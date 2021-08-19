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Маска раздора: как в казанском транспорте проверяют пассажиров

09:52, 19.08.2021 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Маска раздора: как в казанском транспорте проверяют пассажиров

В Казани за август выявили более 8800 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Контролеры проводят рейды в ежедневном режиме на остановках в автобусах, троллейбусах и трамваях. Во время рейдов контролеры не выписывают нарушителям штрафы, так как это могут делать только полицейские. Пассажиров без масок просят их надеть, если пассажир отказывается это сделать, его просят покинуть салон общественного транспорта.

Видео Камиля Исмаилова
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