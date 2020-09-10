Уроженку Казани изобразили на мурале в США
В Детройте (США) на одном из муралов появилось изображение уроженки Казани, медсестры Алсу, живущей в Америке. Об этом сообщает телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар».
Также перед муралом установили памятник с надписью-благодарностью всем, кто первым приступил к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее в Казани к 100-летию ТАССР в День Татарстана на фасаде здания КФУ (Московская, 45) открыли новый мурал с ремесленником.
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