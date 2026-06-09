Ученые Казани разработали федеральную систему учета больных саркоидозом
В Татарстане впервые в России создадут цифровой регистр пациентов
В Татарстане впервые в России создадут цифровую платформу для федерального регистра пациентов с саркоидозом. Разработку подготовили ученые Казанского государственного медицинского университета под руководством профессора Александра Визеля совместно с ИТ-специалистами КФУ.
Система позволит собирать данные о пациентах со всей страны и лучше организовать наблюдение и лечение. Проект реализован при поддержке Минздрава России.
Разработка стала продолжением работы казанских ученых, которые уже много лет занимаются изучением саркоидоза и помогали создавать клинические рекомендации по этому заболеванию. По словам специалистов, новый регистр впервые даст возможность получить полную картину распространения саркоидоза в России и понять, как болезнь проявляется в разных регионах.
Первые результаты работы системы планируют представить осенью на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Также готовится научная книга о саркоидозе с участием ведущих российских специалистов.
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Справка
Саркоидоз — это воспалительное заболевание, при котором в разных органах образуются небольшие уплотнения (гранулемы). Чаще всего оно поражает легкие и лимфатические узлы, но может затрагивать также сердце, кожу, глаза и нервную систему. Точная причина болезни до конца не изучена, и ее течение у разных людей может сильно отличаться.
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