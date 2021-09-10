День в истории: красные взяли Казань, Александринский театр и Большой адронный коллайдер

Чем примечательна дата 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, Всемирный день предотвращения самоубийств — праздник, учрежденный ООН для поощрения профилактической работы по суицидам. В разные годы и столетия в этот день на Руси впервые отпраздновали Новый год 1 сентября; Швеция и Россия подписали Ништадтский мирный договор; в Санкт-Петербурге учредили Русский театр, ныне Александринский; в Лондоне впервые в мире выписали штраф пьяному водителю; в СССР утвердили положение о паспортах; ученые открыли уникальность ДНК — «генетические отпечатки»; ООН утвердила договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а на границе Швейцарии и Франции провели пробный запуск всех участков Большого адронного коллайдера. Родились 10 сентября генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года Александр Кутайсов, русский астроном, вице-директор Пулковской обсерватории Август Вагнер, русский путешественник Владимир Арсеньев, советский телепат, гипнотизер Вольф Мессинг, американский химик, изобретатель, создатель ПВХ Уалдо Семон, российский кинорежиссер Евгений Татарский, российский рок-музыкант Егор Летов. Скончались английская писательница, философ Мэри Годвин, американский писатель и киносценарист Далтон Трамбо, советский поэт и прозаик Евгений Долматовский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Красная армия взяла Казань, юбилей КВЗ

10 сентября 1918 года войска 5-й армии взяли Казань. Это была первая победа Красной армии на Восточном фронте. Сил Народной армии, численно уступавших противнику в четыре раза, оказалось явно недостаточно для обороны города. Их отряды организованно оставили Казань. Вместе с ними покинуло город несколько десятков тысяч человек, в основном представителей интеллигенции, служащих, духовенства. К двум часам дня 10 сентября опустевший город был взят красными.

Фото: Максим Платонов

10 сентября 2010 года Казанский вертолетный завод отметил свой 70-летний юбилей. Гости могли ознакомиться не только с различными модификациями вертолетов Ми-8/Ми-17, которые являются основной продукцией КВЗ, но и с прототипом перспективного вертолета Ми-38, а также с легкими машинами семейства «Ансат». На месте проведения были развернуты многочисленные палатки с питанием, расставлены столы. Кульминацией праздника стало авиашоу, в котором принимали участие вертолеты производства КВЗ — Ми-8, Ми-17, «Ансат».

10 сентября 2020 года стало известно, что в Детройте (США) на одном из муралов появилось изображение уроженки Казани, медсестры Алсу, живущей в Америке. Также перед муралом установили памятник с надписью-благодарностью всем, кто первым приступил к борьбе с коронавирусной инфекцией.



Фото: телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар»

Положение о паспортах, Александринский театр, приз Кончаловского

10 сентября 1756 года был создан Александринский театр в Санкт-Петербурге как первый профессиональный публичный императорский театр. В 1766 году он стал Российским придворным театром. Спектакли театра проходили в разных помещениях города. А 12 сентября 1832 года постановкой драмы «Князь Пожарский» состоялось открытие нового театрального здания. С этого времени театр стал Александринским — в честь жены Николая I, императрицы Александры Федоровны. Здание театра — одно из лучших произведений русского классицизма, сооружено зодчим Карлом Росси.

10 сентября 1885 года в Лондоне было подписано русско-английское соглашение, определившее черту афганской границы, а также состав англо-русской разграничительной комиссии для уточнения и проведения этой границы. В основном были учтены требования именно российской стороны. Протоколом предусматривалось, что каждая сторона назначит по одному комиссару, который начнет работу по разграничению через два месяца после подписания соглашения. Работала комиссия примерно два года. В итоге Пендинский оазис был сохранен за Россией, в 1890 году здесь была основана крепость Кушка — самый южный населенный пункт Российской империи и СССР.

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10 сентября 1940 года в СССР было утверждено новое положение о паспортах. Первым подобным актом в Советском Союзе стало постановление 1932 года, а в 1974-м паспорта впервые стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет.

10 сентября 2016 года режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм «Рай». О том, что российский режиссер удостоен награды, объявил председатель жюри фестиваля Сэм Мендес на церемонии награждения. Второй приз за лучшую режиссуру получил мексиканец Амат Эскаланте.



Фото: www.youtube.com

Договор о запрете ядерных испытаний, запуск Большого адронного коллайдера

10 сентября 1897 года в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде — таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал в двери дома. Штраф составил 25 шиллингов.

10 сентября 1939 года Канада объявила войну Германии. Канадцы в течение войны также были активны и в Тихом океане. Канада участвовала в защите морских путей в Северной Атлантике, а канадский торговый флот совершил более 25 тыс. походов через Атлантику. В начале войны Канада была старейшим доминионом в Британском содружестве.

10 сентября 1996 года ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ был открыт для подписания с 24 сентября 1996 года. Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола. Его подписали 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу.

Фото wikipedia.org

10 сентября 2008 года в ЦЕРНе произошел пробный запуск всех участков Большого адронного коллайдера. В 12:24:30 по московскому времени (по официальной информации, в 12:28 по московскому времени) запущенный пучок протонов успешно прошел весь периметр коллайдера по часовой стрелке. В 17:02 по московскому времени запущенный против часовой стрелки пучок протонов также успешно прошел весь периметр коллайдера.

10 сентября 2020 года скончалась британская актриса Дайана Ригг, известная по роли в сериале «Игра престолов», она умерла в возрасте 82 лет. Дочь актрисы рассказала, что леди Дайана скончалась от рака, который диагностировали у нее в марте 2020 года. В последние годы главной ролью Дайаны Ригг была леди Олена Тирелл в вышеназванном сериале.