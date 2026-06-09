Названа зарплата начинающих специалистов туризма и эксплуатации БПЛА в Казани

Доходы достигают 90 тыс. рублей

Специалисты сервиса и туризма в начале карьеры получают около 50—60 тыс. рублей, выпускники экономических и юридических направлений — 55—70 тыс., а банковской сферы и продаж — от 65 тыс. рублей и выше. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе колледжа при Казанском кооперативном институте.

В образовательном учреждении отметили, что уровень дохода выпускников зависит от конкретного направления, компании и самого специалиста. Однако уже на старте карьеры начинающие специалисты получают конкурентную зарплату.

— Например, специалисты сервиса и туризма могут начинать карьеру с дохода в 50—60 тыс. рублей, выпускники экономических и юридических направлений — 55—70 тысяч рублей, специалисты банковской сферы и продаж — от 65 тыс. рублей и выше, выпускники по специальности «Эксплуатация беспилотных авиасистем» — от 90 тыс. рублей, — рассказали изданию.

Подробнее о том, в каких колледжах Казани можно обучиться на «сервисных» специалистов, стоимости обучении и зарплатах начинающих специалистов — в материале «Реального времени».

Никита Егоров