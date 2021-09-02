Бизнес-аккаунт дня: пестречинский банный комплекс со SPA

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 142-я

У каждого народа свои традиции и культура банных процедур. Одной из самых популярных и полезных для здоровья считается русская баня. Весной этого года недалеко от Казани открылся банный комплекс — «PROПАР». Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

В лучших традициях русской бани

Появление русской бани с жаркой парной и березовыми вениками историки связывают с периодом становления славянских племен. Ее называли — мыльня, влазня или мовница, вот слово «баня» вошло в обиход на Руси только в XI веке.

Этой весной в Пестречинском районе Татарстана открылся банный комплекс «PROПАР». Его создатели постарались обустроить его согласно всем традициям русской бани: печи в парилках топят дровами, посетителям предлагают дубовые или березовые веники, после бани можно охладиться под контрастным водопадом, где температура воды не больше 10 градусов, отдохнуть на качелях с сенным матрасом, выпить чая с травами. Также есть японская баня — фурако. Это большой деревянный чан, вода в котором нагревается до 35-45 градусов за счет дровяной печи, установленной снаружи. Пользу от принятия такой бани можно усилить, добавив в воду экстракты трав, аромамасла или морскую соль.

Сегодня аналитический разбор и советы по развитию аккаунта банного комплекса дает Камилла Салимгараева — SMM-менеджер агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.



Ответы бизнес-аккаунтов в директ о цене создают преграду между покупателем и продавцом

Самое сложное в SMM — начать им заниматься. Потому что нет чек-листа с формулой успеха, каждый бизнес — особенный, значит, и стратегия у него должна быть особенная. Прежде чем разработать позиционирование или сформировать собственный стиль, придется многое тестировать.

Первая публикация в аккаунте @propar.kzn опубликована 27 апреля, вероятнее всего, в это время началась подготовка пространства для будущего банного комплекса. Мы можем только сделать предположение, поскольку в аккаунте нет публикаций или stories со стройки. И это немного грустно. Аудитории социальных сетей приелось наблюдать идеальный результат, сейчас внимание следует уделять и процессу. Подобный контент повышает показатель вовлеченности и помогает сформировать лояльное отношение аудитории к продукту или услуге. Ведь это все строилось на их глазах.

Возможно, велся процессуальный сторителлинг, тогда можно отыскать материал в архиве и сделать отдельный хайлатс. Если во время стройки было не до этого, но у вас остались видео или фото с того времени — начните публиковать их сейчас в рамках рубрики «Как все начиналось?» или что-то вроде того. Людям правда это интересно.

До открытия в аккаунте было сделано 3 публикации со странным текстовым сопровождением. Старайтесь больше так не делать. Почему? Когда бизнес-аккаунты скрывают цены на услуги и пишут в комментариях «Ответили в директ», это создает еще одну преграду для совершения сделки.

Делайте просто, но со вкусом

Делайте посты понятными для целевой аудитории — у нее нет мотивации разбираться в том, какую качественную и уникальную услугу вы предоставляете. В Казани открыто еще 100500 бань, клиент отдаст предпочтение более понятному аккаунту. В тренде — простота. Делайте просто, но со вкусом.

Последние посты написаны лучше, стало понятно, о чем вы говорите, что продаете. Тексты стали длиннее и информативнее.

Советы по оформлению:

Перед публикацией поста не лишним будет проверить его на грамматические ошибки. Обратитесь к бесплатным сервисам text.ru и «Главред». Последний может также оценить, насколько читаем текст. Старайтесь писать не ниже 8 баллов.

Смысловые абзацы разделяйте новой строкой, между словами и цифрами лучше ставить пробелы. Структурированный и оформленный текст легче воспринимать, позаботьтесь о своих подписчиках.

Пишите цельные тексты. Хотите рассказать об уюте комплекса? Недостаточно подписать фотографии. Это потеря возможности, ведь можно было рассказать, как вы его создаете, почему это важно. «Продать» услугу в разы легче, когда клиент понимает, за что платит.

При этом делать публикации лучше каждые 2-3 дня, так алгоритмы социальной сети будут работать лучше, могут повыситься охваты. А stories выкладывайте ежедневно. Напоминайте подписчикам о себе.

Визуальная составляющая неплохая. Можно отметить несколько качественных фотографий, стиль оформления картинок. Один вопрос: почему для аккаунта банного комплекса было принято решение использовать «холодный» фильтр? В бане разве может быть прохладно? Подумайте об этом, попробуйте сместить акцент на более теплые оттенки.

Внимание на хайлайтс и био профиля

Совет. Когда используете текст на иллюстрациях к посту, убедитесь, что его можно прочесть. Большой блок информации лучше вынести в подпись к фото, а на картинке оставить только необходимый для навигации блок.

Еще один вопрос: как вы продаете? Почему в био профиля нет ссылки на таплинк или банально номера телефона? Используете директ, но и об этом нет ни слова. Этим следует заняться в ближайшее время. Преимущества таплинка не только в удобстве для клиентов, но и в пользе для бизнеса. Если подключить таплинк к Facebook Pixels, то алгоритмы социальной сети проанализируют посетителей страницы и будут опираться на эти данные при продвижении.

Лайк за разработанные хештеги. А вот с хайлайтс можно еще поработать. Чтобы сделать обложку, необязательно публиковать картинку. Добавить обложку можно через настройки хайлайтс. В «Ценах» вместо нечитаемого из-за размера текста скриншота с сайта лучше сделать два макета под вашу стилистику.

Не бойтесь делать ошибки, но и не забывайте вовремя их исправлять.