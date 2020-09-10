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Уроженку Казани изобразили на мурале в США

13:16, 10.09.2020
Уроженку Казани изобразили на мурале в США
Фото: телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар»

В Детройте (США) на одном из муралов появилось изображение уроженки Казани, медсестры Алсу, живущей в Америке. Об этом сообщает телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар».

Также перед муралом установили памятник с надписью-благодарностью всем, кто первым приступил к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Казани к 100-летию ТАССР в День Татарстана на фасаде здания КФУ (Московская, 45) открыли новый мурал с ремесленником.

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