Ученые Казани разработали федеральную систему учета больных саркоидозом

В Татарстане впервые в России создадут цифровой регистр пациентов

Фото: пресс-служба КГМУ

В Татарстане впервые в России создадут цифровую платформу для федерального регистра пациентов с саркоидозом. Разработку подготовили ученые Казанского государственного медицинского университета под руководством профессора Александра Визеля совместно с ИТ-специалистами КФУ.

Система позволит собирать данные о пациентах со всей страны и лучше организовать наблюдение и лечение. Проект реализован при поддержке Минздрава России.

Разработка стала продолжением работы казанских ученых, которые уже много лет занимаются изучением саркоидоза и помогали создавать клинические рекомендации по этому заболеванию. По словам специалистов, новый регистр впервые даст возможность получить полную картину распространения саркоидоза в России и понять, как болезнь проявляется в разных регионах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первые результаты работы системы планируют представить осенью на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Также готовится научная книга о саркоидозе с участием ведущих российских специалистов.

20,5 млн рублей потратит Казанский медуниверситет на испытание лекарственного препарата, в котором очень нуждаются отечественные офтальмологи. «Реальному времени» стало известно о разработке специалистов КГМУ, которая вышла на финишную прямую: отечественный «Тербинафин» для борьбы с грибковыми поражениями тканей глаза готов к клиническим исследованиям. Подробности о новом препарате, перспективах его применения и цене проверки его эффективности читайте в нашем материале.

Наталья Жирнова