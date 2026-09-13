Оборот алкоголя через дистрибуторов в январе-июле 2026-го снизился почти на треть

Причина — уменьшение количества посредников и упрощение цепочек поставок

Фото: Максим Платонов

В первые семь месяцев 2026 года оборот алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в оптовой сфере сократился на 28,2% и составил 228,5 миллиона декалитров (дал). Наибольшее снижение наблюдается в сегменте водки — на 32,6%, до 83,3 миллиона дал, и винодельческой продукции — на 28,1%, до 82,6 миллиона дал. Оборот ликероводочных изделий уменьшился на 21,3%, составив 24,8 миллиона дал, а коньяка — на 17%, до 15,8 миллиона дал, пишет «Коммерстантъ».

Важно отметить, что одна партия может участвовать в нескольких оптовых сделках, что приводит к многократному учету. Таким образом, падение оптовых продаж не всегда отражает общие тенденции на рынке. Однако тенденция снижения также наблюдается и в розничных продажах: в период с января по июнь 2026 года спрос на алкоголь (без учета вышеуказанных категорий) снизился на 0,7%, составив 113,85 миллиона дал.

Эксперты связывают сокращение оборота алкоголя через дистрибуторов с уменьшением количества посредников и упрощением цепочек поставок. Крупные ритейлеры все чаще начинают заключать контракты напрямую с производителями.

Никита Егоров