеплоизоляция», ООО «Инвэнт», ОАО «Заинский завод металлоконструкций» (ЗЗМК) и ООО «Инвэнт-Электро»), 348 млн рублей по просроченным кредитам. «Инвэнт» проиграл иск. 300 млн рублей с «Таткабеля» и прочих «инвэнтовских» компаний потребовал вернуть «Росбанк».

«Таткабель» еще 2017 год закрыл с убытком в 264 млн рублей. Фото: tatarstan.ru

10 декабря 2018 года был задержан основатель «Инвэнта» Эльбек Сафаев, якобы за посредничество во взяточничестве. Проблемы у «Инвэнта» начались после того, как госкомпания «Интер РАО» купила долю в 33% у холдинга Сафаева за 3 млрд рублей. К концу 2018 года «Инвэнту» предъявили исков на миллиард рублей с лишним.

Тем временем летом 2018 года, как писала газета «Реальное время», энергохолдинг «Интер РАО» отстранил от руководства «Инвэнтом» Тимура Шарифуллина, прислав на смену экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме».

Фактически, «Таткабель» стал заложником корпоративных споров. В январе 2019 года конкурент и одно время партнер «Таткабеля» — «Эксперт-Кабель» — заявил о неплатежах компании. Его директор Сергей Кутенев в интервью замечал: «Оказалось, что «Инвэнт» сам по себе и ООО «Таткабель», который включен в него, находятся в предбанкротном состоянии. В итоге деньги зависли. Деньги можно всегда посмотреть на арбитраже — суммы, которые они должны. И в итоге мы, конечно же, подали на них в суд». Бывшему партнеру «Таткабель» должен был 60 млн рублей.

Фактически, «Таткабель» стал заложником корпоративных споров. Фото: tatarstan.ru

Еще одной «дочке» «Инвэнта», которой перекрыли финансовый кислород весной 2019 года налоговики, было лаишевское ООО «Инвэнт-Электро» с оборотом в 2,5 млрд рублей. Чистая прибыль этой компании с 2010 года рухнула в 10 раз, составив в 2017 году 10,3 млн рублей. На «Инвэнт-Энерго» тоже висели огромные долги перед банками — на 2,7 млрд рублей. К тому моменту тоже уже были два иска о банкротстве «Инвэнт-Энерго»: ООО «Димитровградский металлургический завод» потребовал признать компанию банкротом из-за суммы долга в 10,1 млн рублей, а в декабре 2018 года из-за суммы долга в 2 млн рублей подало иск о банкротстве пермское ООО «Электрощит».

Кроме того, признать банкротом одного из крупнейших на российском рынке производителей силового кабеля и трансформаторных подстанций потребовало московское ООО «Национал электрик», взыскав 11,6 млн рублей. В черном списке оказался и ТД «Инвэнт» с оборотом в 1,4 млрд рублей, счета которого приостановлены 24 апреля 2019 года, ООО «Татэк» с оборотом в 650 млн рублей, ООО «УЭМЗ» с оборотом в 274 млн рублей, и, наконец, «Энергоинвест» с оборотом в 83,2 млн рублей.

Внеоборотные активы «Инвэнт-электро» на 2020 год составляли почти 800 млн рублей. Фото: russos.livejournal.com

Многомиллиардные активы «Инвэнта» резко «похудели»

Таким образом, налоговики остановили счета почти во всех крупных «дочках» «Инвэнта» с совокупным оборотом в 8,8 млрд рублей. Поэтому первоначальная цена выставленных на торги инвэнтовских «дочек» — 139 млн рублей, мягко говоря, не может не удивлять. Вот сухие цифры: только внеоборотные активы «Таткабеля» на 2020 год составляли почти 1 млрд рублей, активы «Инвэнт-электро» — еще почти 800 млн рублей. По-видимому, на продажу выставили активы, посчитав лишь уставные капиталы компаний (это действительно около 130 млн рублей).



Впрочем, уже год спустя после ареста счетов, в марте 2020 года, конкурсный управляющий «Инвэнта» оценил активы компании в 3,6 млрд рублей. При этом цифра эта могла оказаться «дутой»: например ситуация со вложениями ООО «Инвэнт» в уставные капиталы других организаций — на бумаге этот показатель выглядел красиво — аж в 2,2 млрд рублей. Но все эти вложения приходились на предприятия группы, вроде того же «Таткабеля». Аналогично строчка «расчеты по выданным займам», которая составляла 317 млн рублей, приходилась на займы четырем предприятиям «Инвэнта». Дебиторка в полмиллиарда рублей тоже вся «уходила» на инвэнтовские «дочки».



Вскоре после того, как обанкротилось ООО «Инвэнт», вопрос будущего компании комментировали власти республики. Спикер казанского Кремля Лилия Галимова заявляла, что татарстанские власти выступают за сохранение любого предприятия на территории республики. Она добавила, что процедуры, запущенные на предприятии, в первую очередь связаны с сохранением рабочих мест, во вторую очередь — с экономикой.

Налоговики остановили счета почти во всех крупных «дочках» «Инвэнта» с совокупным оборотом в 8,8 млрд рублей. Фото: mpt.tatarstan.ru

Последняя атака Сафаева «захлебнулась» — энергоактивы ушли в залог «Газпромбанка»

Но история на этом не закончилась. В сентябре 2020 года газета «Реальное время» узнала, что предприниматель Эльбек Сафаев, только вышедший на свободу, и действующая от его лица супруга проиграли структурам «Газпромбанка» судебную тяжбу за завод «Таткабель» и другие предприятия группы. Один из ключевых кредиторов «Таткабеля» — ранее управлявшая активами ГК «Инвэнт» под контролем Сафаева компания «Идея Групп» — попал под контроль бизнесмена Сергея Кучерявенко, связанного с топами «Газпрома».

Супруги требовали признать сделку с «Газпромбанком», которую Эльбек Сафаев заключил под стражей «вследствие тяжелых обстоятельств», кабальной. По словам Альбины Сафаевой, заключая договор залога доли в ООО«Идея Групп», банк знал, что Сафаев лишен возможности управления делами ГК «Инвэнт», представителем правления которого он являлся, и потому не имел возможности ознакомиться с положениями договора, выдав доверенность на его заключение на имя супруги А.Ю. Сафаевой.

В «Газпромбанке», однако, заявляли, что тот добровольно выдал им доверенность на заключение оспариваемых договоров. Речь шла о договоре залога доли в уставном капитале в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Таткабель» кредитного соглашения о предоставлении десятка кредитов «Газпромбанком» ряду компаний, входящих тогда в орбиту «Инвэнта», в частности «Инвэнт-Электро», ООО «Таттеплоизоляция» и других. «Газпромбанк» тогда как залогодержатель принял от Сафаева в залог имущество той самой «Идеи Групп», которая расшифровывается как ООО «Инвестмент девелопмент Европа Азия Групп» в размере 99,99% от зарегистрированного уставного капитала общества и номинальной стоимостью 9 999 рублей.

«Газпромбанк» был крупнейшим кредитором «Инвэнта». Фото: banks-cabinet.ru

ГПБ обещал, что банкротство «Инвэнта» не повлияет на работу заводов

Суд встал на сторону банка и заметил, что Эльбек Сафаев может выкупить обратно проданную им долю за 100 рублей… но только после полного погашения задолженности перед «Газпромбанком» по кредитным соглашениям с компаниями «Инвэнта»: «Таткабель», «Инвэнт-Электро», «Таттеплоизоляция», «Предприятие производственно-технической комплектации». О том, что новые владельцы активов как-либо связаны именно с «Газпромбанком» или аффилированными его лицами, газета «Реальное время» подробно писала два года назад. Тем более что с момента банкротства в Татарстане активно муссировались слухи о возможном переходе «Инвэнта» структурам, связанным с «Газпромбанком». Сам банк был крупнейшим кредитором «Инвэнта».

Банк также заявлял, что конкурсное производство в отношении холдинговой компании не повлияет негативно на возможность работы предприятий группы «Инвэнт». Тем более что имущества должника «недостаточно для удовлетворения требований кредиторов», считали в этом кредитном учреждении. В 2019 году именно «Газпромбанк» подал иск к «Таттеплоизоляции» на 2,8 млрд рублей, из них почти 465 млн рублей — за просрочки по кредитам, а 2,4 млрд — поручительства по кредитам «Инвэнт-Электро», «Таткабелю» и ППТК. «Газпромбанк» подал иск и о банкротстве ООО «ТД «Инвэнт».

Продажа основных активов «Инвэнта» по бросовым ценам, судя по всему, может быть выгодна основному кредитору компании, поскольку активы, как в случае с «Таттеплоизоляцией», могут уйти аффилированным с «Газпромбанком» структурам. Также стоит отметить, что если все же активы уйдут совершенно разным игрокам, это обязательно негативно скажется на работе предприятий группы «Инвэнт», так как связи между глубоко интегрированными между собой заводами будут разорваны.

Сергей Афанасьев