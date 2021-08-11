В МВД Татарстана собирают материалы в отношении «звезд» Finiko

В МВД Татарстана проводится большая работа в отношении «звезд» финансовой пирамиды Finiko. Об этом заявил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

По его словам, «звездочники» считают себя добросовестными получателями средств. В отношении них правоохранители примут отдельное процессуальное решение. Также работа ведется и с сотрудниками офиса Finiko.

Фото: finikoru.com

— По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества, — приводит ТАСС его слова.

Ранее источники «Реального времени» сообщали о привлечении трех соратников Кирилла Доронина в качестве подозреваемых. Со дня посадки Доронина в МВД Татарстана получили более 700 заявлений от вложивших деньги в Finiko россиян и иностранцев.

