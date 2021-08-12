МВД: Троим фигурантам дела Finiko предъявлено заочное обвинение

Троим фигурантам уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды Finiko предъявили заочное обвинение по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). МВД по Татарстану объявило их в розыск, сообщается на сайте МВД России.

На сегодняшний день поступило порядка 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Местонахождение Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича неизвестно.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

От имени компании Finiko с 2018 года велась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Организацию зарегистрировали за пределами РФ.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. По версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

Вчера начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров заявил, что МВД Татарстана проводится большая работа в отношении «звезд» финансовой пирамиды Finiko. В отношении них правоохранители примут отдельное процессуальное решение. Также работа ведется и с сотрудниками офиса Finiko.



Татьяна Леухина