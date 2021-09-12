ГИБДД ушла в «Телеграм», а самокаты — в отрыв

Как осенние изменения в правилах дорожного потока «подсветили» разнородность социума?

Фото: Ринат Назметдинов

На этой неделе появилось три новости, касающиеся участников дорожного движения — водителей, велосипедистов и самокатчиков. Колумнист «Реального времени», музыкант и экскурсовод Радиф Кашапов рассуждает, почему каждое из этих нововведений стало поводом для ожесточенных споров между различными группами социума.

Пиши боту, надейся на кандидата



Первая новость прилетела из социальных сетей с кликбейтовым заголовком «ГИБДД открыла телеграм-каналы для стукачей». Через мессенджер, найдя там канал своего района, якобы граждане могут отправлять умозрительному «товарищу майору» информацию о пьяных водителях. Источнику гарантируется анонимность. Тут же указывается, что за этот год случилось 26 аварий по вине нетрезвых водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Параллельно в одном из велосообществ города предложили рассылать письма кандидатам в депутаты — предлагать поддержку велосипедистов (указывается цифра в 500 тысяч велоактивистов по всей России ) в обмен на следующие пункты:

обязательные отдельные дорожки при проектировании новых дорог и в проектах реконструкции имеющихся;

оборудование мест для крепления велосипеда в общественном городском и междугородном транспорте;

оборудование дворов многоквартирных домов крытыми парковками.

Конечно, эта новаторская идея сразу же подверглась критике, причем тут же, в родном сообществе. Во-первых, полмиллиона — это совсем немного в общей массе электората. Автомобилистов в 70 раз больше, и появление велодорожек приведет к сокращению ширины проезжей части, а значит, вызовет их резкое недовольство.

У города и кикшеринговых компаний возник конфликт относительно парковок: город предлагал их в рамках торгов, бизнесмены отметили, что их надо в десять раз больше. Фото: Ринат Назметдинов

Наконец, третья активная группа «дорожного социума» — самокатчики. Минтраспорта РФ опубликовало поправки в ПДД, касающиеся этого трендового транспорта. Согласно им, самокатам можно будет ездить по тротуарам, велодорожкам и проезжей части на скорости не выше 25 км/ч. При этом на тротуаре нельзя находиться устройствам, которые весят больше 35 кг. Им остается только правая сторона проезжей части, но только если есть тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари.

Напомним, что у города и кикшеринговых компаний возник конфликт относительно парковок: город предлагал их в рамках торгов, бизнесмены отметили, что их надо в десять раз больше. Пункта об этом в правках нет. В казанских правилах кикшеринга скорость на тротуаре ограничена разумными десятью километрами.

Три новости, и в каждой есть ровным счетом две недовольных стороны.

Что это — значит, любой на меня может нажаловаться, а потом меня остановит сотрудник инспекции, только потому что кому-то показалось, что я пьяный? Что это — нельзя жаловаться на пьяных?

Что это — нас уже сотни тысяч, от велокурьеров деваться некуда, а мы должны осторожно заявлять о себе, потому что людей на четырех колесах больше? Что это — не слишком ли много политических игр с этими велосипедами, перед каждыми выборами начинаются обещания?

Что это — я хочу кататься на самокате, дайте мне отдельную дорогу либо присматривайте за своими детьми, чтобы они не лезли под колеса? Что это — понакупают себе новых забав, а потом гоняют по тротуарам?

Что делать, чтобы как-то урегулировать ситуацию? Остается только думать о других участниках процесса. Фото: Максим Платонов

По ту сторону бордюра

Как разрешить извечный спор между водителями, пешеходами, велосипедистами и недавно вступившим в него самокатчиками? А никак. Потому что каждый представляет точку зрения определенной группы, с этой точкой зрения и выступает. Личный транспорт — он ведь про личное пространство. У него идеология такая: вот мое средство передвижения, я хочу, чтобы в нем мне было комфортно. Мне, а не остальным.

Что делать, чтобы как-то урегулировать ситуацию? Остается только думать о других участниках процесса. Едешь на велосипеде — заботишься о пешеходах и автомобилистах. Передвигаешься на машине — следишь за пешеходами и велосипедистами. Встал на самокат — считаешь своим долгом не разгоняться быстрее легкого бега.

Идешь пешком? Думаешь о тех, кто перемещается на инвалидных колясках или везет ребенка. Как-то так получилось, что Казань — дискомфортный город абсолютно для всех участников движения. Каждый выход в свет — это цепочка решений, объездов, обгонов и стресса.

И если для автомобилистов строится Вознесенский тракт и планируются дублеры существующих магистралей, то для велосипедистов все планы о новых дорожках остаются планами, а выезд с коляской со двора сравним с марш-броском по пересеченной местности.

Если для автомобилистов строится Вознесенский тракт, то для велосипедистов все планы о новых дорожках остаются планами. Фото: Максим Платонов

И, кстати, этим страдает не только Казань. В Альметьевске, где велодорожек достаточно, я рискнул встать на самокат и обнаружил, что имею серьезный шанс упасть буквально на каждом бордюре. Что уж говорить о ямах и бесконечных работах...

Плохо вот что: о таких проблемах каждая группа продолжает говорить индивидуально. Так и случаются эти инициативы: зажмем одних, чтобы было комфортно другим. Но никто из участников движения не является персонажем с одним «амплуа». Когда-нибудь и автомобилист в растерянности встанет перед переходом с ребенком в коляске-трости и совершенно без каких-либо идей о том, как ему сейчас добраться до парка, плотно окруженного автострадами. Если говорить, к примеру, о «недорожных» сообществах города — культурных, родительских, предпринимательских, любых — они давно поняли, что необходимо работать совместно.

Можно ли представить подобное на дороге? Надеюсь, что большинство из нас когда-нибудь окажется на территории переговоров и начнет решать, как сделать так, чтобы было комфортно и безопасно всем. И поступится своими интересами ради других. Потому что по-другому, просто и без компромиссов, не получится.