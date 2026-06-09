В Татарстане приставы взыскали более 1,9 млрд рублей алиментов с начала года

На сегодняшний день выплаты детям обеспечиваются по 90,5% из более чем 27 тысяч исполнительных производств

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги Всероссийской акции «Судебные приставы — детям», которая проходила с 20 мая по 1 июня и была направлена на защиту прав детей на получение алиментов и усиление работы по взысканию задолженности. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ.

С начала 2026 года судебные приставы республики взыскали более 1,9 млрд рублей алиментных платежей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В ходе самой акции было взыскано свыше 98 млн рублей задолженности.

Всего в производстве находилось более 27 тысяч дел о взыскании алиментов. На сегодняшний день выплаты детям обеспечиваются по 90,5% исполнительных производств.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сообщается, что для взыскания долгов применяются различные меры принудительного характера, включая арест имущества и транспортных средств, а также ограничения на выезд за границу и управление транспортом. С начала года арестовано 84 автомобиля, более 6 тысяч должников лишены права управления транспортом, а свыше 12 тысяч — права выезда из страны. Также в отношении неплательщиков за пять месяцев составлено более тысячи административных протоколов и возбуждено более 448 уголовных дел.

Напомним, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, на начало 2026 года в России значительно выросло число граждан, ограниченных в праве выезда за границу из-за задолженностей. Пограничная служба ФСБ сообщила о наличии 8,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд, что на 41,5% превышает показатели предыдущего года.

Наталья Жирнова