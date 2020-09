Умерла актриса, сыгравшая жену Бонда и леди Олену в «Игре престолов»

Британская актриса Дайана Ригг, известная по ролям в бондиане и сериале «Игра престолов», скончалась сегодня утром в возрасте 82 лет.

Дочь актрисы рассказала, что леди Дайана скончалась от рака, который диагностировали у нее в марте этого года, передает BBC.

В последние годы главной ролью Дайаны Ригг была леди Олена Тирелл в сериале «Игра престолов». Одной из знаковых ролей актрисы также считается девушка Джеймса Бонда в картине «На секретной службе Ее Величества». По сюжету, секретный агент женился на героине, и она стала единственной миссис Бонд во всей франшизе.

«We are very sad to hear of the passing of Dame Diana Rigg, the legendary stage and screen actress who was much beloved by Bond fans for her memorable performance as Tracy di Vicenzo in On Her Majesty’s Secret Service, the only woman to have married James Bond.» pic.twitter.com/nqQCSg35oM